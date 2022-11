New World: Erster Spieler erreicht im Fresh Start Level 60 – So hat er es gemacht und so lange hat es gedauert

In New World wurden am 2. November die „Fresh Start“-Server eröffnet. Der erste Spieler hat bereits nach 18 Stunden das Max-Level erreicht. Im reddit verrät er, wie er das geschafft hat.

Was hat der Spieler geschafft? In New World fand der Fresh Start statt und lockte zehntausende Spieler an, darunter Rückkehrer, Neueinsteiger, aber auch Veteranen, die einfach einen neuen Charakter leveln wollten.

Zu letzteren zählt wohl auch der Spieler Vasya Uksus, der bereits nach 17 Stunden und 52 Minuten das maximale Level 80 erreicht hat. Im reddit schreibt er, wie er das geschafft hat:

Er hat die gesamte Hauptquest durchgespielt

Er hat alle Fraktionsquests und auch einige Stadtquests mitgenommen

Er hat die Sammel-Berufe Bergbau auf 60 und Häuten auf 150 gebracht

Er hat die Buffs durch Musikinstrumente genutzt, um möglichst schnell voranzukommen

Die 18 Stunden hat er übrigens komplett durchgespielt. Seinen Erfolg teilte er bereits gegen 11:00 Uhr im reddit. In diesem Screenshot könnt ihr den wichtigen Moment sehen:

Wie lange brauchte der erste Spieler zu Release? Der erste Spieler erreichte damals Level 60 am 3. Oktober, um 3:00 Uhr deutscher Zeit. Er brauchte also rund 2,5 Tage dafür.

Allerdings hat sich an der Level-Phase in New World einiges geändert, wie wir auch selbst beim Fresh Start gemerkt haben.

Die Level-Phase ist gradliniger, hat weniger Laufwege und benötigt weniger XP

Was hat sich an der Level-Phase geändert? Die ersten Level von 1 bis 25 wurden komplett überarbeitet. Hier gibt es viele angepasste Quests, mehr Story und deutlich kürzere Laufwege. Die benötigten Erfahrungspunkte von Level 35 bis 55 wurden deutlich reduziert. Zudem wurden neue Quests eingefügt, die man auf dem Weg zum Max-Level erledigen kann.

