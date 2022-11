Heute, am 2. November, starten die neuen Server in New World. Wir von MeinMMO begleiten den Fresh Start mit einem kleinen Ticker.

19:08 Uhr: Und schon 3.100 Spieler in der Warteschlange. Dracul ist dafür gerade komplett ohne Wartezeit.

19:07 Uhr: Apophis ist da.

19:06 Uhr: New World springt über die 100.000 gleichzeitigen Spieler. Noch 19.000 bis Lost Ark.

19:02 Uhr: Apophis lässt sich Zeit, dafür ist Galahad gestartet.

18:54 Uhr: in wenigen Minuten erscheint Apophis. Ein neuer Server, eine neue Chance.

18:52 Uhr: Der Fehler bei der Charaktererstellung soll behoben sein:

Character creation limits have been adjusted! You may try again now to make a character when you otherwise could not.

18:50 Uhr: Aktuelle Warteschlangen:

Artemis – 12.400

Gawain – 7.500

Fate – 3.400

Imhotep – 3.400

Crassus – 2.500

Kronos – 1.800

Dracul – 17

18:46 Uhr: New World knackt die 90.000 gleichzeitigen Spieler. Damit belegt das MMORPG gerade Platz 8 auf Steam.

18:43 Uhr: Amazon scheint deutlich flexibler bei den Servern als zu Release. Aber: Die offiziellen Ankündigungen zu den weiteren Servern kommen so spät, das sie bereits voll sind.

18:42 Uhr: Kronos ist ein weiterer neuer Server, ebenfalls schon mit Warteschlange.

18:40 Uhr: Alle neuen Server haben Warteschlangen, aber bei den drei neusten liegen sie noch im dreistelligen Bereich.

18:36 Uhr: Dracul ist ebenfalls ein neuer Server und der ist derzeit ohne Warteschlange.

18:34 Uhr: Wenn wir das richtig sehen, wurden mit Crassus und Fate neue Server außerhalb der Reihe aufgemacht.

18:30 Uhr: Insgesamt stehen noch immer über 22.000 Spieler in Warteschlangen für den Fresh Start. Das wären etwa 10 weitere Server.

18:27 Uhr: Wer noch ein paar Guides zu New World sucht:

18:25 Uhr: Behaltet die Server-Liste im Auge. Gut möglich, dass um halb noch ein zusätzlicher Server kommt.

18:20 Uhr: Einige Spieler beschweren sich zudem über eine Fehlermeldung, laut der sie keinen Charakter erstellen können, obwohl sie Platz dafür haben.

Die Entwickler arbeiten bereits an einer Lösung.

18:15 Uhr: Die Entwickler warnen davor, zu oft Warteschlangen zu verlassen und neue Charaktere zu erstellen. Ihr könntet damit in einen Bot-Timeout geraten:

Please be careful with leaving queue to make another character, there ARE limits to prevent character spamming (bot protection) and you’ll be locked out for a time limit.

18:12 Uhr: Mit über 86.000 gleichzeitigen Spielern sind wir derzeit auf dem Niveau von Mitte Januar.

18:10 Uhr: Warteschlangen:

Artemis – 13.000

Gawain – 5.300

Imhotep – 4.000

18:02 Uhr: Der zweite bzw. dritte Server Gawain ist live.

18:00 Uhr: Derzeit warten etwa 13.000 Spieler für den neuen Server Artemis und 3.000 für Imhotep. Selbst die drei kommenden Server können mit je 2.000 bis 2.500 Plätze den Andrang nicht abfangen.

Amazon muss da noch reagieren.

17:55 Uhr: Mit Imhotep wurde ein weiterer Server außerhalb der Reihe gestartet.

17:50 Uhr: Auf Steam erreicht New World wieder hohe Spielerzahlen. Mit gerade 78.000 gleichzeitigen Spielern liegt es über dem Niveau von Februar.

Die 100.000 Spieler hatte New World zuletzt am 6. Januar. Mal schauen, ob sie heute Abend geknackt werden.

17:35 Uhr: Wie erwartet gab es ratzfatz Warteschlangen. Das Bild kommt von unserem Chef Dawid, der selbst heute Mal wieder New World testen wollte.

17:30 Uhr: Der erste Server Artemis sollte jetzt jeden Moment starten. Was das konkret für den Start der anderen Server bedeutet, werden wir sehen.

17:05 Uhr: Der Start der neuen Server verschiebt sich um 15 bis 30 Minuten. Das verriet Community Manager Luxendra im Forum.

Wann findet der Fresh Start statt? Die neuen Server starten am 2. November zu unterschiedlichen Uhrzeiten. Für Europa werden vier Server eröffnet, die jeweils eine Stunde zeitversetzt erscheinen:

Artemis startet um 17:00 Uhr

Gawain startet um 18:00 Uhr

Apophis startet um 19:00 Uhr

Cleopatra startet um 20:00 Uhr

