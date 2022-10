New World bringt diese Woche brandneue Server – Alles zum Fresh Start

Am 2. November findet in New World der sogenannte Fresh Start statt. Dabei werden Server aufgemacht, die nur von komplett neuen Charakteren betreten werden können. Im Grunde erleben die Spieler einen zweiten Release. Wir von MeinMMO verraten euch alles zu Uhrzeit, Namen und Besonderheiten der Server.

Wann findet der Fresh Start statt? Die neuen Server starten am 2. November zu unterschiedlichen Uhrzeiten. Für Europa werden vier Server eröffnet, die jeweils eine Stunde zeitversetzt erscheinen:

Artemis startet um 17:00 Uhr

Gawain startet um 18:00 Uhr

Apophis startet um 19:00 Uhr

Cleopatra startet um 20:00 Uhr

Zu den gleichen Zeiten starten auch Server in Nordamerika und teilweise in Südamerika und Australien. Die komplette Liste könnt ihr dieser Grafik entnehmen:

Der Start der Welten in der jeweils lokalen Uhrzeit.

Alte Charaktere können vorerst die neuen Server nicht betreten

Was macht den Fresh Start so besonders? New World hatte zu Release mit einigen Problemen zu kämpfen, darunter Gold-Dupes und andere Wirtschafts-Exploits. Einige Spieler haben sich so sehr daran gestört, dass sie deshalb mit dem MMORPG aufgehört haben.

Die „Fresh Start“-Server jedoch beginnen komplett bei null. Jeder fängt neu an, keiner profitiert von Exploits und es fühlt sich quasi wie ein zweiter Release an. Auch ein Transfer zwischen den neuen Welten ist erstmal nicht möglich.

Die Entwickler verrieten jedoch, dass irgendwann in der Zukunft die Server auch zum Transfer geöffnet werden sollen, damit Freunde von alten und neuen Servern zusammenspielen können. Allerdings sollen die neuen Server nie mit alten zusammengelegt werden, auch künftig nicht.

Kann ich als Veteran auch mitmachen? Ja, auch Veteranen können sich einen neuen Charakter erstellen und mit diesem auf den Servern neu beginnen. Passend dazu bekommt am 2. November jeder Account einen dritten Charakterplatz.

Was muss ich sonst noch wissen?

Die Anzahl der gleichzeitigen Spieler auf den neuen Servern wird identisch zu den alten – also etwa bei 2.500 – liegen.

Die neuen Welten bekommen in Europa keine Sprachmarkierung.

Die Welten starten direkt mit allen Neuerungen, allerdings ohne Halloween-Event.

Mit dabei ist auch das neue Großschwert, das euch im Video vorgestellt wird:

Level-Phase, Quests und Reisekosten wurden überarbeitet

Lohnt sich der Neueinstieg in New World? Ja, sofern ihr irgendetwas an der Release-Version von New World gemocht habt. Denn die grundsätzlichen Spielsysteme sind immer noch vorhanden, allerdings mit vielen Anpassungen, darunter:

Direkt zum Start stehen alle Waffen zur Verfügung.

Die Level-Phase bis Stufe 25 wurde komplett überarbeitet, darunter angepasste Quest, kürzere Reisewege und mehr.

Die benötigten Erfahrungspunkte von Stufe 35 bis 55 wurden deutlich reduziert.

Die Schnellreise allgemein ist jetzt günstiger, das Inventargewicht wird nicht extra berechnet und es gibt mehr Schnellreisepunkte.

Ihr lauft auf Straßen schneller, ihr könnt das Inventar im Laufen verwenden und die Lager alle Städte zählen nun übergreifend.

Das Kampfsystem wurde dynamischer und durch neue Waffen ergänzt.

Mehr zum aktuellen Stand von New World erfahrt ihr hier: New World erreicht auf Steam höchste Spielerzahl seit Februar – Lohnt es sich endlich?