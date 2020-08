11 Tipps zu New World, die ich gerne früher gewusst hätte

Das MMO New World veranstaltet derzeit ein Preview-Event und viele Spieler sind bereits eifrig am testen. Wir von MeinMMO haben euch 11 Tipps zusammengestellt, die für den Einstieg in das Spiel sehr hilfreich sein können.

Was ist das für ein Event? Bis zum 5. September läuft in New World das Preview-Event. Dabei können Vorbesteller, Alpha-Tester und Spieler, die sich frühzeitig für eine Beta angemeldet haben, das MMO spielen.

Auch wir von MeinMMO sind in New World unterwegs und haben bereits eifrig gespielt. Was wir dabei gelernt haben, möchten wir euch in diesen Tipps vorstellen.

1. Probiert früh alle Waffen durch

In New World gibt es keine Klassen. Stattdessen bestimmen eure Waffen, welche Fertigkeiten ihr habt, und eure Ausrüstung gibt euch dazu passende (oder auch nicht passende) Werte. Zudem könnt ihr mit jedem Level-Up Attributspunkte verteilen.

Bis Stufe 50 könnt ihr kostenlos eure verteilten Punkte zurücksetzen. Darum bietet es sich an, früh alle Waffen und auch verschiedene Skillungen auszutesten, immerhin habt ihr dadurch keine Verluste.

Zum Leveln empfiehlt es sich an, mit einer Fernkampfwaffe Gegnern anzugreifen, um einen ersten Vorteil zu haben. Viele Gegner attackieren euch im Nahkampf, darum ist eine Nahkampf-Waffe nützlich. Zudem schwören viele Spieler auf den Lebensstab, der Heilung bringt und zudem für die Fortbewegung nützlich ist, wie euch Tipp 8 noch genauer verrät.

In New World levelt ihr eure Waffen und lernt so neue Fertigkeiten.

2. Nutzt Lagerfeuer für den Respawn

Jeder Spieler kann fast überall in der Welt sein Lagerfeuer platzieren. Das ist günstig und bietet euch die Möglichkeit an eurem aktuellen Standort zu craften. Doch das Lagerfeuer hat noch eine viel wichtigere Funktion.

Sie kann als Ort für den Respawn benutzt werden.

Wenn ihr also wisst, dass ihr in der Umgebung länger sammelt und questet oder euch eine große Herausforderung bevorsteht, bei der ihr sterben könnt, solltet ihr frühzeitig euer Lagerfeuer platzieren.

3. Entscheidet euch für eine Fraktion und tretet einer Kompanie bei

Zwischen Level 10 und 13 lernt ihr die drei Fraktionen im Spiel kennen und sollt euch einer von ihnen anschließen:

Marauder – Eine Fraktion, die an Piraten erinnert. Hier dreht sich viel um Freiheit, statt um Macht.

Covenant – Dabei handelt es sich um Kreuzritter, die sich auf den Kampf gegen das Böse und die Corrupted, konzentrieren.

Syndicate – Eine Fraktion der Alchemisten, die ihren Fokus auf Tränke und Magie legen.

Erst nachdem ihr euch einer Fraktion angeschlossen habt, könnt ihr eine eigene Kompanie gründen oder einer beitreten. Das solltet ihr jedoch unbedingt tun, immerhin handelt es sich bei New World um ein MMO und das macht mit vielen Spielern einfach mehr Spaß.

Außerdem könnt ihr mit ihnen eine Feste erobern oder verteidigen. Die Teilnahme an einem PvP-Krieg in New World ist schon direkt mit dem Beitritt zur Fraktion möglich.

Im PvP von New World dreht sich alles um Festungen, die ihr erobern oder verteidigen könnt.

4. Zerlegt schwache Ausrüstung

New World setzt bei seinem Inventar auf ein System mit Gewicht. Tragt ihr zu viel mit euch herum, werdet ihr langsamer. Auch die gefundene Ausrüstung, die ihr mit euch herumtragt, belastet das Inventar. Doch das könnt ihr ganz leicht umgehen.

Nutzt einfach Rechte Maustaste + die „S“-Taste und schon wird die gefundene Ausrüstung zerlegt. Dadurch erhaltet ihr Materialien, mit der ihr eure aktuelle Ausrüstung reparieren könnt.

Als Faustregel gilt: Ist die Ausrüstung schwächer als eure und lohnt sich der Verkauf im AH nicht, dann zerlegt sie sofort.

5. Nutzt die Lager in den Städten

Ein weiterer Tipp, um unnötiges Gewicht im Inventar zu vermeiden, ist das Einlagern der Rohstoffe in Städten. Zwar befinden sich diese Gegenstände dann nur in dieser speziellen Siedlung, aber das coole ist, dass ihr für Crafting dort automatisch auf die eingelagerten Gegenstände zurückgreifen könnt.

Ihr müsst sie also gar nicht wieder aus dem Lager herausholen, es sei denn, ihr wollt den Ort wechseln.

Die Siedlungen in New World sind ein wichtiger Ort für Handel, Housing und Crafting.

6. Munition und Nahrung immer anlegen

Im Laufe eurer Abenteuer werdet ihr euer Inventar auch immer wieder mit Pfeilen, Munition für Gewehren und verschiedener Nahrung füllen. Wenn ihr diese Gegenstände jedoch anlegt, nehmen sie tatsächlich keinen Platz mehr Inventar weg, selbst wenn ihr die Pfeile gar nicht einsetzen wollt.

Ein nützlicher Tipp, um ein bisschen Platz zu sparen.

7. Mehr Taschen gibt’s mit höherem Level

Ein letzter Tipp zum Inventar dreht sich um weitere Taschenplätze. Diese schaltet ihr automatisch frei, wenn ihr die Stufen 30 und 45 erreicht. Solltet ihr also kurz vor diesen Meilensteinen stehen, zieht sie durch, um etwas mehr unterwegs tragen zu können.

8. So funktioniert das Schnellreisen

In New World könnt ihr schnell zu einer Siedlung reisen, wenn ihr euch lange Laufwege sparen wollt. Öffnet dazu einfach die Karte, wählt die jeweilige Siedlung aus und klickt auf Schnellreisen.

Jede Reise kostet jedoch Azoth, eine Währung in New World. Azoth wiederum lässt sich durch das Besiegen schwerer Gegner oder durch die Teilnahme an den Welt-Events gegen die Corrupted verdienen.

Ein weiterer nützlicher Tipp: Voll beladen könnt ihr nicht Schnellreisen. Ihr könnt jedoch steren und dann in der Stadt respawnen. Danke an MeinMMO-Leser Thomas Lauterbach.

9. Tipps zur schnellen Fortbewegung

In New World kann das Laufen von A nach B mitunter sehr zäh und anstrengend sein. Darum haben wir hier direkt zwei Tipps für euch.

Zum einen hat New World einen Auto-Run stur geradeaus. Dieser liegt aber nicht, wie für viele MMORPGs üblich, auf „R“ oder „Num“, sondern auf X. Ihr könnt das in den Optionen jedoch ändern.

Zum anderen solltet ihr einen Lebensstab mitnehmen und diesen bis Stufe 5 skillen. Dort wählt ihr die Fertigkeiten Arkane Macht, Lichtgeschwindigkeit und Kosmische Verschiebung aus dem Baum „Lebensdieb“. Durch diese Fertigkeit könnt ihr euch teleportieren und so schneller fortbewegen.

Ihr skillt den rechten Baum „Lebensdieb“ und dort die Fertigkeiten ganz links.

10. Mehr XP durch PvP

Wer in New World etwas risikoreicher Unterwegs sein möchte, kann das optionale PvP aktivieren. Dadurch können euch andere Spieler zwar attackieren, aber ihr bekommt dadurch 10% mehr Erfahrungspunkte bei all euren Aktivitäten.

Achtet aber darauf, dass ihr das PvP nur in Siedlungen aktivieren und deaktivieren könnt.

11. Fürs Housing braucht ihr Gebietsstufen

Um euren Lagerplatz in Städten zu vergrößern oder einfach um ein eigenes Zuhause zu errichten, bietet New World ein interessantes Housing-System. Um ein eigenes Haus zu besitzen, müsst ihr in dem jeweiligen Gebiet die Stufe 15 erreichen.

Danach könnt ihr euch 1 Haus pro Gebiet und 3 Häuser insgesamt im Spiel kaufen. Allerdings kostet jedes Haus wöchentlich Unterhalt, was mitunter teuer werden kann.

Weitere nützliche Informationen rund um New World, den aktuellen Test und den Release des MMOs findet ihr in unserer großen Übersicht.