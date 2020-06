New World hat keine Klassen – Und gerade das soll es gut machen

Amazons MMO New World verfolgt einen Weg, auf dem typische Klassen nicht im Vordergrund stehen. Nun erklärten die Entwickler genauer, welche Wege zur Entfaltung ihr in dem Spiel habt.

Das macht New World anders: In New World hat euer Charakter keine Klasse im eigentlichen Sinne. Stattdessen wird eure Klasse durch die Ausrüstung und Fähigkeiten bestimmt, mit denen ihr zu Werke geht.

Spieler können sich zwar spezialisieren – etwa durch das Meistern bestimmter Waffen, wie die Entwickler im MeinMMO-Interview erklärten – aber grundsätzlich sollt ihr alle Freiheiten bei der Erstellung eures ganz eigenen Spielstils haben.

In einem Interview mit GameSpot erklärten die Entwickler, dass gerade das klassenlose Fortschrittssystem das ist, was New World von anderen Spielen absetzt: „Eines unserer Ziele war, Spielern mehr Wahlmöglichkeiten und Freiheiten zu lassen“, so Entwickler Dave Verfaillie: „In New World geht es darum, Spieler ihr eigenes Gameplay entwickeln zu lassen und das geht dank unseres klassenlosen Systems.“

In New World sei es etwa kein Problem, von Nah- zu Fernkämpfern oder Magiern zu wechseln. Da es keine Klassen gibt, können sich Spieler nun auf andere Arten, sich zu entfalten, konzentrieren.

New World will euch alle Freiheiten lassen

New World bietet fünf Fortschritts-Wege

So steigt ihr in New World auf: Um euren Charakter in New World voranzubringen, bietet euch das Spiel fünf zentrale Fortschritts-Arten an, die völlig unabhängig von jedweden Klassen funktionieren.

Zum einen gibt es Fortschritt durch klassisches Leveln. Hier könnt ihr Skillpunkte nutzen, um verschiedene Stats eurer Charaktere zu verbessern. Nur, dass ihr eben nicht auf eine bestimmte Klasse festgelegt seid.

Der zweite Weg betrifft die Waffenmeisterschaft. Die besteht darin, bestimmte Skills und Boni mit den Waffen eurer Wahl zu meistern, indem ihr sie konstant einsetzt. Jede Waffe hat zwei Skill-Bäume, die ihr ausarbeiten könnt.

Der dritte Weg betrifft die „Trade Skills“, die auch Optionen wie Crafting oder das Sammeln von Ressourcen beinhalten. Hier könnt ihr euch ebenfalls verbessern und spezialisieren. Ihr beginnt bei jedem Objekt, das ihr herstellt, als Novize, werdet aber immer besser. So könnt ihr beispielsweise der beste Rüstungsschmied auf dem Server werden, wenn ihr viel Zeit ins Crafting steckt.

Wenn ihr euch auf Crafting spezialisieren wollt, lässt New World euch die Möglichkeit dazu

Dazu kommt der territoriale Fortschritt: Ihr könnt euren Ruf in verschiedenen Zonen der Map steigern und so Boni an diesen Orten freischalten. Das klappt bereits, indem ihr einfach viel dort spielt. Es könnte sich also lohnen, an euren Lieblingsorten ein Haus zu errichten.

Der fünfte Weg besteht im Fraktions-Fortschritt. In New World gibt es drei Fraktionen, die Marodeure, das Syndikat und das Bündnis. Je nachdem, wessen Missionen ihr erfüllt, könnt ihr spezielle Belohnung und exklusive Items abgreifen. Je mehr ihr für eine Fraktion arbeitet, umso besser wird euer Ruf bei ihr.

New World scheint den Weg, euch möglichst viele Freiheiten zu lassen, konsequent zu verfolgen. Wenn ihr das ganze ausprobieren wollt, solltet ihr versuchen, noch Teil der geschlossenen Beta von New World im Juli zu werden.