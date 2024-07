Wer in New World zu lang inaktiv war, verliert bald seinen Charakternamen – Community tobt

Die Entwickler von New World bereiten sich auf den am 15. Oktober 2024 anstehenden Launch auf den Konsolen vor. Eine frisch angekündigte Maßnahme von Amazon Games sorgt jetzt für schlechte Laune.

Was haben die Entwickler angekündigt? Via X hat Amazon Games angekündigt, dass man für den anstehenden Konsolen-Launch eine neue Maßnahme umsetzen möchte, um den Spielenden, die mit New World Aeternum frisch einsteigen, mehr Auswahl bei der Namenssuche zu bieten:

Ab dem 15. Oktober 2024 soll folgende Änderung in Kraft treten: Nach sechs Monaten werden die Namen von Charakteren, die mindestens sechs Monate inaktiv waren, für neue Charaktere zur Verfügung gestellt. Das gilt dann natürlich auch für alle Charaktere, die vor dem 15. Oktober 2024 sechs Monate lang nicht online waren.

Wenn sich ein Spielender ab dem 15. Oktober 2024 einen neuen Charakter erstellt, kann er einen abgelaufenen Namen wählen.

In diesem Fall muss der Besitzer des inaktiven Charakters beim nächsten Einloggen einen neuen Namen wählen. Die Schaltfläche „Spielen“ wird dementsprechend durch „Umbenennen“ ersetzt.

Wer sich seine Charakternamen sichern möchte, muss sich mit dem betreffenden Charakter vor dem 15. Oktober 2024 einloggen.

Mehr zur neuen Konsolen-Version von New World in Trailerform:

„Das ist so frustrierend“

Wie reagiert die Community auf die Ankündigung? Unter dem Post der Entwickler gibt’s bereits zahlreiche Kommentare enttäuschter, wütender oder frustrierter X-Nutzer.

Flannel (Muscle) Mommy schreibt (via X): „Ich finde, dass 6 Monate ein sehr kurzer Zeitraum sind, wenn man bedenkt, dass der DLC vor über 9 Monaten herauskam. Ich denke, das sollte auf ein Jahr geändert werden. Ich habe das Gefühl, dass die Spieler, die seit 6 Monaten nicht mehr gespielt haben, zurückkommen werden, während die Spieler, die seit einem Jahr nicht mehr gespielt haben, wahrscheinlich nicht mehr zurückkommen werden.“

Aaron Miller kritisiert Amazon Games (via X): „Das ist so frustrierend. Euer Spiel hat so viel Potenzial, eines der besten MMOs zu werden. Und doch sitzen wir hier mit einem so schrecklichen Studio fest, das auf niemanden seiner Spielerbasis hört. Ich liebe euer Spiel, aber alles, was ihr tut, ist, uns wegzustoßen. Eigentlich würde ich New World sogar FFXIV vorziehen, aber ihr seid so inkompetent.“

Tarellion vergleicht die Situation mit WoW (via X): „Das ist NICHT der richtige Weg oder etwas, auf das ihr euch konzentrieren solltet. Ich habe WoW-Charaktere, die seit Jahren nicht mehr angefasst wurden und die immer noch ihre Namen haben, wie es sich gehört. Euer Spiel wird niemals gedeihen, wenn ihr euch auf diese Dinge konzentriert.“

Was sagt unser MMORPG-Experte Karsten Scholz zu der Ankündigung? Ich kann den Ärger der Community nachvollziehen. Charakternamen sind heilig und das Zeitfenster ist tatsächlich ungewöhnlich knapp bemessen. Ich bekomme fast das Gefühl, dass Amazon Games die PC-Spieler auf die Art zwingen möchte, das Spiel herunterzuladen und einzuloggen – vielleicht bleiben ja ein paar Prozent hängen.

Aufgrund der Ankündigung und Artikeln wie diesem wisst ihr jetzt jedoch, was Sache ist, und könnt entsprechend handeln. Loggt irgendwann in den kommenden Wochen in New World ein, sichert euch die Namen, die ihr behalten möchtet, fertig. Kein Stress.

Was erwartet mich mit New World Aeternum am 15. Oktober? Die neue Version des MMORPGs bringt nicht nur die Konsolen-Portierungen für Xbox Series und PlayStation 5, es landen auch viele neue Inhalte sowie Anpassungen auf den Servern – inklusive einem 10-Spieler-Raid, Solo-Prüfungen, Archetypen und einer umfangreichen PvP-Zone.

Wer das Basisspiel und die Erweiterung „Rise of the Angry Earth“ besitzt, erhält das Upgrade auf Aeternum kostenlos. Alle anderen Interessierten müssen 60 bis 80 Euro für den Kauf einplanen. New World Aeternum: Alles Infos zum Start des DLCs auf PS5 und XBOX – Release, Map und Inhalte