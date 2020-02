Das kommende MMORPG New World hat neue Informationen zum Housing vorgestellt und endlich Bilder zum System gezeigt. Es klingt wie ein Traum für Rollenspieler und Fans von „The Sims.“ New World reizt sogar zum kompetitiven Hausbau an.

Wie funktioniert Housing in New World? Spieler können sich in New World Häuser in Siedlungen kaufen und diese dekorieren. Housing wird eines der Kern-Elemente von New World, denn es bauen mehrere Features darauf auf, wie etwa:

die Möglichkeit, einen Rückzugspunkt zu setzen

Buffs, etwa für Kampf oder Crafting

Politik und Verwaltung der Gebiete

Teilnahme an der Gemeinschaft (über Projekte und Crafting)

Außerdem gibt es so etwas wie ein „PvP-Housing“, wie die Entwickler in einem neuen Blogpost verraten haben. Ihr steht mit anderen Spielern um das schönste Haus im Wettbewerb. Nur, wer sich Mühe gibt und sein Eigenheim fein herausputzt, darf es der Allgemeinheit zeigen.

Wer eine Schmotterbude baut und wie ein Höhlenmensch haust, der tut das alleine: Sein Haus wird nicht ausgestellt.

Housing nimmt damit eine wichtige Rolle in New World ein, wie sie vergleichbar vorher nur in wenigen MMORPGs wie etwa Maple Story 2 oder WildStar zu finden war.

Ein Bild vom System könnt ihr euch zum Release im Mai 2020 machen – oder vorher, falls ihr euch für die Beta anmelden wollt. Mehr Infos zu Release, Beta und Vorbestellung findet ihr in unserem Hub:

Alles zum neuen MMO New World – Release, Beta, Vorbestellen, Gameplay

Häuser kaufen und pflegen in New World

Wie bekomme ich ein Haus? Um ein Haus kaufen zu dürfen, muss eure Fraktion erst einmal das Gebiet besitzen und eine Kompanie die entsprechende Siedlung kaufen. Wie das abläuft, erfahrt ihr in unserem Beitrag zu Spieler-Siedlungen in New World.

Anschließend müsst ihr euer Ansehen im Gebiet steigern. Das funktioniert über tägliche Aufgaben wie Missionen, das Töten von Mobs, Arbeit an Stadtprojekten und mehr. Mit genügend Ansehen und Stufe 20 könnt ihr dann euer eigenes Haus kaufen.

Es gibt verschiedene Arten von Häusern mit unterschiedlicher Größe, Ausstattung und Kosten (je nach Lage etwa). Als Beispiel nannten die Entwickler ein Haus direkt im Stadtzentrum und solche, die etw Balkone mit schönem Ausblick haben.

Wie viele Häuser kann ich besitzen? Solange ihr die Voraussetzungen erfüllt, könnt ihr mehrere Häuser kaufen. Es gibt allerdings ein Maximum, das bisher noch nicht bekannt ist.

Das müsst ihr als Hausbesitzer beachten: Wenn ihr euch ein oder mehrere Häuser kauft, müsst ihr dafür Steuern zahlen. Die Höhe bestimmt die Kompanie, der die Siedlung gehört. Mit den Steuereinnahmen werden (teilweise) die Kosten für die Siedlung gedeckt.

Zahlt ihr die Steuern nicht, werdet ihr zwar nicht sofort rausgeworfen, verliert aber einige Privilegien:

Der Rückzug ins Haus funktioniert nicht mehr

Buffs werden deaktiviert

Ihr könnt keine Deko mehr auf- oder umstellen

Freunde dürfen euer Haus nicht mehr besuchen und es wird anderen nicht angezeigt

Betreten könnt ihr das voll dekorierte Haus aber nach wie vor.

Vorteile von Häusern

Diese Vorteile bietet ein Haus: Game Director Scot Lane hat uns in einem Interview verraten, was Häuser zu bieten haben. Eines der wichtigsten Features sind mögliche Buffs.

Einige der Gegenstände, die ihr in der offenen Welt finden, herstellen oder kaufen könnt, verleihen euch Buffs. Die machen den Kampf leichter, indem sie euch Vorteile gegen bestimmte Arten von Gegnern gewähren oder Boni aufs Crafting gewähren.

Ihr könnt allerdings nur eine begrenzte Anzahl solcher Gegenstände im Haus aufstellen. Ihr müsst also abwägen, welche Buffs ihr im Moment benötigt.

Dazu sind Häuser noch zu gebrauchen: Neben den Buffs bieten euch Häuser die Möglichkeit, sie als Rückzugspunkt festzulegen. Ihr könnt von jedem Punkt der Welt aus zum Haus zurückkehren.

Die Funktion kommt damit etwa bekannten Gegenständen und Fähigkeiten wie den „Schriftrollen des Stactportals“, „Rückkehr“ oder „Ruhesteinen“ gleich.

Wie genau der Rückzug funktioniert, wurde allerdings nicht erklärt. Es ist wahrscheinlich, dass es sich um einen mehrsekündigen Wirkungszauber handelt, und nicht um eine spontane Fähigkeit, mit der direkt aus einem Kampf geflüchtet werden kann.

Nur die schönsten Häuser sind zu sehen

Warum soll ich mein Haus schön machen? In einer Siedlung können mehrere Spieler dasselbe Haus kaufen, sehen für sich selbst aber nur ihre eigene Instanz des Hauses.

Das können sie dann dekorieren und gestalten, wie sie möchten. Aber: Nur, wer das schönste Haus hat, dessen Heim wird der Allgemeinheit an diesem Platz angezeigt. Gewertet wird das mit einem Punkte-System, in dem ihr eure Konkurrenz einsehen könnt.

Ihr betreibt also eine Art „PvP-Housing“. Auch, wenn New World von PvP auf PvE umgestellt wurde, gibt es zumindest hier noch immer einen Wettstreit um die schönste Veranda und den hübschesten Garten.

Wenn euer Haus nicht hübsch genug ist, um öffentlich angezeigt zu werden, könnt ihr dennoch Freunde einladen und ihnen das Haus zeigen. Mit Gruppen von bis zu fünf Spielern könnt ihr eure eigene Instanz des Hauses betreten.