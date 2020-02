MMO New World stellt die Idee vor, die es besonders macht: Spieler-Siedlungen

Siedlungen und Festungen sind der Dreh- und Angelpunkt des neuen MMOs New World. Sie können erobert, verteidigt und ausgebaut werden. Nun wurden in einem Blogpost neue Details dazu veröffentlicht.

Warum sind Siedlungen und Festungen so wichtig? In New World gibt es drei Spieler-Fraktionen und eine feindliche NPC-Fraktion, die Corrupted. Sie alle kämpfen um die Herrschaft über die Insel Aeternum.

Während Festungen dabei den militärischen Teil darstellen und attackiert und erobert werden können, sind Siedlungen Orte für Handel, Handwerk und Housing. Jede Siedlung kann sich dabei anders entwickeln und unterschiedliche Ausbaustufen haben.

Langfristig dreht sich New World darum, Festungen zu erobern, Siedlungen zu kontrollieren und diese dann entsprechend auszubauen. Im Fokus von New World stehen die Gilden, die im Spiel Kompanien genannt werden. Sie sind für die Entwicklung und Steuereinnahmen einer Siedlung verantwortlich.

Screenshot einer Siedlung in New World

So funktionieren die Siedlungen

Wie kann man eine Siedlung für sich beanspruchen? Eine Siedlung gehört zu der Fraktion, die das entsprechende Gebiet und die Festungen darin kontrolliert.

Wenn ein Gebiet kontrolliert wird, kann man als Mitglied der entsprechenden Fraktion eine Gebühr in der Festung zahlen und so die Siedlung „kaufen“. Danach steht sie unter der Kontrolle einer Kompanie.

Wie baut man eine Siedlung aus? Die Kompanie kann damit beginnen, die Siedlung auszubauen. Dafür gibt es viele sogenannte Stadtprojekte, für die Gold und Erfahrungspunkte benötigt werden:

Gold und Erfahrungspunkte erhält die Siedlung über bestimmte Missionen, die von den Spielern erledigt werden können.

Weiteres Gold kommt über die Steuern rein, die die Kompanie in der Siedlung auf Häuser, aber auch Crafting und Einkäufe erhebt.

Die Spieler sollen mit der Kompanie zusammenarbeiten, um die großen Stadtprojekte zu erledigen. Dadurch lassen sich höhere Handwerksränge und neue Inhalte für die Siedlung freischalten, von denen dann beide Seiten profitieren.

Welche Vorteile hat eine Siedlung? Um ein „Mitglied“ der Siedlung zu werden, müsst ihr ein Haus darin errichten. Auf dieses Haus müsst ihr Steuern zahlen. Dafür erhaltet ihr die Vorzüge der Siedlung.

So könnt ihr alle ausgebauten Inhalte nutzen und erhaltet sogenannte „Lebensstil-Boni“. Dahinter verbergen sich dauerhafte Verstärkungen für das Crafting oder den Kampf, je nach Ausbau der Siedlung.

Eine weit ausgebaute Siedlung bietet zudem den dazugehörigen Festungen spezielle Boni im Falle eines Krieges.

Siedlungen können Ausbau verlieren und erobert werden

Kann eine Siedlung Ausbaustufen verlieren? Ja, eine Siedlung kann zurückgebaut werden. Für Siedlungen müssen Abgaben an die jeweilige Fraktion gezahlt werden. Werden diese Abgaben nicht oder nur unvollständig gezahlt, dann verliert eine Siedlung an Ausbaustufen.

Auch im Falle einer PvE-Invasion der Corrupted, die nicht erfolgreich zurückgeschlagen wurde, kann die Siedlung an Stufen verlieren.

So sieht es aus, wenn eine Kompanie eine Siedlung verwaltet

Was passiert, wenn eine Siedlung erobert wird? Sollte eine feindliche Fraktion die Kontrolle über das Gebiet übernehmen, wechselt auch die Siedlung die Seiten. Doch für euch ändert sich erstmal nichts.

Ihr könnt weiter darin wohnen bleiben und dort Handel treiben. Jedoch könnte es steuerliche Nachteile geben, wenn die neue Kompanie sich dazu entschließt, größere Änderungen vorzunehmen.

Kompanien sind Besitzer und Verwalter von Siedlungen

Was sind Kompanien? Kompanien sind die Gilden in New World. Sie kontrollieren Festungen und Siedlungen und kümmern sich um ihren Ausbau. Sie sind zudem zuständig dafür, dass die Festungen von feindlichen Kompanien nicht erobert werden können.

Kompanien gehören immer einer Fraktion an, genauso wie die Spieler innerhalb einer Kompanie.

Eine Kompanie kann nur von einer anderen angegriffen werden, wenn sie sich nicht in der gleichen Fraktion befinden. Dementsprechend kann eine Siedlung nur an eine feindliche Fraktion verloren werden.

Aufbau eines Gebiets in New World

Wie sind Kompanien aufgebaut? Eine Kompanie hat immer einen Anführer, der alle Rechte hat. Er kann zudem Konsule ernennen, die sich ebenfalls um Dinge wie den Ausbau oder Steuern kümmern können.

Zudem gibt es Mitglieder in einer Kompanie, die jedoch keinerlei Rechte im Ausbau und der Verwaltung von Siedlungen und Festungen haben.

Was sagt ihr zu dem System? Könnten euch die Kämpfe um Festungen und der Ausbau Siedlungen langfristig motivieren?