New World: Das erwartet euch in Aeternum, der Spielwelt des MMOs

Die Welt Aeternum aus dem MMO New World hat viele Geheimnisse, aber auch wunderschöne Orte. Wir von MeinMMO haben alles Wissenswerte zu Aeternum für euch zusammengetragen.

Was ist Aeternum? Aeternum ist der Name des Kontinents, den ihr in New World besuchen könnt. Er erinnert an ein Amerika aus dem 17. Jahrhundert, wobei es sich um einen fiktiven Kontinent mitten in einem riesigen Ozean handelt.

Aeternum ist ein Ort voller Magie und Geheimnisse. So befindet sich nur dort das Mineral Azoth, in dem große Macht, aber auch große Gefahr steckt. Durch die eigennützige Verwendung von Azoth entstanden die Corrupted, eine feindliche Fraktion.

Optisch kann Aeternum mit starken Kontrasten und abwechslungsreichen Gegenden überzeugen. Die Kontraste wurden auch in einem Entwickler-Tagebuch betont. Je weiter es nach Norden geht, desto düsterer wird jedoch die Welt.

Eine Tempelanlage in den Bergen

Aeternum bietet wunderschöne Landschaften und Geheimnisse

Wie sieht es auf Aeternum aus? Die Welt von Aeternum ist wunderschön und sehr Abwechslungsreich. So könnt ihr dort viele Landschaften erkunden:

verschneite Landschaften

Küstengegenden

Wälder

offene Wiesen

Steppen

Wüsten

Höhlen

In den nördlichen Gebieten, in denen ihr vor allem auf die Corrupted trefft, ist es besonders düster und bedrohlich. Hier hat das Azoth sein Werk verrichtet und die Landschaft verdorben.

Doch auch in südlichen Gegenden trefft ihr immer wieder auf das Mineral. Ihr erkennt es an den schimmernden Flächen, die wahlweise blau (unverdorben) oder rot (verdorben) sind.

Ein Elch auf verseuchtem Gebiet

Was gibt es in Aeternum zu entdecken? Schon vor unserem Auftauchen hat es immer wieder Abenteurer auf die Insel verschlagen. Darum trifft man auf verlassene Städte und Schiffswracks.

Die alten Abenteurer haben dabei Aufzeichnungen hinterlassen, die ihr in der offenen Welt finden und von denen ihr mehr über die Geschichte von Aeternum lernen könnt.

Zudem gab es eine alte Zivilisation, von der es noch immer Ruinen und Tempelanlagen gibt. Der alten Zivilisation gelang es sogar das Azoth für gute und sinnvolle Zwecke zu verwenden:

Auf Aeternum leben außerdem riesige, mythische Bestien, die als Wächter bekannt sind. Sie stehen im Einklang mit der Natur.

Ob sie uns jedoch wohlgesonnen oder doch feindlich sind, wissen wir derzeit nicht.

Einer der mystischen Wächter

Aeternum ist durchzogen von Festungen und Krieg

Wie steht es um die Festungen? Der Kontinent Aeternum teilt sich in viele verschiedene Gebiete auf. In jedem Gebiet stehen mehrere Festungen und eine Siedlung. Innerhalb der Siedlung habt ihr sogar die Möglichkeit Housing zu betreiben.

In weiten Teil des Kontinents gibt es diese Aufteilung in Gebiete damit Festungen, um die ihr kämpfen könnt. New World bietet euch dabei die Option, sich einer von drei Fraktionen anzuschließen, um die Kontrolle auf dem Kontinent auszuweiten.

Die Gebiete hoch im Norden werden hingegen von den Corrupted kontrolliert. In dem Entwickler-Tagebuch zu Aeternum wurde eine Festung gezeigt, die unter der Kontrolle der NPC-Fraktion stand. Auch dort gibt es also Festungen.

Die Corrupted und rotes Azoth im Hintergrund

Wie gefährlich ist Aeternum? Auf dem Kontinent Aeternum lauern viele Gefahren auf euch:

Spieler der anderen beiden Fraktionen, wobei das PvP in Zukunft optional sein soll.

Die Corrupted als feindliche NPC-Fraktion, die sogar eure Festungen attackieren kann.

Wilde Tiere und besonders starke Bestien, die ebenfalls durch das Mineral Azoth beeinflusst wurden.

Diesen Gefahren könnt ihr euch mit Schwertern, aber auch mit Schusswaffen und Schwarzpulver entgegenstellen. New World spielt genau in der Zeit, in der die Technologien aufeinandertreffen. Aeternum selbst bringt mit dem Azoth zudem eine magische Komponente mit ins Spiel.

Alles rund um das MMO New World findet ihr in unserer Übersicht: