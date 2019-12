Das neue MMO New World von Amazon hat sich während den Game Awards mit vielen neuen Informationen zurückgemeldet. Wir haben euch alles rund um die neuen PvE-Inhalte, die Beta und den Release zusammengefasst.

Was ist New World? Das neue Open-World-MMO von Amazon spielt in einer fiktiven Dark-Fantasy-Welt, in der Siedler einen neuen, übernatürlichen Kontinent entdeckt haben. Dort lauern allerhand Gefahren, die von mysteriösen Kreaturen, aber auch von anderen Spielern ausgehen.

Das MMO bietet euch:

3 Fraktionen, die sich gegenseitig bekämpfen

Festungen, die erobert, ausgebaut und verteidigt werden können

PvE-Aufgaben und Gilden-Quests

Individueller Charakter-Fortschritt durch 60 Level, Attributspunkte und Skill-Trees

Spieler-Housing mit Dekorationen, die man auch in der offenen Welt finden können soll

Eine Lore rund um ein seltenes Mineral, welches Unsterblichkeit verleihen kann

New World konnte bereits von September 2018 bis Juni 2019 in einer Alpha getestet werden. Es wurden seitdem jedoch viele Änderungen vorgenommen, die wir euch im Laufe des Beitrags genauer vorstellen werden.

Dieser Artikel wird laufend aktualisiert und mit neuen Informationen ergänzt. Das letzte Update erfolgte am 17. Dezember 2019.

Woher kommen die Infos? Im Rahmen der Game Awards 2019 führten wir ein längeres Gespräch mit den Entwicklern von New World. In einem Interview mit MeinMMO wurden die neuen PvE-Inhalte, Infos zu den Vorbestellungen und zu dem Release-Datum bekanntgegeben. Wir haben hier bereits die Infos zu New World zusammengefasst, werden aber noch einzelne Artikel veröffentlichen.

Den neuen Trailer, der die Lore von New World mehr in den Fokus rückt, könnt ihr hier sehen:

Altes New World vs. Neues New World

Das MMO New World hat eine große Wandlung durchgemacht. Aufgrund des Feedbacks in der ersten Alpha wurden große Änderungen vorgenommen.

Wie war New World früher? Ursprünglich war New World als Sandbox-MMO geplant. Im Fokus standen:

Das PvP mit Massenschlachten um Festungen

Survival-Elemente wie Hunger und Durst, die jedoch nicht tödlich, sondern nur einschränkend wirken sollten

Freies Bauen und Gestalten von Festungen

Kaum PvE-Content

So wurde das Spiel auch in die erste Alpha entlassen. Nach dem Ende der Alpha im Juni 2019 zogen sich die Entwickler jedoch zurück und nahmen einige Änderungen vor.

Wie ist New World aktuell? In der neuen Ausrichtung rücken andere Inhalte in den Fokus. Die reine Sandbox ist weggefallen und es wurden neue MMO-Features eingebaut:

Es gibt keinen PvP-Zwang mehr, es ist nun optional

Die Survival-Elemente wurden entfernt

Es wird mehr PvE-Content als ursprünglich geplant geben

Das Kampfsystem wurde verbessert und dynamischer gemacht

Die Story rückt mehr in den Fokus

Release ist Mai 2020, vorher gibt es Closed Beta

Wann erscheint New World? Der Release von New World ist für Mai 2020 geplant. Im Amazon Shop steht sogar schon ein Release-Datum: 26. Mai 2020 um 0:00 Uhr unserer Zeit.

Zuvor wird es aber noch Möglichkeiten geben, das MMO zu testen und weitere Informationen zu bekommen.

Wann geht New World in eine Beta? Bevor New World im Mai erscheint, soll das MMO auch von den Spielern getestet werden können. Eine Closed Beta ist für April 2020 geplant. Daran sollen alle Vorbesteller automatisch teilnehmen können.

Doch schon vor der Closed-Beta wird es zu Tests kommen. Wie genau man an diesen teilnehmen kann, ist bisher noch nicht bekannt.

New World kaufen und vorbestellen

Was wird New World kosten? Das MMO wird Buy2Play und erscheint in zwei Versionen:

Das Basispaket für 39,99 Euro

Die Deluxe-Edition für 49,99 Euro

Diese könnt ihr direkt über Amazon oder über Steam kaufen. Mit dem Erscheinen des Trailers am 13. Dezember begann auch der Vorverkauf. Als Vorbesteller-Bonus gibt es einen Closed-Beta-Zugang, sowie Isabellas Amulett, das Fistbump-Emote, ein Gildenwappen-Set und den speziellen Titel „Erste Expedition“.

Für die Deluxe-Edition erhaltet ihr zusätzlich das Waldmensch-Rüstungsdesign, das Waldmensch-Wurfaxtdesign, eine Dogge als Haustier, das Stein/Schere/Papier-Emote-Set sowie das digitale Artbook von New World.

Wie finanziert sich New World noch? Neben dem einmaligen Kauf wird das MMO euch einen Ingame-Shop mit kosmetischen Inhalten bieten.

Items, die euch einen spielerischen Vorteil gewähren, sind nicht geplant.

New Word für die PS4 oder Xbox One?

Wird New World für die Konsolen erscheinen? Zum aktuellen Zeitpunkt ist keine Version für Konsolen geplant. Dies wurde in unserem Interview von Scot Lane bestätigt.

New World erscheint weder für die aktuelle Generation, noch für die kommende PS5 oder Xbox Series X.

Die Systemanforderungen

Minimum

Setzt 64-Bit-Prozessor und -Betriebssystem voraus

Betriebssystem: Windows® 8/Windows® 10 64-Bit Prozessor: Intel®

Core™ i5-2400/AMD CPU mit 4 physischen Kernen @ 3 Ghz

Arbeitsspeicher: 8 GB RAM

Grafik: NVIDIA® GeForce® GTX 670 2GB/AMD Radeon R9 280 oder besser

DirectX: Version 11

Netzwerk: Breitband-Internetverbindung

Speicherplatz: 35 GB verfügbarer Speicherplatz

Empfohlen

Setzt 64-Bit-Prozessor und -Betriebssystem voraus

Betriebssystem: Windows® 8/Windows® 10 64-Bit

Prozessor: Intel® Core™ i7-2600K/AMD Ryzen 5 1400

Arbeitsspeicher: 16 GB RAM

Grafik: NVIDIA® GeForce® GTX 970/AMD Radeon R9 390X oder besser

DirectX: Version 12

Netzwerk: Breitband-Internetverbindung

Speicherplatz: 35 GB verfügbarer Speicherplatz

Was bietet New World

New World wird ein Open-World-MMO, in dem drei Fraktionen um die Kontrolle von Gebieten auf der fiktiven Insel Aeternum kämpfen. In jedem Gebiet gibt es eine Siedlung. Hier leben die Spieler können sogar eigene Häuser errichten. Drumherum befinden sich die Festungen, um die gekämpft werden kann.

Aus einem früheren Interview mit MeinMMO wissen wir, dass die Spielwelt dank der Server-Technik von Amazon riesig werden wird. Wie genau die Welt aufgebaut ist, werden wir in den ersten öffentlichen Tests herausfinden.

Die neusten Informationen bestätigen zudem viele neue PvE-Inhalte, Anpassungen am Kampfsystem und neue Möglichkeiten für die Charakter-Entwicklung. Diese Inhalte möchten wir euch im folgenden genauer vorstellen.

Das PvP in New World

Was bietet New Word im PvP? Im Fokus des PvPs stehen die Schlachten, die aus bis zu 50vs50 Personen bestehen können. Dabei können gegnerische Festungen attackiert und erobert werden. Eigene Festungen hingegen müsst ihr Verteidigen.

Besitzer einer Festung entscheiden, was innerhalb dieser passiert, wie sie sich entwickelt und welche Steuern genommen werden.

Das PvP an sich ist dabei optional. Ihr könnt es aktivieren oder deaktivieren, müsst dafür aber immer in eine Siedlung zurückkehren. Spontane Entscheidungswechsel in der Wildnis sind nicht möglich.

Weil Amazon auf mich gehört hat, kommt das neue MMO New World ohne Zwangs-PvP

Das PvE in New World

Was bietet New World im PvE? Die Festungen, die man erobern kann, können auch von NPCs attackiert werden, gegen die man sich dann zur Wehr setzen muss. Diese greifen in Wellen an und sollen herausfordernd sein. Der Spaß steht in dieser Koop-Aktivität im Vordergrund.

Es wird zudem Gilden-Quests und Missionen geben, die auch im PvE abgeschlossen werden können. In der offenen Welt warten dazu viele Kreaturen, „Point of Interests“ oder das Sammeln von Materialien auf euch.

Das beste Housing seit langem?

Was bietet New World in den Siedlungen? Neben den Festungen hat jedes Gebiet auch Siedlungen. Sie sind der soziale Hub und laden zum Verweilen und Handeln ein.

Zudem findet dort auch das Spieler-Housing in New World statt. Dieses umfasst:

Den Kauf eines eigenen Hauses

Das vollständige Dekorieren von Haus und Garten.

Das Finden von Deko in der offenen Welt

Funktionelle Deko, die Buffs enthält

Housing soll für alle Spielertypen interessant sein, wie uns Game Director Scot Lane verriet:

Jede Siedlung hat Häuser, die du kaufen kannst. Du kannst das Haus und den Garten dekorieren. Ihr könnt Möbel finden oder auch selbst herstellen. Es ist auch ein PvE-Teil in der Open-World. Stell dir vor, du möchtest gegen einen Wolf kämpfen, findest einen und tötest ihn. Du kannst das Fell an deine Wand hängen und wenn du jetzt diesen Wolf in deinem Haus hast, bekommst du einen Buff, wenn du gegen Biester kämpfst.

New World Solo oder ohne große Gilde spielen

Kann man New World auch alleine spielen? Laut Scot Lane wird man auch alleine viel Spaß in dem MMO haben. So wurden extra Solo-Inhalte und verschiedene „Points of Interests“ eingefügt.

Außerdem kann man auch Quests von Gilden erledigen und sie so unterstützen, ohne das man selbst teil der Gilde sein muss.

Die Story von New World

Wie sieht es mit Lore aus? Das Schicksal führt einen auf die ewige Insel Aeternum, die sich in der Mitte des atlantischen Ozeans befindet. Die Insel ist ein magischer Ort, da nur dort ein Mineral zu findet ist, das einem Unsterblichkeit verleiht.

Das Mineral verformt die Wesen und Natur um sich herum. So gibt es große Rehe, die wie ein Baum erscheinen oder Bären, die an Stein erinnern.

Wird dieses Mineral falsch genutzt, etwa aus Gier, dann verdirbt es. Menschen haben schon lange diese Insel besucht, um die Macht dieses Minerals zu bekommen. Scot Lane beschreibt es so:

Das Mineral verformt die Natur und deshalb triffst du auch auf Kreaturen wie einen mächtigen Elch, der aussieht als wäre er aus Holz oder einen Bären, der aussieht als wäre er aus Stein. Wenn das Mineral falsch genutzt wird, entsteht Korruption. Das passiert, wenn du es aus Gier und einem persönlichen Vorteil nutzt, wenn du für immer leben willst. In der natürlichen Form genutzt, erscheint es mehr bläulich., wenn es korrumpiert, wandelt es sich in Rot.

Story von New World erklärt: Eine detaillierte Zusammenfassung der Geschichte von New World geben wir euch hier:

Die düstere Welt von New World fasziniert viele – Was ist die Story dahinter?

So wird die Geschichte erzählt: Die Geschichte wird dabei nicht in Cutscenes erzählt, sondern über die Umgebung. Es werden etwa Buchseiten zu finden sein, von Menschen die bereits vor einem da waren.

So trifft man auf unterschiedlichste Feinde, Geheimnisse, aber auch alte Dokumente von Siedlern, die bereits vor uns in der Neuen Welt eingetroffen sind.

Im Fokus stehen dabei auch die mysteriösen Wächter, deren Rolle wir bisher noch nicht kennen.

Klassen und Gameplay in New World

Wie ist das Kampfsystem von New World? Das MMO setzt auf ein Action-Kampfsystem und nicht auf Tab-Targeting. Ihr müsst eure Feinde also direkt ins Visier nehmen. Stellungsspiel wird in New World eine große Rolle spielen. Das Kampfsystem soll an eine Mischung aus Dark Souls und WoW bieten.

Im Fokus steht dabei auch das Gefühl beim Kämpfen. So soll man die physischen Reaktionen spüren, wenn man Gegner attackiert oder von ihnen attackiert wird.

Im Vergleich zur ersten Alpha soll das Kampfsystem jedoch schneller und weniger bestrafend sein. Die ursprüngliche Ausdauer-Leiste, die die Zahl der Schläge einschränkte, wurde entfernt.

Was gibt es für Klassen? New World bietet euch keine voreingestellten Klassen, sondern eure Ausrüstung bestimmt den Spiel-Stil. Dazu wurden Skill-Trees für die Waffen entwickelt. Eine Axt kann so für den Nahkampf trainiert oder als Fernkampf-Waffe geworfen werden.

Auch für euren Charakter selbst gibt es ein Skill-System, mit dem ihr euch weiterentwickeln könnt. Mit jedem Level, das ihr aufsteigt, erhaltet ihr Attributspunkte, die Einfluss darauf nehmen, ob ihr ein besserer Tank, Heiler oder DD werdet.

Wo liegt das Level-Cap? In New World könnt ihr von 1 bis 60 leveln und dabei Attributspunkte sammeln und verteilen. Ob sich diese zurücksetzen lassen, ist bisher nicht bekannt.

New World auf Twitch

Was ist noch besonders an New World? Amazon legt mit dem neuen MMO auch viel Wert auf die Verbindung mit Streamern und Twitch.

So wird es die Möglichkeit geben sich Ingame als Streamer zu verifizieren und anzuzeigen, dass man gerade live ist. So sehen andere, dass sie gerade einen Streamer besiegt haben oder von einem besiegt wurden und können dann direkt auf dem Kanal einschalten.

Außerdem sind Sub-Armeen geplant, mit denen man als Subscriber direkt per Knopfdruck dem Streamer in eine Gruppe joinen kann, wenn dieser eine Armee öffnet. Dies soll neue Interaktionsmöglichkeiten zwischen Streamer und Zuschauern ermöglichen.

Wo erfahrene ich mehr zu New World? Alle Infos zu New World findet ihr auf unserer Übersichtsseite zum Spiel.