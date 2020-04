MMO New World verschoben – Das flüstern Leute, die sagen, sie hätten’s gespielt

Das Release-Datum des großen, neuen MMOs von Amazon New World wurde auf August verschoben. In Foren und auf Social Media kursieren Zitate von angeblichen Alpha-Testern und ihren Reaktionen zur Verschiebung.

Was wird erzählt? Während der Release von New World vom 26. Mai auf den 25. August verschoben wurde, läuft der Closed Alpha Test weiter und jede Woche erhalten mehr Spieler ihre Zugangs-Codes.

Einige Spieler, die sagen, sie waren in dieser Alpha, haben sich nun auf Reddit und Social Media gemeldet und ihre Meinung zu dem Verschobenen Release mitgeteilt. Sie machen es heimlich und im Flüsterton, weil alle Informationen über die Alpha von New World strengem NDA unterliegen. Die Informationen aus der Alpha dürfen mit Öffentlichkeit eigentlich nicht geteilt werden, sondern das sollte Verschluss-Sache sein und nur in einem speziellen Forum zu New World besprochen werden.

Daher ist es auch nicht möglich, zu verifizieren, ob diese Spieler, die aus der Alpha berichten, wirklich in der Alpha waren.

Angebliche Alpha-Tester begrüßen Verschiebung von New World

In ihren Kommentaren unterstützen sie aber die Entscheidung der Entwickler.

Ich spiele die Alpha und während es mir nicht erlaubt ist, mehr Details zu posten, kann ich euch versichern, dass es die richtige Entscheidung war. User TAR4C (via reddit)

Ja! Ich habe so sehr darauf gehofft. […] Glaubt mir, wenn ich sage, dass es das Beste ist und die zusätzlichen Monate werden viel dazu beitragen, dass das Spiel sein volles Potenzial erreicht. User julliuz (via reddit)

Einige der Kommentare begründeten ihre Zustimmung für die Verschiebung damit, dass sich die Alpha zeitlich schon zu nah am eigentlichen Release befand und sich dafür noch zu unfertig anfühlte. Die Entwickler könnten laut diesen Testern die zusätzliche Zeit nun gut gebrauchen.

Da alle Informationen zu der Alpha dem NDA unterliegen, gibt es keine konkreten und verlässlichen Berichte darüber, was genau die Probleme der Alpha sind. Ebenso fehlen festen Beweise für die Aussagen und dafür, dass diese Spieler tatsächlich an der Alpha teilnehmen. Man sollte sie also mit Vorsicht genießen.

Mischung aus Erleichterung und Sorge

Was meinen andere Spieler? Die Fans, die noch kein Glück hatten, in die Alpha reinzukommen, sind größtenteils erleichtert über die Verschiebung, auch wenn in vielen Kommentaren eine gewisse Trauer mitschwingt:

Sehr schade, aber darauf warte ich gerne. Lieber verschieben und vernünftig fertig machen, als es unfertig auf den Markt zu schmeißen. Ich freu mich trotzdem ungemein auf das Spiel. MeinMMO-Leser Lootziefer

Diese Meinung ist auf reddit und Social Media weit verbreitet. Viele Spieler finden die Verschiebung zwar schade, geben den Entwicklern aber gerne mehr Zeit, da es der Qualität des Spiels zugute kommen wird.

Der Top-Kommentar in dem Ankündigungs-Thread auf reddit sagt:

Wir wissen alle, wie kastrophal es ist, wenn ein MMO gestartet wird, bevor es fertig ist. Niemand gewinnt in diesem Szenario. Es ist mir egal, warum sie es verschieben. Wenn sie glauben, dass eine Verschiebung notwendig ist, dann reicht mir das […]. Locupleto (via reddit).

Diese Nachteile sehen Fans, wenn New World erst im August kommt

Darum machen sich Fans Sorgen: Es gibt Stimmen, die die Verschiebung des Release mit Sorge betrachten. Gerade die Zeit, wo viele Menschen zuhause bleiben und nach Unterhaltung dürsten, hätte New World für frischen Wind gesorgt und Abwechslung mit sich gebracht.

Die Verschiebung auf den August wird aber auch wegen der Konkurrenz als problematisch angesehen. Denn im Sommer 2020 soll auch die nächste Erweiterung von World of Warcraft, Shadowlands, erscheinen, das so manchen MMORPG-Fan anlocken wird.

Aber auch das heißerwartete Spiel Cyberpunk 2077 haben einige unserer Leser als einen Konkurrenten von New World genannt. Cyberpunk wurde bereits vor der Corona-Welle auf den 17. September verschoben. Unser Leser Chucky schrieb zum Beispiel:

Na ja, obwohl ich New World trotz der Alpha mag, gibt’s ein Problem: Cyberpunk kommt kurz danach.

Da MMOs davon leben, dass die Spieler sie über sehr lange Zeitspannen hinweg spielen, würde Cyberpunk 2077 in das neue Release-Fenster von New World fallen.

