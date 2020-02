Auf einem Presse-Event konnte MeinMMO-Redakteurin Leya Jankowski die Amazon Game Studios besuchen. Dort spielte sie 4 Stunden das kommende MMO New World, noch vor dem Release im Mai 2020. Leya ist davon überzeugt, dass das Open-World-Game gewaltig in seinen Möglichkeiten wird.

Meine erste Begegnung mit Amazons New World hatte ich 2018, als das Spiel zum ersten Mal auf der gamescom gezeigt wurde. Meine Spiel-Erfahrung von damals ist nicht mehr mit der zu vergleichen, die ich 2020 mit dem MMO machte.

New World ist jetzt mehr, hat einiges an Gameplay-Features dazu bekommen, die komplex sein können und taktisches Denkern erfordern. Aber macht diese neue Version von New World auch Spaß?

Der Hintergrund zum MMO: New World hat innerhalb der letzten zwei Jahre einen großen Wandel durchlebt. Das hat zu hitzigen Diskussionen über New World in der Community geführt, da das Spiel seine Richtung noch während der Entwicklung drastisch änderte:

gestartet war New World als Sandbox-Game mit Survival-Elementen und immer aktivem PvP in der gesamten Welt. Jeder konnte also jeden überall angreifen.

jetzt ist New World ein Open-World-MMO mit PvE-Inhalten wie NPCs und Quests. PvP in der Open-World hat nun einen Toggle, also einen An- und Aus-Schalter. Wer kein uneingeschränktes PvP d erleben möchte, kann es nun vermeiden.

Alle Features von Amazons MMO findet ihr in unserem großen Wiki zu New World. Wir haben dem Artikel mit unseren neuen Infos ein Update verpasst.

Zusammengefasst bietet New World:

3 Fraktionen, die sich gegenseitig bekämpfen, von denen ihr euch einer anschließt

Festungen, die erobert, ausgebaut und verteidigt werden können

Siedlungen, in denen ihr leben und die ihr ausbauen könnt

PvE-Aufgaben und Gilden-Quests

PvP in der offenen Welt mit einem Toggle

Massenschlachten um Festungen, die gegen KI-Horden oder andere Spieler geschlagen werden

Individuellen Charakter-Fortschritt durch 60 Level und Attributspunkte

4 Gegner-Familien, mit unterschiedlichen Talenten und Skills

Waffen, die eure Klasse ausmachen. Sie haben Talentbäume und ihr könnt drei gleichzeitig ausgerüstet haben

Spieler-Housing mit Dekorationen, die man in der offenen Welt findet

eine Hintergrund-Geschichte rund um ein seltenes Mineral, das Unsterblichkeit verleiht

Der Kampf um Gebietskontrolle der Fraktionen spielt eine zentrale Rolle in New World

Das macht New World beim Spielen aus

Was ich vom Spiel gesehen habe: Während ich für MeinMMO zu Besuch bei den Amazon Game Studios war, konnte ich mit ein paar anderen Journalisten New World spielen:

ich war im Startgebiet,

durchlief das Tutorial,

kam in die erste Siedlung und

nahm an einer PvP-Massenschlacht um eine Festung teil.

Zudem zeigten uns die Entwickler live Teile des Mid-Games.

Was mir an New World positiv auffiel:

Das Kampfsystem mit drei Waffen: New World hat dynamische Kämpfe und kein Tab-Target. Es ist spürbar, dass die Entwickler sich von Dark Souls inspirieren ließen, auch wenn das System agiler ist. Das Blocken und Ausweichen spielt eine wichtige Rolle, was eher untypisch in MMOs ist.

So lerne ich schnell, dass ich den Gegner lieber erst mal mit einem Schild abwehre, wodurch er kurz ins Straucheln kommt. Dann hole ich zum Schlag aus, weiche aus, erlege den Gegner selbst mit einem schweren Schlag. Schnell ergibt sich ein Fluss aus Blocken, Ausweichen, Angreifen, der sich gut anfühlt.

Nach und nach schalte ich neue Waffenslots frei und hier wird New World jetzt besonders spaßig! Insgesamt kann ich drei Waffen angelegt haben und diese dynamisch mitten im Kampf wechseln. Dadurch, dass ich Waffen wie Bögen, Schwere Hämmer, Zauberstäbe und Speere trage und einsetzen kann, ergeben sich wilde Kombinationen und Choreografien.

Benutze ich eine Waffe, kann ich ihren Level erhöhen und Talente für sie freischalten

Ich kann etwa eine Wurfaxt auf meinen Gegner schleudern und seine Aggro ziehen, blitzschnell auf meinen Hammer wechseln und dem Gegner so richtig einen auf die Mütze hauen. Nun entscheide ich mich vielleicht ihm mit einem mystischen Schwert einen Todesstoß zu versetzen, das mit einer Modifikation gegen den Gegner-Typen versehen ist.

Game Director Scot Lane erklärte mir, wie es zu diesem Waffen-System kam:

Das hat viel mit dem Hintergrund unseres Studios zu tun. Wir haben hier viele Leute, die an Action-RPG-Games gearbeitet haben und auch an Kampfspielen. Abseits von unserer natürlichen MMO-Inspiration, gab es noch eine Menge andere Genres von denen wir uns inspirieren lassen haben. Es sind Spiele wie Diablo, Dark Souls, Baldur’s Gate, Killer Instinct eingeflossen. Es gibt so viele Spiele, die wir gespielt haben und die uns inspirierten. Wir lieben die Idee, dass die Waffe eine Klasse ist. Wenn ich spiele, hasse ich es wenn ich Limitationen bekommen. Die erste Entscheidung: “Welche Klasse suche ich mir aus?”, ist so definierend für die nächsten 150 Stunden des Spiels. Die Tatsache, dass wir das auf die Waffen umgemünzt haben, die du relativ schnell hoch levelst, und der Umstand, dass du deine Skill-Punkte kostenlos bis Level 20 zurücksetzen kannst, gibt dir Zeit zu verstehen wie das Spiel funktioniert, damit du nicht auf eine große Entscheidung festgenagelt wirst, mit der du für eine lange, lange Zeit leben musst Game Director Scot Lane zu MeinMMO über das Waffen-System in New World

Das Skill-System der Waffen: Cool ist, dass nicht der Charakter meine Klasse festlegt. Die Waffen machen die Klasse aus, ähnlich wie in Monster Hunter World: Du bist, was du trägst. Die Waffen sind zudem mit Skill-Trees versehen, durch die man seinen eigenen Stil finden kann.

Praktisch ist, dass bis Level 20 alle Skill-Punkte kostenlos zurückgesetzt werden können, damit man Chancen hat seinen Stil zu finden. Ich verteilte fröhlich meine Punkte und schaute, wie sich Skills von mehreren ausgerüsteten Waffen ergänzen. Ich fange an zu erahnen, wie unbegrenzt hier die Möglichkeiten an Loadouts und Builds werden.

Der freundliche Einstieg: Ich merke schnell, dass die Systeme in New World nach hinten raus immer komplexer werden. Alles schaltet sich aber erst im Verlauf des Spiels frei:

So kann kann ich nicht von Beginn an drei Waffen ausrüsten. Ich muss erst die Slots freischalten.

Ich kann auch nicht direkt einer Fraktion beitreten, auch dafür muss ich einen bestimmten Fortschritt im Spiel erreicht haben.

Alles wird gut erklärt und ich fühle mich abgeholt.

Die Interaktion mit der Welt: Eigentlich könnt ihr mit so gut wie allem in New World interagieren. Als Abenteurer vielleicht nicht verwunderlich, aber mein Charakter kann erstaunlich gut klettern und kraxeln. Ich kann so ziemlich jeden Stein und Strauch in der Welt abbauen. Das lässt die neue Welt lebendig erscheinen, nichts wirkt wie Deko.

In New World könnt ihr nahezu mit der kompletten Umgebung interagieren

Das Gefühl der Entdeckung: Einfach losstapfen und erkunden macht in New World Spaß. Es gibt zahlreiche Höhlen und Schatztruhen zu entdecken. Besonders gut gefällt mir dabei, dass es keine Mini-Map im Spiel gibt. Ich orientiere mich mit einem Kompass, der mir die Himmelsrichtungen anzeigt.

Als uns die Entwickler Teile des Mid-Games zeigten, konnten wir sehen wie sich die Welt später entfaltet. Es wird die unterschiedlichsten Gebiete geben, einige erinnern an einen Märchenwald, andere an eine Piraten-Saga. Je nachdem, was da noch so kommt, könnte alleine schon das Erkunden dieser Gegenden richtig stark werden.

New World soll viele spannende Orte zum Entdecken bieten – sogar Piratenschiffe.

Was mir negativ auffiel:

Der träge Start: Hier weiß ich nicht, ob es nur an dem Startgebiet lag. Aber der Beginn des Spiels zieht sich doch etwas in die Länge und es dauert eine Weile, bis ich verstehe, wo eigentlich der Spaß im Spiel liegt. Zwischendurch als ich erst mal einer Fetch-Quest nach der anderen nachging, machten sich Sorgen breit, ob das nun alles sein soll.

Sobald ich in die erste Siedlung betrete, wird New World spannender.

MMO New World stellt die Idee vor, die es besonders macht: Spieler-Siedlungen

Hier treffe ich zum ersten mal auf die drei Fraktionen, denen ich mich anschließen kann, die alle ihre eigenen Eigenschaften, Quests und Ausrüstungen mitbringen.

Ich sehe die Häuser, die ich kaufen kann, und andere Spieler, die um mich herumlaufen. Die vielen, vielen Craft-Stationen, bei denen ich Ausrüstung, Waffen, Tränke, Nahrung herstellen kann.

Ein Aha-Erlebnis war dann: „Moment, ich kann die Siedlung ausbauen und upgraden“, den in New World baut man schon eine kleine Zivilisation auf.

Doch es würde New World gut tun, genau das schneller im Spiel zu zeigen, da man erst in der ersten Siedlung merkt, wohin die Reise eigentlich geht.

Kaum Abwechslung in den Quests: Hier kann ich nur vom Anfang des Spiels berichten. Denn die anfänglichen Quests bestehen aus den typischen Laufburschen-Aufgaben:

töte x Gegner

besorge x Einheiten von Material Y

öffne x Kisten

stelle Gegenstand x her

Das wird dann doch etwas eintönig. Aber New World besteht auch zum Großteil aus Craften, Kämpfen und Entdecken. Ich kann zu diesem Zeitpunkt nicht beurteilen, ob die Quests spannender werden, wenn man bei stärkeren Gegnern und Ausrüstungen angekommen sind.

Ich fragte die Entwickler, wie viel Abwechslung es denn geben soll bei den Quests. Richard Lawrence, der Studio Director, gibt Antwort:

Das ist etwas, an dem wir konstant arbeiten. Die Quests haben definitiv eine unterschiedliche Würze, wenn ihr auch verschiedene Dungeons macht. Ihr bekommst Quests für euren Charakter, ihr bekommst Quests für die Stadt. Ihr werden also auch losziehen müssen, um ein paar Dinge einzusammeln, damit ihr etwa die nächste Version der Schmiede bekommt. Das könnt ihr auch als Gruppen-Aktivität machen, alle sind dabei. Es ist, als würdet ihr etwas zu einem wohltätigen Zweck für die Stadt beitragen. Ihr seht, dass vielleicht schon 90% der Materialien da sind und ihr könnt euch entscheiden, los zu ziehen und die letzten, vielleicht besonder schwer zu bekommenden Sachen zu holen. Eure Fraktionen geben euch ebenfalls Quests. Wir haben hier schon ein paar Pläne, eine zweite Dimension von Quests einzubauen. Sie werden immer aus den Basis-Formen von „Dinge finden“ und „Dinge herstellen“ bestehen. Wir versuchen sie aber in unterschiedlichen Arten und unterschiedlichen Kontext zu gestalten. Wir sind natürlich auch immer interessiert an neuen Wegen. Studio Director Richard Lawrence zu MeinMMO über Quests in New World

Lawrence führe weiter aus, dass es im späteren Verlauf des Spiels nochmal besonders spannend mit den Fraktions-Quests wird, da diese politisch gegeneinander agieren. Vielleicht bekommt ihr den Auftrag gegen eine Fraktion zu intrigieren, etwas von ihr zu zerstören, jemanden zu töten.

Unklarheit, wie der Weg von Start zur Mitte wird: Dies ist nun etwas, das ich New World nicht direkt anlasten kann, sondern was an der Art liegt, wie wir das Spiel antesten konnten. Es ist eine Ungewissheit, die sich in meinem Hinterkopf festgesetzt hat.

Aktiv haben wir nur den Anfang vom Spiel selbst testen können. Ich habe eine Massenschlacht gesehen und hier das Kampfsystem und PvP erforscht. In einer Live-Demo habe ich Arena-Kämpfe gegen fiese Boss-Gegner mit coolen Mechaniken gesehen, die mystische Welt der Insel.

Aber mir ist noch absolut nicht klar, wie der Weg zu diesem spannend aussehenden Mid-Game aussieht:

Wie wird es in der Praxis funktionieren, mit vielen Spielern zusammen an einer Siedlung zu basteln?

Wie werden die Spieler diese System annehmen?

Wie können sich PvP und PvE sinnvoll gegenseitig ergänzen?

Diese Fragen machen mich noch etwas verhalten.

Wie die Reise für die Spieler im Detail aussieht, ist noch etwas schleierhaft.

Was macht New World gewaltig?

Die Massenschlacht hat mir gezeigt, was in New World steckt. Gebiets-Kontrolle spielt eine wichtige Rolle in New World, so gewinnen die Fraktionen an Herrschaft und Dominanz im Gebiet.

Wie die Schlachten mechanisch funktionieren, lass ich am besten den Game Director selbst erklären:

In der Schlacht gibt es 3 Kontrollpunkte. Diese müssen erst mal durch die Angreifer eingenommen werden, damit sie zu den Toren der Festung kommen. Hier steht die erste Entscheidung an, die ihr treffen müsst. Wollt ihr ihr euch erst mal um ein Tor kümmern oder wollt ihr direkt mehrere angreifen? Die Verteidiger wollen natürlich nicht, dass die Kontrollpunkte eingenommen werden. Sie können etwa ihre Kanonen so aufstellen, dass sie auf diese Kontrollpunkte zielen. Die Angreifer können auch stationäre Waffen platzieren und müssen strategisch entscheiden, wo diese am besten aufgestellt werden. Was wir bisher in so gut wie jeder Schlacht gesehen haben war es, dass die Gruppe entscheidet, einige Leute bei den Hintertoren abzustellen, damit sich die Gegner nicht von hinten rein schleichen können. Im Regelfall fangen diese Leute an, sich zu langweilen, folgen den Anweisungen nicht, gehen an die Front und die Angreifer schleichen sich doch in die Hintertür. Das passiert wirklich fast jedes Mal. Wir gehen aber davon aus, dass die Spieler sich noch Dinge ausdenken werden, die wir uns niemals hätten vorstellen können. Ich kann gar nicht abwarten zu sehen, mit welchen Strategien sie uns überraschen werden. Game Director Scot Lane zu MeinMMO über Schlachten in New World

Als ich mich – mehr schlecht als recht – durch die Schlacht kämpfte, wurde mir bewusst, wie gewaltig New World ist. Das Gewaltige steckt in den vielen, kleinen Entscheidungen und Details, die ich treffen kann.

Erst sterbe ich gefühlt 1.000 Tode an der Front. Ich entscheide mich etwas mehr in den Hintergrund zu rücken und versteckt auf einer Mauer Feinden aufzulauern, die wenig Leben haben, und ihnen den Rest zu geben.

Zwischendurch bekommen wir Combat-Punkte, die wir in der Festung für neue Munition oder Tränke ausgeben können. Ich verstehe, dass ich mich auch an der Schlacht beteiligen kann, indem ich etwa einfach nur Munition für unsere Belagerungswaffen kaufe und diese konstant auffülle, mit diesen in die Masse schieße.

Diese Erfahrung ist stellvertretend für vieles in New World. Der Teufel liegt im Detail! Je mehr ich anfange, die Systeme zu verstehen, desto mehr sehe ich wie verdammt viel eigentlich in diesem Spiel steckt.

Interessant dabei ist, dass ich das als Gruppenspieler, aber auch für mich alleine in meinem Tempo machen kann. Irgendwie habe ich immer die Chance zum großen Ganzen beizutragen.

Ich habe den Eindruck, dass New World mit seinen vielen kleinen Extra-Mechaniken, die zum großen Fraktions-Krieg beitragen, ins Unermessliche wachsen kann.

Korrumpierte KI-Gegner wie diese hier fallen Festungen an – Massenschlachten gehen also in PvP und PvE,

Eine erste Prognose

Was denke ich denn nun zu New World mit meinen neuen Erfahrungen?

Das ist New World im schlimmsten Fall: Das Open-World-MMO will zu viel von allem und zerfasert. Die ganzen Systeme zwischen Siedlungen, gewähltem Open-World-PvP, Fraktionen, einer guten Solo- und Gruppen-Erfahrungen greifen doch nicht so gut ineinander, wie geplant und das Erlebnis wird nichts Halbes und nichts Ganzes.

New World hat es nicht geschafft, sich sauber von einem PvP-Fokus auf einen PvE-Open-World-Fokus umzubauen. Das Spiel füllt die direkten PvE-Inhalte einfach mit einem großen Grind und Laufburschen-Quests, die schnell öde werden.

New World bietet keinen Langzeit-Anreiz und verliert seine Spieler.

Das ist New World im besten Fall: Amazon Game Studios hat es geschafft eine Open-World-MMO zu bauen, das dem Spieler viel Freiheit gibt, ohne zu überfordern. Die Spieler organisieren sich in Gruppen und führen einen spannenden Fraktions-Krieg mit epischen Schlachten gegeneinander.

Die direkten Inhalte und Quests sind über die politischen Intrigen spannend gehalten. Die Items um Waffen, Ausrüstungen und Verbrauchsgegenständen sind so cool, dass auch der Grind dahin Freude bereitet.

Der Krieg um die Gebietskontrolle bietet den Spielern viel Langzeitmotivation und mit spannendem Loot einen großen Anreiz, diesen Krieg über Stadt-Projekte, Quests, direkte PvP-Kämpfe, das bekämpfen von Monstern zu befeuern.

New World schafft es, ein spannendes PvE-PvP-MMO zu werden, das noch über Jahre mit Updates versorgt wird.

Sollte man New World direkt zu Release kaufen? Die Entscheidung sollte man zurückstellen. Wer sich noch unsicher ist, ob ihm das Prinzip gefällt, kann erst mal die Beta im April abwarten. Vorbesteller erhalten einen Zugang noch vor dem Release am 26. Mai 2020.

Mit der Open Beta im April ist New World zum Streamen und einem größeren Publikum freigegeben, das über das Spiel sprechen darf. Ich denke, dass man innerhalb des Beta-Monats einen guten Einblick bekommen wird.

Was glaubt ihr, was letztendlich aus New World wird? Schreibt es uns doch in die Kommentare.