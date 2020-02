Beim neuen MMO New World ist ein Entwickler-Tagebuch erschienen. Das wird jetzt von den PvP-Fans kritisiert, denn Aufgaben für die PvE-Spieler sehen nach mühseliger Arbeit aus. Außerdem wurden drei Fehler in der Präsentation entdeckt, das nehmen Skeptiker als Hinweis dafür, dass New World unfertig erscheinen könnte.

Das ist die Stimmung bei New World: Seit klar ist, dass New World nur „optionales“ PvP bietet, ist ein Teil der Alpha-Spieler bitter und verstimmt. Sie hatten sich auf ein Spiel eingestellt, bei dem jeder jeden jederzeit umbringen kann. So hatte Amazon New World einst vorgestellt.

Nutzer auf reddit beklagen, seitdem die Änderung offiziell ist, New World werde ein langweiliges Glücksbärchi-PvE-MMO.

PvP um Festungen wird zwar eine Rolle spielen, aber New World soll kein Gankfest sein.

Am Montag ist ein neues Entwickler-Tagebuch zu „Siedlungen und Macht“ in New World online gegangen. Auf reddit beäugten einige Nutzer nun die Details der Vorstellung mit Adleraugen und erspähten Fehler und Probleme.

Das spricht für Grind: Im Tagebuch wurde ein Screenshot von Stadtprojekten gezeigt. Das sind Aufgaben oder Quests, bei denen Spieler zusammenarbeiten sollen, um die Siedlung weiter auszubauen.

Die Missionen bringen Erfahrung und Gold, aber auch die Stadt voran.

Dieses Bild zeigt 12 Aufgaben wie Töte 20 Wölfe.

Das Bild zeigt 12 dieser Aufgaben, jeweils 3, um 4 verschiedene Ziele zu erreichen:

Bei 6 der Tasks gilt es, je 20 Gegner einer bestimmten Art zu töten – in manchen Fällen müssen Materialien zurückgebracht werden

Bei 4 Aufgaben gilt es, 20 Crafting-Materialien einer bestimmten Sorte zu sammeln

Für 2 der Projekte sollen Spieler Schatztruhen in Tempel plündern

MMO New World stellt die Idee vor, die es besonders macht: Spieler-Siedlungen

Bei reddit kritisiert man, der „Open World PvP“-Content werde durch „Töte 20 Wölfe“-PvE-Tasks ersetzt, das sieht man als die typische „Grind-Quest“ in Spielen an.

Andere argumentieren aber, das sei etwas unfair. Hier gehe es ja offensichtliche um gemeinsame Quests, um eine Siedlung weiterzuentwickeln. Solche „Gemeinschafts-Aufgaben“ gebe es in anderen Spielen wie Destiny 2 auch, das sei nicht so schlimm.



Zwie verschiedene Quests, mit derselben Aufgabe.

3 Fehler wurden in dem Bild entdeckt

Das wird kritisiert: Das Bild wird genau auseinander genommen und es fallen einige Unstimmigkeiten auf.

So heißt eine Aufgabe „Hast du Barren?“, als Bild steht ein Eisenbarren darunter – bei der Aufgabe sollen Spieler aber 20 Seide finden

Zudem haben die Quests „Wolf Slayer“ und „Dangerous“ die exakt gleiche Quest-Beschreibung

Und man fragt sich, warum Elche denn „Fangzähne“ haben sollten, die man da zurückbringen müsse

Das nehmen Reddit-Nutzer as Hinweis darauf, dass New World jetzt im Eil-Tempo die PvE-Inhalte nachreicht und das Spiel unfertig und vorschnell erscheinen könnte.

Immerhin wurde New World erst im Dezember 2019 richtig vorgestellt, das neue MMO soll aber im Mai 2020 bereits in den Release gehen.

Reddit macht sich auf die Jagd nach Fehlern.

Amazon reagiert auf die Kritik: Wir entwickeln noch

So reagieren die Entwickler: Einer vom New World Team hat darauf bereits reagiert und gesagt: Einige der Bilder sind „Work in Progress“ oder nur Platzhalter. Denn New World sei noch in der „aktiven Entwicklungsphase.“

Daher hat man das Entwickler-Tagebuch um den Hinweis „Die Screenshots sind aus der Alpha und können sich noch ändern“ ergänzt. Der Hinweis findet aber nur im englischen Blogpost, in der deutschen Übersetzung fehlt er.

Im Moment leidet New World darunter, dass die Fans, die sich bereits auf reddit formiert haben, ein anderes Spiel erwartet haben als das, was sie jetzt bekommen: