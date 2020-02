New World stellt die verschiedenen Gegnerarten von Aeternum vor, gegen die sich die Spieler behaupten müssen und erklärt, wie diese Gegner in die Welt des MMORPGs integriert sind.

Welche Gegner gibt es in New World? In einem neuen Blog-Video sprechen die Entwickler über die Feinde, die euch in der Welt von Aeternum begegnen werden.

Sie stellen insgesamt 4 Gegnerarten vor. Diese haben ihre eigene Besonderheiten, Ziele und Geheimnisse. Aber eines haben sie gemeinsam: Sie werden euch das Überleben schwer machen.

Alles zum neuen MMO New World – Release, Beta, Vorbestellen, Gameplay

Die 4 Gegnerfamilien von New World

Was sind die Lost? Der Kern aller Konflikte auf Aeternum ist das Mineral Azoth, das Unsterblichkeit verleiht. Die Lost haben es geschafft Unsterblichkeit zu erlangen, doch auf Kosten ihrer Seelen.

Sie sind die klassischen Untoten, die man aus vielen anderen Games kennt: Zombies, Ghule, Wasserleichen. Die meisten von ihnen waren einst Menschen, die einen grausamen Tod starben.

Jetzt sind sie in einem Zustand zwischen Leben und Tod gefangen.

Viele der Untoten sind Seeleute, die nach einem Schiffsbruch auf Aeternum angeschwemmt wurden

Wer ist Angry Earth? Den Spielern in New World wird von Anfang an deutlich gemacht, dass sie auf der Insel Aeternum nicht erwünscht sind. Das geschieht vor allem durch die Monster von Angry Earth.

Es handelt sich dabei um die reine Kraft der Natur, die sich in dieser Gegnerart manifestiert. Es ist ein natürlicher Verteidigungsmechanismus der Insel und er wird alles tun, was in seiner Macht steht, um die Eindringlinge zu vertreiben.

Denn für Angry Earth sind die Fremden ein Parasit, der die Insel verdirbt. Um sich zu wehren, imitiert es die Formen der Menschen und Tiere, konstruiert aber auch groteske Monstrositäten.

Die Natur formt sich zu humanoiden Wesen, um die Eindringlinge zu bekämpfen

Wer sind die Ancients? Während eurer Erkundungs-Touren werdet ihr überall auf der Insel Überreste einer alten Zivilisation entdecken.

Die Ancients hatten es geschafft die Macht des Minerals Azoth nutzbar zu machen. Sie setzten es ein, um ihre Technologie mit Energie zu versorgen. Doch bei eurer Ankunft auf der Insel scheinen sie seit langer Zeit verschollen zu sein. Niemand weiß, was mit ihnen geschehen ist oder warum sie verschwunden sind.

In dem Video werden die Ancients aber als eine der Gegnerarten aufgezählt, es ist also durchaus möglich, dass sie eines Tages zurückkehren werden. In der Zwischenzeit könnt ihr in Ruhe ihre Geheimnisse erforschen.

Die Ruinen der Ancients sind auf der ganzen Insel verstreut.

Wer sind die Corrupted? Die Welt von Aeternum bekämpft die Invasoren nicht nur in der Form von Angry Earth, sondern auch durch die Corrupted.

Das Mineral Azoth hat die Macht, alle Lebensformen auf der Insel zu verstärken. Es verstärkt aber auch die Gier nach Unsterblichkeit und verdirbt alles um sich herum. Und diese verdorbenen Wesen teilen nur sehr ungern.

Wenn die Spieler also bestimmte Gebiete auf Aeternum übernehmen und dort sogar große Siedlungen bauen, dann werden die Corrupted darauf aufmerksam. Sie werden zum Beispiel versuchen, in der Nähe ihre Portale zu öffnen, um mehr von ihresgleichen in das Gebiet der Spieler zu teleportieren und sie anzugreifen.

Durch solche Tore dringen die Corrupted in die Gebiete der Spieler vor.

Die Entwickler sagen, dass es ein „Schließ dich mit anderen zusammen oder stirb alleine“-Szenario ist, in dem die Spieler gegen die Welt selbst antreten werden.

Mehr Infos über die gefährliche und schöne Welt von Aeterna findet ihr in unserem Artikel: