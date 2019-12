In einem Video-Tagebuch geben die Entwickler von New World einen Einblick in das MMO. Dabei werden die Story, der Aufbau, aber auch unterschiedlichste Gebiete und Biome präsentiert.

Was ist das für ein Video? Das Entwickler-Tagebuch gibt euch einen ersten Einblick in das MMO New World und stellt den allgemeinen Aufbau des Spiels vor. Im Fokus des Videos stehen:

Die düstere Geschichte des Kontinents Aeternum, die eng mit dem Mineral Azoth verbunden ist.

Die abwechslungsreichen Gebiete, die in New World auf euch warten.

Die offene Spielwelt und die generelle Freiheit, die die Spieler haben.

Der Verzicht auf Klassen und die Besonderheiten im Kampfsystem.

Die gegnerische Fraktion der „Corrupted“, die vom Azoth verdorben wurden und nun gegen die Spieler kämpfen.

Im Video selbst werden dabei viele Szenen aus der Spielwelt präsentiert. Die Gebiete sehen abwechslungsreich und wunderschön aus. Die Entwickler betonen zudem, dass Kontraste eine wichtige Rolle in der Welt von New World spielen.

Kein Ort soll dem andern gleichen

Was ist das Besondere an der Welt? Im Video beschreibt Game Director Scot Lane die Welt von New World als einen Ort voller malerischer Landschaften, in der jedoch Gefahren in jeder Ecke lauern.

Allgemein erinnert das Setting an ein fiktives 17. Jahrhundert, wobei bewusst ein Vergleich mit Amerika und der Kolonialzeit vermieden wird.

Eine wichtige Rolle in der Optik der Welt spielen dabei Kontraste, wie Art Director Charles Bradbury erklärt. Während man das Spiel erkundet, soll sich jedes Gebiet besonders und anders anfühlen, als das vorherige.

Was für Biome wird es geben? Im Video erkennt man bereits die unterschiedlichsten Arten von Gebieten. So sieht man:

Küsten

Verschneite Landschaften

Wälder

Offene Wiesen

Steppen

Wüsten

In vielen Gebieten erkennt man zudem den Einfluss von Azoth. So gibt es immer wieder schimmernde Flächen, an denen das Mineral an die Oberfläche gekommen ist und Einfluss auf die Umgebung genommen hat.

Was ist der spannendste Ort? Im Video wird über die Kraft des Minerals Azoth gesprochen. Es beeinflusst die Welt um sich herum und verdirbt sie, wenn das Azoth für die falschen Zwecke eingesetzt wird.

So entstanden auch die Corrupted, eine gegnerische NPC-Fraktion, die im Norden der Spielwelt lebt und uns bekämpft.

Der spannendste Ort wird etwa bei Minute 2 im Video gezeigt. Dabei handelt es sich um einen Krater, in dem sich viel flüssiges Azoth in der roten, bereits verdorbenen Form befindet.

New World legt mehr Fokus auf das PvE als früher

Was hat sich in New World geändert? Das MMO von Amazon präsentierte sich bereits von September 2018 bis Juni 2019 in einer Alpha. Damals lag der Fokus vor allem auf dem PvP und den Schlachten rund um die Festungen.

Im Dezember 2019 meldete sich New World zurück und führte dabei auch ein Interview mit MeinMMO. Darin wurde verraten, dass der PvP-Zwang entfernt wurde und dass PvE und die Lore mehr in den Fokus rücken.

Das neue Entwickler-Tagebuch bestätigt diese Aussagen. Das Azoth spielt eine wichtige Rolle in dem Video und auch die Corrupted, die in speziellen Events auch Festungen angreifen können, wurden intensiver vorgestellt.

Wie geht es weiter? Der Tweet zum Entwickler-Tagebuch deutet an, dass weitere Tagebuch-Ausgaben folgen werden. In diesen könnte detaillierter auf die Inhalte oder das Kampfsystem des Spiels eingegangen werden.

Besonders beschäftigt die Spieler aber zurzeit, wie das PvP-System des Spiels aussieht. Aktuell ist noch unklar wie groß die Änderungen daran ausfallen und ob PvP überhaupt noch eine große Rolle in dem MMO spielen wird.

Fest steht jedoch, dass New World bereits im Mai 2020 erscheinen soll. Zuvor wird es noch Beta-Tests und sicherlich auch neue Artikel zu dem MMO geben.

Weitere Informationen zu New World und zur Vorbestellung findet ihr hier: