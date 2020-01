Neues MMO New World sagt: Wir sind eher PvE als PvP

Die Entwickler von New World haben in einem Blog verraten, dass sich der Fokus des MMOs deutlich verschoben hat. In einer Aussage bestätigen sie sogar, dass das PvE inzwischen eine größere Rolle einnimmt.

Um welche Aussage geht es? In einem Community Q&A sprach Scot Lane, der Game Director von New World, über die Entwicklung des PvPs. Dabei kam er auch immer wieder auf PvE-Inhalte zu sprechen.

Eine Aussage ist besonders interessant. Darin bestätigt Lane, dass sich New World nun sogar stärker auf das PvE fokussiert, als auf das PvP. So sagte er ab Minute 1:04:

Insgesamt ist das Spiel nun ausgewogener was PvE und PvP angeht, wahrscheinlich mit einer leichten Tendenz zum PvE-Fokus.

Warum ist die Aussage überraschend? Ursprünglich lag der Fokus von New World komplett auf dem PvP. Jeder konnte sich in der offenen Welt bekämpfen und die Schlachten um die Festungen sollten das Highlight sein.

Doch nun scheint sich die Zielgruppe verändert zu haben. Schon vorher berichteten wir von MeinMMO darüber, dass das Open-World-PvP nur noch optional sein wird. Die Aussage bestätigt diesen Wechsel nochmal.

Die neue Ausrichtung kommt jedoch nicht bei allen Spielern gut an. Es wird darüber gestritten, ob die eine Fraktion der anderen das Spiel kaputt macht. Währenddessen gönnt sich das MMO Last Oasis sogar einen kleinen Spaß mit New World:

PvE in New World – noch sind nicht alle Details bekannt

Welche PvE-Inhalte bekommt New World? New World möchte zu einem MMO werden, an dem man ohne PvP Spaß haben soll. Bisher klingt das PvE jedoch noch etwas unausgereift:

Es soll mehr Gegner und spannende Orte in der Spielwelt geben als während der Alpha.

Es soll schwere Gegner geben, die vergleichbar mit Weltbossen sind und Spieler dazu zwingen, sich in Gruppen zu verbünden.

Für das PvE sind Gilden-Quest und -Missionen geplant.

Festungen werden in speziellen PvE-Events anstelle von Spielern von der NPC-Fraktion „Corrupted“ attackiert.

Es soll ein Housing-System geben, was für PvE- und PvP-Spieler interessant ist. Die Deko soll dabei sogar funktionelle Buffs enthalten.

Wird es Dungeons und Raids geben? Laut Scot Lane sind erstmal keine klassischen Instanzen für New World geplant. Stattdessen liegt der Fokus auf den anderen Inhalten, die erstmal fertiggestellt werden müssen.

Für die Zukunft sind Dungeons und Raids aber nicht ausgeschlossen, wie er im Video ab Minute 5 bestätigt:

Wir fügen eventuell Dungeons und Schlachtzüge hinzu, wir sprechen viel darüber. Aber zuerst wollen wir die bisherigen Inhalte des Spiels zugänglich machen. Dann sehen wir, was die Spieler noch wollen und in welche Richtung es gehen soll.

Wann erfahren wir mehr über das PvE? Noch vor dem Erscheinen der Beta im April sollen weitere Details über das PvE verraten werden. Wann genau ist bisher nicht bekannt.

Spätestens zu den ersten Tests wird sich jedoch zeigen, ob die Inhalte von New World überzeugen können oder nicht.