Neues Survival-MMO Last Oasis verspottet frech Amazons New World

Das Survival-MMO Last Oasis hat sich einen Seitenhieb gegen das MMORPG New World erlaubt. Es geht um PvP. Dabei zeigt Last Oasis deutlich: Wir sind nur was für die Harten.

So verspottet Last Oasis New World: Der offizielle Twitter-Account von Last Oasis hat einen kurzen Tweet abgesetzt. In diesem steht:

Kürzlich hat so ein Open-World-MMO entschieden, die PvE- und PvP-Meute zu trennen, indem es PvP zum Opt-In-Feature macht. Last Oasis hat auch ein sehr nützliches Opt-In-Feature für PvP:

Gefolgt wurde die Aussage von einem Ausschnitt, der den Respawn-Button zeigt, also den Knopf für den Wiedereinstieg ins Spiel nach dem Tod. Ein deutlicher und frecher Seitenhieb gegen New World.

Recently, some Open World MMO decided to split the PVE and PVP crowds by making PVP an opt-in feature.



Last Oasis also offers a very functional opt-in feature for PVP: pic.twitter.com/SZ4EpdWKl9 — Last Oasis (@OasisNomad) January 19, 2020

Last Oasis zeigt sich „härter“ als New World

Was hat es damit auf sich? Der Spott rührt daher, dass New World bereits im Dezember das Zwangs-PvP-Feature gestrichen und in ein Opt-In-Feature umgewandelt hat.

Ursprünglich sollte in New World jeder zum PvP gezwungen werden, denn es ist eben eine harsche Welt, in der jeder jederzeit ein Messer im Rücken haben kann. Stattdessen sollen Spieler sich nun aber aussuchen können, ob sie am PvP teilnehmen wollen oder nicht.

Die Entscheidung sorgt aktuell für einen großen Streit in der Community. PvP-Spieler werfen PvE-Fans vor, das Spiel kaputtzumachen und umgekehrt. Beide Gruppen bezeichnen die jeweils andere als laute Minderheit, durch die New World scheitern würde.

So zeigt sich Last Oasis: Im Gegenzug dazu scheint Last Oasis ganz in seinem Hardcore-Charakter aufzugehen. Es versucht gar nicht erst, Spieler an die Hand zu nehmen. Überleben in Last Oasis ist hart und das soll auch jeder wissen.

In dem kommenden Survival-MMO hat die Erde aufgehört, sich zu drehen. Infolgedessen verbrennt die Sonne nun unaufhaltsam die Teile der Erde, die sie bescheint und Spieler sind auf der stetigen Flucht auf ihren laufenden Städten auf großen Holzkonstrukten oder in die letzten, sicheren Oasen.

PvP spielt dabei eine große Rolle, denn Ressourcen sind knapp und wer etwas braucht, nimmt es sich halt. Zur Not von anderen Spielern, wenn die gerade da sind. Und das soll ganz offenbar auch so bleiben. Last Oasis gehört zu unseren heiß erwarteten Survival-Games 2020.

Ist New World also für Softies?

Das bietet das PvP: Obwohl New World Spieler nun nicht mehr zum PvP verpflichtet, bietet es die Option noch immer an. Wer sich mit anderen prügeln will, kann dies auch tun.

Erst kürzlich haben die Entwickler das PvP erklärt. Offenbar wird es instanziierte Festungskämpfe und Schlachten in der Open World geben. Das System soll PvP-Spielern Inhalte bieten, ohne Neulinge und PvE-Fans zu vertreiben.

Was bietet New World noch? New World bietet aber noch andere Features als PvP. Es gilt sogar für viele Spieler als die große Hoffnung in MMORPG-Bereich für 2020. New World bietet:

When clearing out The Corrupted, try not to get surrounded. #PlayNewWorld pic.twitter.com/FzwJyMhCKw — New World (@playnewworld) January 12, 2020

All das trägt dazu bei, dass New World Hoffnungen in den Spielern und MMORPG-Fans weckt, die schon seit einiger Zeit nach neuen Spielen hungern. Unser Redakteur und MMORPG-Experte Alex meint: New World wird richtig groß: