Das kommende, neue Survival-MMO Last Oasis hat einen neuen Trailer veröffentlicht. Dieser zeigt einige Gameplay-Mechaniken genauer. Der Trailer verspricht, dass das Spiel tatsächlich so abgefahren und neu wird, wie es klingt.

Das steckt im Trailer: In dem neuen Trailer vom 14. Januar 2020 zeigen die Entwickler erstmals kurze Einblicke in das Crafting-, Bau- und Ausrüstungssystem von Last Oasis.

Das Bau-System zeigt sowohl größere Strukturen als auch die an Wild Wild West erinnernden Läufer-Konstrukte. Der kurze Blick auf die Ausrüstung zeigt verschiedene Slots und ein begrenztes Inventar. Dazu gibt es die knappen Anweisungen: „baue, plündere, überlebe“ und „Bleib in Bewegung, die Welt stirbt.“

Der letzte Satz ist dabei eine Anspielung auf das Thema von Last Oasis. Denn in dem kommenden Survival-Titel hat die Erde aufgehört, sich zu drehen. Konsequenz: Die Sonne verbrutzelt durch die längere Dauer der Einstrahlung alles, was sie trifft. Nur die letzten Oasen bieten noch Zuflucht.

Survival-MMO mit innovativen Systemen

Darum ist der Trailer so spannend: Last Oasis hat schon früher mit seinen interessanten Systemen auf sich aufmerksam gemacht. Ein Haupt-Feature des Spiels sind die Läufer-Konstruktionen.

Da ihr immer auf der Flucht vor der Sonne seid, baut ihr eure Basen auf riesigen, laufenden Holzspinnen. Für schnelle Fortbewegung und Jagden gibt es kleinere, wendigere Varianten.

Das Konzept und der Art-Style haben interessierte Gamer schon früher fasziniert. Im neuen Trailer zeigen sich aber auch klassischere Elemente. Offenbar lassen sich in Oasen auch stationäre Strukturen bauen, die ein wenig an Conan Exiles erinnern.

Wann erscheint Last Oasis? Ursprünglich sollte Last Oasis bereits am 10. Oktober 2019 in den Early Access auf Steam starten. Das hat sich jedoch verzögert, weil den Entwicklern das Spiel noch „zu 08/15“ gewesen ist.

Der neue Trailer zeigt aber: Last Oasis ist wirklich etwas ganz anderes und die bisherigen Erwartungen werden wohl nicht enttäuscht. Wir haben es deswegen auch etwas genauer im Blick. Möglicherweise wird es eines der besten Survival-Games 2020: