Survival-MMO Last Oasis stirbt auf Steam, versucht es jetzt auf Xbox

Das Survival-MMO Last Oasis hatte zuletzt stark mit schwindenden Spielerzahlen zu kämpfen. Nun kündigten die Entwickler einen Release auf den Xbox-Konsolen an – und den Start von Season 2.

So geht es Last Oasis auf Steam: Während der Spieler-Peak zum erfolgreichen Start des Spiels im April 2020 noch bei 33.104 Spielern lag, schmolzen die Zahlen in den letzten Monaten dahin. Anfang Oktober waren 99% Prozent der Spieler von Last Oasis verschwunden.

Auch aktuell, gut anderthalb Monate später, sieht es nicht viel besser aus: Zwar gab es einen leichten Anstieg der Zahlen zu verzeichnen, allerdings hat Last Oasis innerhalb der letzten 30 Tage immer noch nur 648 Spieler im Durchschnitt und 1.308 im Peak zu melden.

Im Monatsvergleich sieht man, dass die Spielerschaft mittlerweile stark eingebrochen ist

(via SteamCharts)

Das Survival-Game rückt eine stillstehende Welt in den Vordergrund, die von der Sonne gnadenlos versengt wird und den Spielern alles abverlangt, um zu überleben. Außerdem gibt es einen starken Fokus auf PvP-Elemente, was allerdings auch zu einem der bezeichnenden Probleme des Spiels führte: Ganker machten Neulingen das Leben schwer.

Die Entwickler zeigten sich der Probleme bewusst, erklärten jedoch, sich keine große Sorgen zu machen. Verbesserungen seien in der Mache und würden Spieler zurücklocken.

Und nun stehen tatsächlich Neuerungen bei Last Oasis an. Während das Spiel auf Steam ums Überleben kämpft, startet es einen weiteren Versuch auf den Xbox One und Xbox Series X|S.

Last Oasis kommt 2021 auf Xbox One & Series X

Wann kommt Last Oasis auf die Xbox? In einer Ankündigung sprechen die Entwickler von Donkey Crew, dass Last Oasis im 1. Quartal 2021 im Xbox Games Store landen wird. Es ist dann sowohl auf der Xbox One, aber auch auf den neuen Konsolen Xbox Series X und S spielbar. Passend dazu gibt es einen kurzen Xbox-Trailer:

Link zum YouTube Inhalt

Das Team spricht von vollständigen Optimierungen des Spiels für die Konsolen sowie Aktualisierungen auf allen Plattformen. Außerdem soll die Xbox-Version nahtlos im Crossplay mit dem PC spielbar sein.

Was kommt noch? Neben dem Xbox-Start für 2021 kündigten die Entwickler auch den Start der Season 2 mit Verbesserungen und Änderungen für Last Oasis an. Die beginnt am 22. November und geht mit einer kompletten Serverlöschung einher.

Ob das Survival-MMO mit der neuen Season und später auf Konsole nochmal die Kurve kriegt? Einige andere Spiele haben dies nicht geschafft – leben nun aber auf Privatservern weiter.