Das Survival-MMO Last Oasis startete im April recht erfolgreich in die Early-Access-Phase auf Steam. Doch inzwischen hat es rund 97% der Spieler verloren. Die Entwickler zeigen sich deswegen aber nicht beunruhigt.

Was ist Last Oasis? Das Survival-MMO versetzt euch in eine Zukunft, in der die Erde aufgehört hat, sich zu drehen. Große Teile der Welt sind verwüstet und die wenigen Überlebenden versuchen, an den letzten Oasen Rohstoffe und Nahrung sowie Wasser zu finden.

Es entbrennen heftige Kämpfe um diese Oasen, die mit hölzernen Kampfläufern ausgefochten werden.

Ein herber Verlust an Spielern

Wie startete das Spiel? Last Oasis startete im April mit rund 33.000 Spielern (via Steamcharts).

Doch seitdem geht es stetig bergab. Inzwischen sind nur noch rund 1.100 gleichzeitig im Spiel – und das zum Peak. Damit hat das MMO etwa 97% seiner Spieler verloren.

Warum sind so viele Spieler abgesprungen? Aus den Bewertungen bei Steam geht hervor, dass es einige Probleme gibt. Dazu gehören Bugs, durch welche die Spieler beispielsweise ihre gesammelten Ressourcen verlieren. Darüber hinaus plagen Ganker gerade Neulinge und greifen alle an, die das MMO ausprobieren wollen. Außerdem gibt es zu wenig Content. Dabei startete das Onlinespiel doch beim zweiten Anlauf so vielversprechend.

Was sagen die Entwickler zur Situation? Das Team ist sich bewusst, dass sehr viele Spieler abgesprungen sind und hat dafür auch eine Erklärung:

Wir haben das Spiel mit einem einzigartigen und neuen Setting, einer großartigen Atmosphäre und in einem ziemlich optimierten Zustand gestartet – vor allem im Early Game. Allerdings hatten (und haben wir immer noch) einen Mangel an Content, eine Reihe von ernsthaften Spielproblemen (insbesondere im Endgame) und fehlende Individualisierungs-Optionen.



Wenn man all das in Betracht zieht, ist es natürlich zu erwarten, dass die Leute es ausprobieren, einige Zeit spielen und dann wieder gehen, während sie von Zeit zu Zeit den Zustand des Spiels checken. Ich will nicht sagen, dass wir nach der Veröffentlichung keine Fehler gemacht haben, aber Fehler sind auch etwas, das zu erwarten und Teil der Entwicklung von EA-Titeln ist. Entwickler von Last Oasis

Was wollen die Entwickler jetzt tun? Natürlich wird weiter am Spiel gearbeitet, um die Probleme auszubügeln und neuen Content einzuführen. Doch das Team scheint nicht besonders besorgt darüber zu sein, dass so viele Spieler abgesprungen sind.

Das Einzige, was wir jetzt wirklich tun können, ist, die Entwicklung fortzusetzen, die Probleme zu beheben, mehr Inhalte und Spielmöglichkeiten hinzuzufügen. Es ist verständlich, dass die aktuellen Zahlen für viele Spieler beunruhigend erscheinen, aber umso wichtiger ist es, dass das Spiel immer besser wird und Spaß macht. Wenn wir alle wichtigen Probleme gelöst haben, wird es nicht schwer sein, die Spieler zurückzubekommen. Entwickler von Last Oasis

Glaubt ihr, dass Last Oasis noch eine Chance hat, wenn es seine Probleme in den Griff bekommt?

