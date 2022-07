Hardcore Survival-Spiel auf Steam bringt eine Komplettüberarbeitung – „Unser Spiel macht objektiv keinen Spaß“

Last Oasis ist ein Survival-Game und spielt in einer Zeit der letzten Nomaden auf Erden. Die Erde hat aufgehört, sich zu drehen und die Sonne verbrennt deswegen...

Muss man diese Version spielen? In dem Blogpost erklärt chadz, dass die neue Richtung von Last Oasis nicht jedem gefallen wird. Dessen ist das Team sich bewusst und gibt den Fans der alten Version eine Alternative.

Nach der Feststellung, dass das Survival-Game keinen Spaß macht, hat das Team sich drangemacht, die Ursachen für dieses Problem zu finden. Das Resultat davon wird in der kommenden Woche online gehen. Das genaue Datum und Uhrzeit werden am 1. August angekündigt.

In einem News-Post vom 5. Juli sprach Florain „chadz“ Hofreither , einer der Entwickler, darüber, dass ihr Spiel „objektiv keinen Spaß“ macht. Doch das Team gab nicht auf und kündigte eine Komplettüberarbeitung an, die das ändern soll.

Das Konzept zog zum Start des Early Access viele interessierte Spieler an, was zu einem All-Time Peak von über 33.000 Spielern auf Steam führte. Die Zahlen sanken allerdings sehr schnell und liegen aktuell laut der Statistik-Seite Steamcharts.com bei etwa 200 gleichzeitig aktiven Spielern.

Das ist Last Oasis: Das Survival-Spiel Last Oasis wurde 2020 angekündigt und befindet sich auf Steam aktuell im Early Access. Ihr taucht ein in eine postapokalyptische Welt, in der die Erde aufgehört hat, sich zu drehen.

