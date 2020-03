Das neue Survival-MMO Last Oasis feiert heute seinen Release. Erfahrt hier, was euch dort erwartet und wann genau ihr loslegen könnt.

Was ist Last Oasis? Last Oasis ist ein neues Survival-MMO, in dem ihr gegen die Sonne kämpfen müsst. Die Erde hat aufgehört, sich zu drehen und die Sonne verbrennt nun stetig alles, was sie bescheint.

Die letzten Zufluchtsorte sind die Oasen, die von den überlebenden Menschen hart umkämpft werden. Ein wichtiges Feature für die Flucht vor der Sonne sind kleine und riesige Läufer aus Holz, die Last Oasis ein wenig den Flair von „Wild Wild West trifft ARK“ verleiht. Einen ersten Einblick ins Gameplay haben wir hier für euch eingebunden:

Wann und wo kann ich es spielen? Last Oasis erscheint heute, am 26. März für den PC auf Steam. Die Release-Zeit ist zur Zeit des Schreibens (14:11 Uhr) auf „in zwei Stunden“ angesetzt. Es wird also voraussichtlich etwa ab 16-17 Uhr spielbar sein.

Der Launch-Preis soll bei 24,89$ liegen. Einen Euro-Preis ist aktuell nicht bekannt. Ab dem 02. April 2020 wird der Preis auf 29,99$ ansteigen. Hier geht’s zur Steam-Seite von Last Oasis.

Survival-MMO mit Fokus auf PvP

Wie hart ist überleben? Obwohl Last Oasis ein Survival-MMO ist, müsst ihr euch hauptsächlich nur um Wasser kümmern. Wasser ist die wichtigste Ressource im Spiel und wird auch dazu benötigt, Reisen zu unternehmen und reisen müsst ihr ständig.

Ihr könnt zwar eine eigene Basis bauen, aber die ist nicht so stationär, wie in anderen Survival-MMOs. Da die Sonne stets droht, euer Heim zu verbrennen, könnt ihr es einfach zusammenpacken und auf eurem Läufer zu einer anderen Oase transportieren – was wieder Wasser benötigt.

Der Schmetterling Walker ist einer der Läufer, mit denen ihr besonders gut Waren oder euer Haus transportieren könnt.

Dementsprechend hart sind die Oasen umkämpft, in denen es das Wasser gibt. Ihr kämpft dabei nicht nur gegen affenartige NPCs und riesige Boss-Gegner in der Wüste, sondern auch gegen andere Spieler, um euer Überleben zu sichern.

Wie funktioniert das PvP? PvP ist das Hauptmerkmal von Last Oasis und die Entwickler haben uns bereits verraten, dass das auch so bleiben soll. Ihre Fans wollen einen harten Kampf gegen andere Spieler.

Dazu spielt ihr entweder alleine oder in kleinen Gruppen, um euch mit Handel oder Piraterie zu verdingen, oder in großen Clans, die ganze Oasen einnehmen und beschützen können. Als Clan habt ihr die Macht, eure eigenen Regeln in jeder Oase aufzustellen und durchzusetzen.

Eine Oase (jeweils ein eigener Server) trägt bis zu 100 Spieler gleichzeitig. Genug platz für große Territorialkämpfe auch zwischen den Clans.

Das Kampf-System ist dabei allerdings basierend auf eurer eigenen Fähigkeit. Ihr müsst Richtungen von Angriffen und Blocks selbständig durch Bewegungen angeben. Deswegen ist es auch bei PvP-Kämpfen wichtig, abzuwägen, ob ihr sofort ins Gefecht wollt oder lieber einen diplomatischen Weg sucht.

Last Oasis hält an der Entscheidung, ein Hardcore-PvP-Spiel zu sein, fest. Amazon ist mit ihrem MMORPG New World erst Ende 2019 von genau diesem Konzept zurückgetreten, weswegen Last Oasis es mit einem Tweet verspottet hat.

Wenn ihr nach Survival-MMOs und -Spielen sucht, die sich nicht so sehr um den Kampf Spieler-gegen-Spieler drehen, findet ihr hier weitere Survival-Games, auf die ihr euch 2020 noch freuen könnt.