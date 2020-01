Wir schauen uns an, welche Survival-Games 2020 für PS4, Xbox One oder PC erscheinen werden. Diese kommenden Spiele solltet Ihr beobachten, wenn Ihr auf Überleben, Horror oder den ganz besonderen Kick steht.

2019 hat bereits einige tolle Survival-Games hervorgebracht, wie zuletzt Remnant: From the Ashes oder Days Gone. Dennoch gab es letztes Jahr nicht allzu viele Neuerscheinungen im Genre und viele Spieler warten noch immer auf das Spiel, das sie als nächstes fesseln soll.

Hier findet Ihr die Spiele, auf die sich die Spieler am meisten freuen, die einen starken Hype im Vorfeld erfahren haben oder die so besonders sind, dass Ihr sie als Fan des Genres im Blick haben sollte.

In dieser Liste werfen wir einen Blick auf verschiedene Vertreter des Survival-Genres, die noch 2020 erscheinen werden. Mit dabei sind Games für PC, PS4 und Xbox One, Exklusivtitel und Singleplayer-Spiele.

Dieser Artikel entstand am 8. September 2019 und wurde am 20. Januar 2020 für das Jahr 2020 aktualisiert. Bereits erschienene Spiele wurden entfernt und neue, erwartete Titel hinzugefügt.

The Last of Us – Part II

Das ist The Last Of Us – Part II: Bei The Last of Us – Part II handelt es sich um den Nachfolger des beliebten ersten Teils der Reihe. Es ist ein Survival/Stealth-Adventure, in dem ein großer Teil der Bevölkerung von einer Seuche in Zombie-artige Pilzwesen verwandelt wurde.

Der zweite Teil von The Last of Us spielt fünf Jahre nach den Geschehnissen des Vorgängers. Ellie und Joel wohnen nun gemeinsam in Wyoming. Ihr spielt im zweiten Teil Ellie, die sich auf einen Rachefeldzug gegen eine Organisation begibt, nachdem ihre Liebschaft Dina Opfer eines Vorfalls wird.

So hart ist Überleben in The Last of Us – Part II: Ähnlich wie im ersten Teil, liegt der Fokus des Spiels vermutlich auf der Story selbst, wie der Gameplay-Trailer vermuten lässt. Ihr habt also nicht wirklich eine Konsequenz, wenn ihr sterbt, sondern müsst Level nur einfach wiederholen.

Dennoch ist Überleben nicht unbedingt leicht. Ihr baut viel darauf auf, nicht entdeckt zu werden und müsst Euch mit spärlichen und teilweise eher behelfsmäßigen Waffen Gegner vom Leib halten. Dabei stehen euch neue Zombies als auch Menschen als Gegner gegenüber.

Da Ellie mobiler ist als Joel im ersten Teil, könnt ihr in Part II auch auf Features wie Springen, Ausweichen, Kriechen und Verstecken zurückgreifen. All das erweitert das Stealth-Gameplay um einige Ebenen.

Das erwarten wir von The Last of Us – Part II:

Tiefgreifende Story, die die Geschichte vom ersten Teil weitererzählt

Dramatische Wendungen und emotionale Momente

Nervenaufreibendes Stealth-Gameplay

Einen Multiplayer, in dem eure Facebook-Freunde sterben können

Erstklassige Grafik

Wann und wo erscheint The Last of Us – Part II? The Last of Us – Part II erscheint am 29. März 2020 exklusiv für PlayStation 4. Laut Gerüchten ist jedoch auch eine Version für die PlayStation 5 geplant und ein Stellengesuch für einen Entwickler mit Erfahrung in DirectX 12 könnte sogar auf einen PC-Release hindeuten (via TweakTown).

