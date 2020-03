5 Online-Spiele und MMOs im April 2020, die wir empfehlen

Für den Monat April können wir euch einige Online-Spiele und MMOs empfehlen, die im März veröffentlicht oder erweitert wurden. Außerdem erfreut sich ein neues Battle Royale großer Beliebtheit. Ende des Monats gibt es außerdem einen neuen Titel für Shooter-Fans.

In diesem Beitrag findet ihr 5 Spiele, die wir euch im April 2020 besonders ans Herz legen können. Dabei handelt es sich um neue Spiele oder welche, die vor Kurzem erweitert wurden.

Auf der letzten Seite des Artikels findet ihr zudem einen Ausblick auf weitere Highlights, die euch im April erwarten.

Die Titel sind dabei bunt gemischt, wobei Shooter in diesem Monat die Nase vorn haben. Das wird sich im Mai jedoch ändern, weil dort Veröffentlichungen von New World und einer neuen Erweiterung bei ESO bevorstehen.

Call of Duty: Warzone

Genre: Battle Royale | Entwickler: Infinity Ward | Plattform: PC, PS4, Xbox One | Release-Datum: 10. März 2020 | Modell: Free2Play

Was ist CoD Warzone? Call of Duty: Warzone ist das Battle Royale zum Spiel Modern Warfare. Darin bekämpfen sich bis zu 150 Spieler auf einer riesigen Karte und können dabei auf verschiedenste Schusswaffen und Fahrzeuge zurückgreifen.

Zwar gehört Warzone zu Modern Warfare, jedoch lässt sich das Spiel auch problemlos als eigenständige Free2Play-Version zocken. Derzeit ist Warzone ein sehr beliebtes Spiel bei Streamern und auf Twitch.

Das sind die Highlights von CoD Warzone

Warzone bietet euch einige Besonderheiten verglichen mit anderen Battle Royale-Spielen:

Die Teilnehmerzahl ist mit 150 Spielern etwas höher als gewohnt. Zudem sollen zukünftig bis zu 200 Spieler in ein Match können.

Ihr startet direkt mit vorgefertigten Loadouts.

Über den Gulag könnt ihr euch zurück in das Match kämpfen, auch wenn ihr bereits getötet wurdet.

Es lassen sich Killstreaks, besondere Fähigkeiten wie Luftschläge oder eine Radar-Anzeige, in dem Spielmodus kaufen.

Warzone bietet Crossplay zwischen den verschiedenen Plattformen an.

Warum solltet ihr CoD Warzone im April spielen?

Call of Duty: Warzone bietet euch die Möglichkeit auf viele spaßige Matches zusammen mit euren Freunden. Gerade in Zeiten des Coronavirus, wo viele Leute zu Hause bleiben müssen, bietet sich ein solches gemeinsames Erlebnis an.

Ihr könnt ein Match allein oder zusammen mit 3 Freunden betreten. Weitere Modi für 2 Spieler und sogar ganze Squads werden wohl bald erscheinen. Die Runden dauern im Durchschnitt zwischen 15 und 30 Minuten.