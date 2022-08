CoD: Warzone verkündet Release von Season 5 – Zeigt legendäre Bösewichte im dramatischen Trailer

Call of Duty: Warzone ist das neue hauseigene Battle Royale von Call of Duty: Modern Warfare. Besitzer von CoD: Modern Warfare erhalten es als kostenlosen Updat...

Was sagt ihr zu dem Trailer und der Zusammenführung der legendären Bösewichte? Habt ihr dadurch schon richtig Lust auf Season 5 bekommen oder findet ihr die Idee eher unpassend? Schreibt es uns gerne hier auf MeinMMO in die Kommentare!

Wie reagieren die Fans? In den Kommentaren auf YouTube erhält der Trailer viele positive Reaktionen. Doch der YouTube-Nutzer Soufinator erhielt für seine Kritik an Call of Duty: Vanguard den meisten Zuspruch und erntete über 1.500 Likes:

Wann startet Season 5? Die fünfte Season von Call of Duty: Warzone trägt den Namen „Last Stand“ und startet am 24. August 2022.

Call of Duty: Warzone hat den Namen und das Release-Datum von Season 5 in einem dramatischen Trailer bekannt gegeben. Mit dabei sind vier legendäre Charaktere aus vergangenen Spielen.

