Fallschirm-Trick in CoD Warzone ist bescheuert, aber hilfreich – Sichert euch einfache Kills

In einem Battle Royale wie Call of Duty: Warzone ist jedes Mittel recht, jeder fiese Trick erlaubt, um sich einen Vorteil gegenüber seinen Gegnern zu sichern. Ein Trick mit dem Fallschirm ist dabei so bescheuert, dass er fast schon genial ist. Fast.

Wir von MeinMMO haben schon viele Artikel über irre Tricks in Call of Duty: Warzone geschrieben. Mal mehr, mal weniger hilfreich.

Während der letzte Trick mit dem Fallschirm eher Material für Hardcore-Spieler ist, passt die neuste Fallschirm-Spielerei in die Kategorie Pleiten, Pech und Pannen. Aber wie bei der althergebrachten Fernsehsendung sorgt die Auflösung am Ende für den „Oha“-Moment.

Warzone „Trick“: Kein Fallschirm = Keine Geräusche

Wenn ihr in Warzone irgendwo mit dem Fallschirm landet, habt ihr immer ein Problem: Es macht einen Höllen-Lärm.

Egal, ob der Feind einen Meter weg ist, im Keller des Hauses, auf dem ihr landet oder doch im Bad campt: Erst gibt es die Ansage, dass ein Feind in der Nähe landet und dann hört man die Benutzung des Fallschirms.

Also dachte sich ein gewiefter Spieler auf reddit: Das muss doch auch anders gehen! Und sorgte mit seinem Clip für viel Freude und demonstrierte auch, dass nicht immer alles glattlaufen muss für einen sauberen Kill:

User Sycamonia spielt auf Caldera und ist mit seinem Team bei Peek unterwegs, oben auf dem Vulkan der Insel. Um sich einen Sniper zu schnappen, der die Gegend terrorisiert, nutzt Sycamonia einen der Redeploy-Ballons.

Das Ding feuert Spieler hoch in die Luft und erlaubt damit eine Neu-Positionierung. Optimal, um einen Gegner in erhöhter Position zu überraschen … oder, um dem Feind einen Gratis-Kill zu schenken.

Im Fall von Sycamonia lief aber alles glatt. Zumindest das Ergebnis stimmte. Denn um nicht entdeckt zu werden, öffnete Sycamonia den Fallschirm nicht und landete per Bauchklatscher neben dem Sniper.

Der Feind entdeckte die Landung nicht und eine Selbstwiederbelebung später konnte Sycamonia einen köstlichen Kill einsacken und nicht der miese Peek-Sniper. Stealth-Kill mal anders.

Der Thread zum Clip konnte auf Reddit über 2.000 Upvotes sammeln und war damit einer der größten Themen der letzten Woche im etwas eingeschlafenen Warzone-Subreddit.

Auch Thread-Ersteller Sycamonia meldet sich zu Wort und deutet an, dass die Aktion gar nicht so gewollt war. Der User spricht von einem Bug und dass es da oben an der Stelle schon öfter vorgekommen ist, dass sich der Fallschirm nicht geöffnet hat.

In diesem Fall war das allerdings mal eine gute Sache und möglicherweise auch etwas, dass man sich abgucken kann.

Ansonsten ist die Stimmung im Thread ausgelassen und viele User lachen über den Peek-Sniper, der da oben kassiert hat. Sie machen sich darüber lustig und spekulieren, was wohl bei dem Sniper los war, dass der die „Landung“ von Sycamonia nicht mibekommen hat:

J_Krezz schreibt den Kommentar mit den meisten Upvotes: „Dieser Kerl spielt auf einem Fernseher mit Leuten um ihn herum, ohne Kopfhöhrer und ein Feueralarm piept“.

DefunctHunk_COD: „Die perfekte Demonstration, dass nicht nur Schwitzer Roze-Skins verwenden“

nateedaawg: „Beabsichtigt? Nein. Erfolgreich? Ja“.

Daddyofduty: „Ich wette, der Typ hatte kein Audio. Passiert mir ständig. Traurige Zeiten“.

Ok, wir geben zu, es muss einiges zusammenkommen, damit der Trick funktioniert. Der Gegner sollte nicht unbedingt mit Kopfhörern spielen und ein Konsolen-Sichtfeld hilft ebenfalls. Aber dann sichert euch der Trick einfache Kills!

Es ist aber auch schön zu sehen, dass Leute immer noch Spaß in der Warzone haben.

