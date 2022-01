Mit einer kleinen Movement-Technik verbessert ihr euer Gameplay in Call of Duty: Warzone: dem Slide-Cancel. Dabei verbindet ihr euer Rutschen mit dem Taktik-Sprint, erhöht so eure Bewegungsgeschwindigkeit und haltet gleichzeitig eure Trefferzonen in Bewegung. MeinMMO zeigt euch, wie das richtig funktioniert.

Was ist der „Slide-Cancel“? Das ist eine sehr beliebte Technik im kostenlosen Battle Royale Call of Duty: Warzone. Ihr rutscht während des Sprintens und durch eine gut getimte Tasten-Kombination unterbrecht ihr euer Rutschen und startet direkt wieder in den schnellen Taktik-Sprint.

Was bringt mir das? Das hat gleich 2 Vorteile:

Ihr „überlistet“ die Abklingzeit des Taktik-Sprints und seid dadurch insgesamt etwas schneller

Durch die ständigen „hoch und runter“-Bewegungen seid ihr selbst schwerer zu treffen

Deshalb sollte jeder Spieler ernsthaft überlegen, den Slide-Cancel ins Gameplay einzubauen. MeinMMO stellt euch die wichtigsten Infos dazu vor.

Warzone: Slide-Cancel Guide

Wie funktioniert der Slide-Cancel? Im Grunde ist es einen Verkettung von 3 Mechaniken, die ihr zum Slide-Cancel vereint:

Taktik-Sprint

Rutschen

Aufstehen

Ihr rennt mit Vollgas im Taktik-Sprint und geht ins Rutschen (rutschen = slide). Nach einer kurzen Rutsch-Distanz beendet ihr das Rutschen wieder (abbrechen = cancel), steht auf und geht direkt wieder in den Taktik-Sprint. Ihr habt dann keine Abklingzeit für den Taktik-Sprint.

Habt ihr das Timing drauf, geht ihr direkt von einem Slide-Cancel in den nächsten und profitiert jedes Mal vom schnellen Taktik-Sprint. Das sieht dann so aus:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitch, der den Artikel ergänzt. Twitch Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Twitch Inhalt

Tasten-Kombination Slide-Cancel

Taktik-Sprint für wenige Sekunden

Rutschen

Kurz danach erneut Rutschen drücken

„Springen“ drücken um aufzustehen

Taktik-Sprint wieder starten

Was muss ich beachten? Wichtig ist das Timing, ansonsten ist der Trick ziemlich einfach. Drückt die Tasten „Rutschen – Rutschen – Springen“ schnell hintereinander. Springt ihr nach dem Drücken, wart ihr zu langsam. Seid ihr noch geduckt, wart ihr zu schnell.

Geht euer Operator nach dem Aufstehen nicht wieder in den Taktik-Sprint, war das Timing ebenfalls nicht optimal. Versucht danach, die Tasten noch schneller zu drücken.

Spielt ihr mit Controller und habt keine „Paddles“ oder Knöpfe auf der Rückseite, müsst ihr während des Tricks euren Daumen vom rechten Stick runternehmen. Dadurch könnt ihr kurz nicht zielen.

Wollt ihr den Slide-Cancel jedoch voll ausnutzen, braucht ihr Knöpfe auf der Rückseite.

So habe ich mit nur 25 € meinen Xbox Elite Controller enorm verbessert

Wie funktioniert das am besten? In den Settings solltet ihr bei der Option „Taktik-Sprint“ die Einstellung „Einmal kurz beim Laufen drücken“ aktivieren. Ihr müsst sonst 2 Mal Sprinten drücken, um erneut in den schnellen Sprint zu kommen.

Außerdem müsst ihr die Option „Rutschverhalten“ auf „Tippen“ ändern. Dadurch braucht ihr den Rutsch-Knopf nicht gedrückt zu halten im Sprint.

Für die volle Effizienz könnt ihr den Taktik-Sprint sogar automatisieren. Wählt bei der Einstellung „Automatischer Sprint“ die Option „Automatischer Taktik-Sprint“. Viele Profis nutzen den automatischen Sprint, doch es ist eine sehr große Umstellung, weil ihr dann immer direkt in den Taktik-Sprint geht, wenn ihr euch im Stehen nach vorn bewegt.

Call of Duty: Warzone bietet vielleicht keine Jetpacks oder Doppel-Sprünge. Trotzdem könnt ihr mit gutem Movement euren Mitspielern ein gutes Stück voraus sein.

Der Slide-Cancel hilft, um schneller von einer Deckung zur nächsten zu kommen und schützt euch vor hinterhältigen Headshots, weil euer Kopf ständig in Bewegung ist.

Eine weitere einfache und starke Movement-Technik ist das „Strafing“. Auch dazu findet ihr einen kleinen Guide auf MeinMMO: Warum euch ein kleiner Schritt zur Seite viel besser in CoD: Warzone macht