So habe ich mit nur 25 € meinen Xbox Elite Controller enorm verbessert

Der Xbox Elite Controller gehört zu den besten Controllern auf dem Markt. MeinMMO-Autor Marko Jevtic fand aber, dass es in einem wichtigen Bereich große Schwächen hatte. Jetzt schwört er aber auf einen kleinen Einkauf, der ihn nur 25 € gekostet hat. Für ihn macht dieses Upgrade den ohnehin großartigen Controller konkurrenzlos.

Beim Zocken will ich komplett in der Kontrolle sein. Ob bei der Wahl der Maus und Tastatur, den richtigen Aim-Settings bei Shootern oder bei der Konfiguration meines Steam Controllers – ich habe hohe Ansprüche und viel Bedarf nach Anpassbarkeit.

Jedes Detail sollte stimmen und auf meine Bedürfnisse einstellbar sein. Weil das alles bei dem Xbox Elite Controller zutrifft, ist er für mich und unsere Redaktion klar der beste Controller für Xbox und PC.

Über den Autor Marko Jevtic: Ich bin seit Oktober 2021 bei MeinMMO als Shooter-Experte tätig. Seit meiner frühesten Kindheit spiele ich von jedem Genre alles, was annähernd interessant aussieht – und habe auf allen Plattformen viele Spiele sowohl casual als auch kompetitiv gespielt.



Dazu bin ich Co-Leiter mehrerer Gaming-Discords, in denen es um die Optimierung der Steuerung in Shootern geht. So helfe ich Spielern, Streamern und Esports-Profis gleichermaßen dabei, die richtigen Settings und Geräte für ihre Spiele zu finden.



Daraus resultiert eine Expertise für alle Details, die für präzise Steuerung wichtig sind. So bin ich auch mit Legenden der Shooter-Community wie KovaaK (bekannt durch seinen populären Aim-Trainer) in häufigem Kontakt.

Insbesondere die Paddles gefallen mir, zumindest in der Theorie. Diese kleinen Metall-Aufsätze kommen in die Rückseite des Controllers. Dort werden sie zu bis zu 4 weiteren Knöpfen, die man mit dem Mittel- und Ringfinger drücken kann.

Das ist eigentlich wahnsinnig praktisch: So kann ich mit dem Daumen zum Zielen auf dem rechten Stick bleiben und mit bisher unbenutzten Fingern weiter springen, ducken oder nachladen. Genutzt habe ich es aber nicht so, wie erhofft. Denn die Paddles, die Microsoft den Elite-Controllern beilegt, sind nicht gut.

Ein Kauf hat diesen fantastischen Controller deshalb noch einmal deutlich verbessert – und hat mich nur 25 € gekostet: SCUF bietet Ersatz-Paddles für die Xbox Elite Controller an. Diese funktionieren bei jeder Version des Elite-Controllers – also sowohl Series 1 als auch Series 2.

Diese Paddles sind eine enorme Verbesserung gegenüber denen, die Microsoft zu den Elite-Controllern dazupackt. Sie verbessern eines der wichtigsten Features des Controllers in Hinsicht auf Ergonomie, Performance, Zuverlässigkeit und Stabilität. Im Vergleich zu den Original-Paddles haben sie nur wenige Nachteile – die spielen beim Zocken selbst aber keine Rolle.

Ich erkläre euch, warum diese SCUF-Paddles so eine enorme Verbesserung darstellen. Und das, obwohl sie nur 25 € kosten.

Die Paddles des Elite Controllers haben große Schwächen

Was hat mich am Elite Controller gestört? Beide Version vom Elite Controller leiden aber unter demselben, großen Problem: die Paddles.

Diese metallenen Paddles auf der Rückseite des Controllers sind eine geniale Idee mit großen Schwächen

Diese Knöpfe auf der Rückseite waren für mich der wichtigste Grund, meine beiden Elite Controller zu kaufen. Mit diesen entfernbaren Metall-Aufsätzen hat man weitere Knöpfe, die man mit Ring- und Mittelfinger drücken kann. Sie sollten viele Inputs einfacher machen, ohne Kompromisse. Bei beiden Versionen des Elite-Controllers haben sie mich allerdings enttäuscht:

Die Paddles waren gleichzeitig zu groß und zu einfach zu drücken.

Wenn ich in intensiven Momenten meinen Controller also etwas fester gehalten habe, habe ich oft versehentlich diese Tasten auf der Rückseite des Controllers gedrückt.

Gerade in Ranglisten-Matches will ich absolut nicht versehentlich springen, während ich auf einen Gegner schieße.

Obwohl mir die Paddles so wichtig waren, habe ich aus diesem Grund oft auf sie verzichtet. Wenn ich sie benutzt habe, dann nur die zwei obersten – diese waren am ergonomischen und damit ein akzeptabler Kompromiss. Alle 4 Paddles wollte ich nie verwenden. Meine Fehlerquote war so einfach zu hoch, was zu vielen frustrierenden Toden geführt hat.

Ersatz-Paddles von SCUF sind ein sofort bemerkbares, gigantisches Upgrade

Wie habe ich die Paddles verbessert? Nach einer besonders frustrierenden Runde Halo Infinite, mit vielen versehentlichen Paddle-Inputs, habe ich sie sehr genervt vom Controller gerissen.

Ich dachte mir: Die Paddles sind letztendlich nur kleine Metall-Aufsätze, die man in den Controller steckt. Da gibt es doch sicher einen Ersatz von einem fuchsigen Tüftler mit einem 3D-Drucker?

Eine DIY-Lösung habe ich nicht gefunden, dafür eine höchst professionelle:

SCUF, der berühmte Hersteller von unter Profis geliebten Controllern, haben ihren eigenen Ersatz für die Paddles hergestellt.

Diese heißen “SCUF Elite Series 2 Paddles for Xbox Elite Series 1 & 2“ und kosten vergleichsweise günstige 25 €. Das Upgrade könnte dabei kaum direkter und problemloser verlaufen. Sie ersetzen nämlich einfach direkt die Paddles von Microsoft: Man holt die alten heraus und setzt die neuen SCUF-Paddles ein. Den gigantischen Unterschied merkt man sofort.

Die Form der SCUF-Paddles ist merkbar anders und viel ergonomischer

Wieso sind die SCUF Paddles so gut? Die wichtigsten Unterschiede zu den Original-Paddles sind sofort bemerkbar:

Im Vergleich zu den Original-Paddles ist die Alternative von SCUF deutlich quadratischer und weniger länglich.

Sie landen etwas mittiger auf der Rückseite des Controllers.

Die SCUF-Paddles stehen weiter vom Controller ab – es gibt eine merkbare Lücke zwischen Controller und Paddles.

Dadurch sitzen im Controller merkbar höher, auch, wenn das nicht so aussieht.

Die Form der SCUF-Paddles ist für viele Griffarten sehr ergonomisch.

Im Vergleich zu den Standard-Paddles braucht es deutlich mehr Kraft, um sie zu drücken.

Die SCUF-Paddles fühlen sich beim Drücken ähnlich an, wie eine Maustaste.

Beim Zocken stellen all diese Veränderungen eine gigantische Verbesserung dar. Die SCUF-Paddles liegen so, dass eure Finger deutlich separater vom Controller stehen, als noch mit den Originalen. In Kombination mit dem größeren Widerstand, den sie euch beim Drücken geben, habe ich so absolut keine falschen Inputs mehr.

Dazu klingen und klicken sie wie eine Maustauste. Das macht die Inputs nicht nur sehr befriedigend vom Gefühl und Sound, es ist sehr einfach zu wissen, wann ihr den Knopf erfolgreich gedrückt habt. Auch wiederholte Inputs sind so sehr viel angenehmer.

Mit den SCUF-Paddles kann ich problemlos alle 4 Paddles nutzen und auch mit wichtigen Funktionen belegen. Es stört auch nicht, sie am Controller zu lassen für Spiele, wo ich die Paddles nicht direkt brauche oder nutze. Nichts davon trifft in meiner Erfahrung auf die Original-Paddles zu.

Alles in allem sind die SCUF-Paddles also in jeder funktionalen Hinsicht ein deutliches Upgrade zu der Standard-Lösung. Dazu kosten sie nicht viel und sind ein einfaches und nahtloses Upgrade.

Ansicht von hinten

Ansicht von oben

Ansicht von der Seite Hier seht ihr den Unterschied zwischen Original-Paddles (dunkel) und SCUF-Paddles (hell) aus mehreren Perspektiven

Was sind die Nachteile der SCUF-Paddles? Beim Zocken selbst habt ihr in meiner Erfahrung mit den SCUF-Paddles absolut keine Nachteile. Allerdings gibt es 3 Dinge zu beachten, die vorallem die Series 2 betreffen:

Durch die Form der SCUF-Paddles passt der ‘Series 2’-Elite-Controller nicht mehr auf die Ladestation, während die Paddles im Controller sind.

Die SCUF-Paddles haben keinen eigenen Platz in der Tragetasche des Elite-Controllers.

Wenn die Ladestation der Series 2 noch in der Tragetasche liegt, könnt ihr die Paddles auch nicht im Controller lassen.

Diese Nachteile sind ärgerlich, spielen aber nur nach dem Zocken eine Rolle. Meine Lösung ist es, die Paddles zu entfernen, bevor ich den Controller auf die Ladestation oder in die Tragetasche lege. Das Netz in der Tragetasche ist für sie zwar kein eleganter Aufbewahrungsort, erfüllt aber den Zweck.

Fazit: Jeder, der einen Elite-Controller besitzt, sollte die SCUF-Paddles probieren

Die Paddles von SCUF waren für mich ein absoluter Glücksgriff. Ich habe online noch nie Diskussionen über sie gesehen, auch noch keinen Bericht über sie gelesen. Selbst auf der SCUF-Website sind sie sehr gut versteckt.

Das ist sehr schade, denn dieses Zubehör ist ein absoluter Gewinn für mich. Meine Shooter machen jetzt deutlich mehr Spaß mit dem Controller. Und der Elite Controller Series 2 ist mit diesem Upgrade zweifellos der beste Controller, den ich je genutzt habe.

Ja, die SCUF-Paddles sind eine weitere Investition zu einem bereits sehr teuren Controller. Aber wenn euch eure Performance im Spiel schon so wichtig ist, dass ihr einen Elite Controller gekauft habt, solltet ihr auch das absolut beste aus ihm herausholen.

Deshalb empfehle ich jedem, der bereits einen Elite-Controller besitzt, diese Paddles von SCUF. Egal, ob ihr den Elite-Controller als Series 1 oder Series 2 besitzt.

Welche Shooter ich im Jahr 2022 besonders viel spielen werde, seht ihr in meiner Übersicht:

