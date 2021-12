Halo ist eine Shooter-Franchise, die traditionell für Controller entwickelt wurde. Auch in Halo Infinite ist der Controller das Werkzeug der Wahl für die besten Spieler im Spiel. MeinMMO sagt euch, wie ihr das Beste aus eurem Controller herausholt.

Obwohl Halo Infinite auch mit Maus & Tastatur gespielt werden kann: Das Spiel spielt sich besser und einfacher mit einem Controller.

Der unglaublich starke Aim-Assist in Halo Infinite ist aber nicht der einzige Grund: Durch die Schild-Mechanik in Halo sind Körpertreffer meistens wichtiger als Headshots. Die Maus verliert so also ihren größten Vorteil gegenüber Controllern.

Das ist nicht nur eine persönliche Einschätzung: Ein Fan hat statistisch belegt, dass ein durchschnittlicher Controller-Spieler in etwa so präzise ist, wie einer der besten 100 Maus-Spieler.

Fan beweist: Als Controller-Spieler habt ihr in Halo Infinite einen riesigen Vorteil

Aus diesem Grund verraten wir euch die besten Controller-Settings für Halo Infinite. Diese Empfehlungen basieren auf unserer eigenen Erfahrung und auf den Settings eines professionellen Halo-Experten. Aber wie bei allen Settings gilt: Alle Empfehlungen sind nur Richtwerte, keine objektiven Wahrheiten. Passt die Optionen also gerne auf eigene Bedürfnisse an.

Die besten Settings zur Tastenbelegung

Tastenbelegung

Tastenbelegung: Standard

Warum diese Einstellung? In Halo Infinite gibt es sehr viele wichtige Tasten. Mit einem Standard-Controller sind leider nicht alle wichtigen Knöpfe einfach zu erreichen, während man zielt – unabhängig von der Tastenbelegung.

Die Standard-Tasteneinstellung ist deshalb nicht optimal, aber eine sehr gute Option. Falls ihr die klassische Halo-Steuerung bevorzugt, ist Legacy auch sehr zu empfehlen.

Durch die Komplexität der Steuerung empfehlen wir aber einen Elite-Controller. Eine detaillierte Begründung findet ihr weiter unten im Artikel.

Bewegung und Zielen

Empfehlungen:

Blick-Umkehrung (Vertikal): Aus

Aus Blick-Umkehrung (Horizontal): Aus

Aus Flug-Umkehrung: Aus

Aus Zum Ducken gedrückt halten: Aus / Mit Elite-Controller: An

Aus Mit Elite-Controller: An Zum Zoomen gedrückt halten: An / bei Legacy-Tastenbelegung: Aus

An / bei Legacy-Tastenbelegung: Aus Zum Sprinten gedrückt halten: Aus

Aus Bewegungsunterstützte Lenkung: An

An Sprinten beibehalten: An

An Automatisch Klettern: An

An Schrittsprung: An

Warum diese Einstellungen? Die meisten dieser Einstellungen entsprechen den Standard-Einstellungen. Die einzige Ausnahme in allen Fällen ist die ‘Bewegungsunterstützte Lenkung’: Diese hilft euch, Fahrzeuge etwas flexibler und leichter zu steuern.

Falls ihr lieber zoomt, indem ihr den rechten Stick drückt, solltet ihr ‘Zum Zoomen gedrückt halten’ ausschalten. Für Spieler, die die hinteren Knöpfe am Elite-Controller zum Ducken nutzen, sollten ‘Zum Ducken gedrückt halten’ aktivieren: So könnt ihr das Rutschen einfacher beenden.

Auch ‘Crouch-Spamming’ – also schnelles, häufiges Ducken – ist so viel einfacher. Das verwirrt den Gegner und macht es ihm schwerer, euch zu treffen.

Die besten Empfindlichkeits-Settings für Controller

Übersicht der Empfindlichkeiten-Settings für Controller.

Empfindlichkeit und Beschleunigung

Blickbeschleunigung: 1,0

Blickempfindlichkeit (Horizontal): 9,0

Blickempfindlichkeit (Vertikal): 8,0

Stick bewegen

Toleranzzone (Mitte): 2,0

Max. Eingabeschwelle: 10,0

Axiale Toleranzzone: 2,0

Zoom-Empfindlichkeit

Zoom-Empfindlichkeit: 1,0 (Für alle Zoom-Stufen)

Stick (Umsehen)

Toleranzzone (Mitte): 2,0

Max. Eingabeschwelle: 10,0

Axiale Toleranzzone: 2,0

Warum diese Einstellungen? Empfindlichkeits-Settings sind immer individuelle Präferenzen. Deshalb sollten auch die von uns empfohlenen Werte nicht als „objektiv beste“ Einstellungen gesehen werden. Passt diese also bei Bedarf an.

Diese Empfindlichkeits-Settings werden von Controller-Profi Eric „Snip3down“ Wrona genutzt. Der hat sich schon in alten Halos einen Namen als einer der besten Controller-Zocker gemacht. Diesen Ruf hat er auch in Apex Legends bestätigt. Jetzt ist er mit Halo Infinite wieder zurück bei Microsofts Franchise und nutzt exakt diese Settings (via Twitch).

Ein Elite-Controller ist teuer, lohnt sich aber

Warum empfehlen wir den Elite-Controller? Der Elite-Controller für die Xbox ist zwar ein teurer Einkauf, aber gerade in Halo Infinite ist er eine große Hilfe. Das liegt an 2 wichtigen Features:

Der Elite-Controller hat bis zu 4 zusätzliche Tasten auf der Rückseite.

Man kann die Länge der Analog-Sticks anpassen

Die 4 zusätzlichen Tasten auf der Rückseite sind das wichtigste Feature. Diese sogenannten ‘Paddles’ drückt man mit den Mittel- und Ringfingern, die sonst nichts tun können. Die Paddles teilen sich die Funktion mit einer frei auswählbaren anderen Taste auf dem Controller. So kann man wichtige Funktionen in Halo Infinite leichter erreichen.

Ebenfalls wichtig ist, dass man die Länge des Analog-Sticks frei anpassen kann. Ein längerer Stick macht feinfühlige Bewegungen deutlich einfacher. Der Xbox Elite-Controller gehört außerdem zu den besten Controllern für Xbox und PC, die wir aktuell empfehlen können.

*Affiliate-Links. Wir erhalten bei einem Kauf eine kleine Provision von Amazon. Vielen Dank für Eure Unterstützung!

Was sind die besten Elite-Controller-Einstellungen? Für Halo Infinite empfehlen wir folgende Elite-Controller-Einstellungen:

Diese Einstellungen empfehlen wir für die Paddles.

Paddle links oben: A (Springen)

A (Springen) Paddle links unten: Steuerkreuz oben (Markieren)

Steuerkreuz oben (Markieren) Paddle rechts oben: B (Ducken)

B (Ducken) Paddle rechts unten: Steuerkreuz links (Granate wechseln)

Linker Stick: Standard

Standard Rechter Stick: Lang und konvex

Warum diese Einstellungen? Mit den Paddles ist es deutlich einfacher, in Bewegung zu bleiben: Ihr könnt den Daumen auf dem rechten Stick lassen und weiterhin springen, ducken und rutschen. Außerdem könnt ihr eure Granaten leichter wechseln und eurem Team wichtige Infos mit der Markierungs-Funktion geben.

Der längere rechte Stick macht feinfühlige Ziel-Bewegungen einfacher, was die Präzision im Spiel erhöht. Auch kleinere Toleranzzonen sind so viel einfacher zu nutzen – mit all ihren Vorteilen.

Das sind die Einstellungen, die wir empfehlen. Dafür haben wir sowohl unser eigenes Gameplay beobachtet, als auch geschaut, was die Profis nutzen.

Was sind eure Lieblings-Settings? Habt ihr diese Einstellungen schon probiert? Oder nutzt ihr doch lieber Maus & Tastatur? Lasst es uns in den Kommentaren wissen.

Falls ihr noch wissen wollt, welche Waffen die wichtigsten in Halo Infinite sind, empfehlen wir euch den Artikel:

Die 8 wichtigsten Waffen in Halo Infinite und was sie so stark macht