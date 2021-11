Fan beweist: Als Controller-Spieler habt ihr in Halo Infinite einen riesigen Vorteil

Mit Halo Infinite erschien das erste Spiel in der Halo-Reihe, was von Beginn an auch für Maus & Tastatur entwickelt wurde. Dass Halo aber weiterhin Controller-Nutzer bevorzugt, hat ein Fan auf reddit statistisch bewiesen. MeinMMO erklärt euch, warum Controller-Spieler einen riesigen Vorteil in Halo Infinite haben.

Die Halo-Spiele waren traditionell Konsolen-Spiele. Trotz verzögerten Releases der ersten beiden Halo und viel später auch der Master Chief Collection auf dem PC – die Halo-Spiele wurden für Controller entwickelt.

Halo Infinite ist hier die große Ausnahme. Das neueste Spiel der Franchise erschien zeitgleich für PC und Xbox-Konsolen. Sowohl auf der Konsole als auch am PC kann man deshalb mit Controller oder Maus & Tastatur spielen. Das ist ein Feature, was sich auch über 10.000 Fans von Battlefield 2042 wünschen.

Ein Halo-Fan auf reddit hat jetzt aber gezeigt, dass Controller-Spieler einen riesigen Vorteil gegenüber Nutzern von Maus & Tastatur haben. Der Beweis kam über eine statistische Untersuchung des Ranglistenmodus.

Controller-Spieler sind im Schnitt deutlich präziser

Worum geht es? Auf reddit hat Halo-Fan Alfphie eine Statistik geteilt. Dafür hat er über die Website Halo Tracker (via halotracker.com) die Präzisions-Statistiken von insgesamt 400 Spielern grafisch darstellt (via reddit). Die kamen aus folgenden 4 Kategorien:

Die 100 besten Spieler mit Controller

Die 100 besten Spieler mit Maus & Tastatur

100 Spieler mit Controller, die einen durchschnittlichen Rang haben

100 Spieler mit Maus & Tastatur, die einen durchschnittlichen Rang haben

Für den “Durchschnitts-Spieler” wurden Spieler mit dem Rang Platin 6 ausgewählt. Das ist der Rang mit den meisten Spielern, stellt also so einen qualitativen Durchschnittswert der Halo-Community dar. Um besser vergleichen zu können, hat Alpfhie nur Spieler gewählt, die auf Servern spielen, in denen die Input-Methoden nicht vermischt sind.

Die Präzisions-Werte dieser 400 Spieler hat er dann in folgender Grafik dargestellt:

Diese Grafik von reddit-User Alfphie zeigt die großen Unterschiede (via reddit)

Was zeigt die Grafik? Das wichtigste, was aus der Statistik ersichtlich wird, ist, dass der durchschnittliche Controller-Spieler fast genauso präzise ist wie ein durchschnittlicher Top-100-Spieler auf Maus & Tastatur. Nur 3,1 % Unterschied liegen im Schnitt zwischen den absolut besten Maus-Nutzern und einem durchschnittlichen Controller-Gamer.

Ebenfalls klar erkennbar ist der Unterschied in den Kategorien selbst:

Die besten 100 Controller-Spieler sind im Schnitt um ganze 16,4 % präziser als die besten 100 Maus-Nutzer.

Controller-Spieler mit dem Rang Platin 6 sind 12,3 % präziser im Schnitt als gleichrangige Spieler mit Maus & Tastatur.

Aim-Assist ist sehr stark in Halo Infinite

Welche Rolle spielt der Aim-Assist? Der wohl klarste Grund für die riesigen Unterschiede aus der Statistik ist schnell erkannt: Der Aim-Assist in Halo Infinite ist unglaublich stark.

Der Aim-Assist wurde entwickelt, um die Präzisions-Nachteile von Analog-Sticks gegenüber Mäusen mit technischen Hilfen auszugleichen. Das Fadenkreuz bleibt dank Aim-Assist also fast magnetisch auf einem Gegner, ohne, dass der Spieler so präzise steuern muss.

Das ist gerade in Halo Infinite wichtig, weil das Spiel eine besondere Mechanik hat. Im Gegensatz zu anderen Shootern machen Headshots nur in zwei Umständen mehr Schaden:

Sobald das Schild eines Spielers gebrochen ist

Mit dem S7 Scharfschützengewehr und dem Schockgewehr

Weil Kopfschüsse dadurch weniger wichtig in Halo sind als in anderen Shootern, ist pixelgenaue Präzision nicht so relevant wie kontinuierlicher Schaden auf den Körper. Die große Stärke von Mäusen ist aber, dass sie diese Pixel-Präzision leichter machen. Die Technik hinter dem Aim-Assist hingegen macht gerade kontinuierlichen Schaden einfacher.

Die Stärken vom Maus-Aiming spielen in Halo Infinite deshalb nur selten eine Rolle. Die Stärken vom Aim-Assist, die Controller-Spielern zur Verfügung stehen, sind hingegen maximal relevant. Deshalb wird der Präzisions-Unterschied in Halo Infinite noch deutlicher als in anderen Shootern.

Nicht nur in Halo Infinite ist Aim-Assist ein Streitthema: Allein um CoD Warzone gibt es viele verschiedene Meinungen zu der Wichtigkeit und Fairness von Aim-Assist:

Crossplay und Input-Optionen verstärken Debatten um Aim-Assist

Wieso ist Aim-Assist ein so großes Thema? Obwohl Aim-Assist seit dem ersten Halo von 2001 ein Thema ist, hat es sich gerade in den letzten Jahren zu einem großen Streitthema in der Gaming-Welt entwickelt. Grund dafür sind 4 Entwicklungen:

Die steigende Popularität von Crossplay

Konsolen-Spiele unterstützen vermehrt Maus & Tastatur

PC-Spieler können Controller nutzen

Ein Mix aus Controller-Spielern und Nutzer von Maus & Tastatur spielen auf denselben Servern

Dank Crossplay können Konsolen-Spieler und PC-Gamer auf denselben Servern spielen. Das war vor wenigen Jahren noch nicht üblich. Daraus resultiert, dass Nutzer von beiden Input-Methoden – Controller und Maus – zusammenspielen können.

Wie sagen Profi-Spieler zur Aim-Assist-Debatte? Wie Crossplay und das Vermischen der Input-Methoden sich auf professionelle Shooter-Spieler auswirkt, hat Shooter-Profi Matt Kelly in einem ausführlichen englischen Twitter-Thread erklärt (via



Mit Matt Kelly stehe ich in unregelmäßigem persönlichem Kontakt. Seine Expertise und Meinung schätze ich sehr, weshalb ich sie hier teilen möchte. Wie Crossplay und das Vermischen der Input-Methoden sich auf professionelle Shooter-Spieler auswirkt, hat Shooter-Profi Matt Kelly in einem ausführlichen englischen Twitter-Thread erklärt (via Twitter ). Dieser Thread vom 30. Juli 2021 spricht die Entwickler vom kommenden Ubisoft-Shooter xDefiant an, die Aussagen sind aber auch für Halo Infinite relevant.Mit Matt Kelly stehe ich in unregelmäßigem persönlichem Kontakt. Seine Expertise und Meinung schätze ich sehr, weshalb ich sie hier teilen möchte.

Eine weitere Entwicklung, die mit Crossplay zusammenhängt, ist, dass vermehrt Konsolen-Spiele die Nutzung von Maus & Tastatur per USB-Anschluss erlauben. So kann man in Spielen wie Call of Duty: Warzone oder auch Halo Infinite frei auswählen, welche Input-Methode man lieber nutzt – egal, ob man am PC spielt, oder auf der Konsole.

Durch diese Trends müssen Spieler von Maus & Tastatur häufig gegen Controller-Spieler antreten, die Aim-Assist nutzen können. Spieler, die nur mit der Maus zielen, können nicht auf diese programmierten Hilfen zurückgreifen.

Das finden die meisten PC-Spieler unfair. Die Statistiken aus Halo Infinite zeigen, dass diese Gefühle nicht unbegründet sind.

Was meint ihr: Findet ihr, dass Controller zu große Vorteile in Halo Infinite haben? Welche Input-Methode bevorzugt ihr – allgemein und speziell für das Spiel? Lasst es uns in den Kommentaren wissen.

