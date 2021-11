Halo Infinite: 1. Live-Event steht direkt in der Kritik – „Furchtbare Art, ein Event durchzuführen“

Der Multiplayer von Halo Infinite ist seit dem 15. November in der Beta-Phase als F2P-Titel spielbar. Die Kampagne erscheint wiederum als Vollpreis-Spiel am 8. Dezember.

Was war bei Halo Infinite los? Die Debatte fällt in eine Zeit, in der es ohnehin Kritik am Fortschrittssystem von Halo Infinite gibt. Während das Spiel und seine Inhalte von Kritikern größtenteils gut bewertet werden, ist das beim Freischalten von Rüstungen und anderen optischen Items nicht der Fall.

Was sagt 343 zu der Diskussion? Die Entwickler haben bereits auf das Feedback der Spieler reagiert. Man werde sich das Feedback genau anhören und dazu nutzen, solche Events zu verbessern (via pcgamer.com ).

Einige Spieler halten aber auch dagegen und meinen: So sei das eben in einem Free2Play-Spiel mit Battle-Pass-Konzept. Viele Halo-Veteranen seien das einfach noch nicht gewohnt.

Was ist der Grund für den Ärger? Auf Twitter ist unter der Event-Ankündigung eine Debatte entbrannt. Einige Spieler haben aber auch das Gefühl, dass Entwickler 343 den Content der 1. Season “Heroes of Reach” strecken möchte.

Dass ihr allerdings nur einen Teil der Herausforderungen und nur einen Teil der Belohnungen bekommt, sorgt bei den Spielern teils für Verwirrung und kommt bei einigen gar nicht gut an. Was genau kritisiert wird, fassen wir für euch zusammen.

Das “Fracture: Tenrai”-Event soll eigentlich der große Auftakt der 1. Season in Halo Infinite werden. Mit Bekanntwerden des Ablaufs gibt es von Fans aber deutliche Kritik. Der Grund: Man kann nicht alle Belohnungen am Stück freispielen.

