Zehntausende kritisieren die angeblichen Shop-Preise von Halo Infinite: „Spinnt ihr?“

Zumindest die begehrte Yoroi-Rüstung soll jedoch heute, an 23. November, über ein spezielles Event ins Spiel kommen. Wie viel genau sich im Event freischalten lässt und was es dann noch zu kaufen gibt, können wir allerdings noch nicht sagen.

Kaum einer hätte etwas dagegen, Geld für ein einzigartiges Aussehen auszugeben. Allein das Aussehen aus alten Teilen koste jedoch schon einen Haufen Geld. Und in Halo Infinite werden Farben sowie einzelne Rüstungsteile wie Schultern und Helme separat angepasst, was kleinteilige Bundles zur Folge hat.

Warum ist das Thema so groß bei Halo? Fast jeder moderne Shooter hat heutzutage einen zusätzlichen Shop mit Skins. Call of Duty gilt hier als beliebtes Beispiel, insbesondere das ebenfalls kostenlose Battle Royale Warzone.

Das kleinste Bundle gibt es im Moment für 500 Credits (5 €). Das teuerste kostet 2000 Credits (20 €). Allerdings beinhalten diese Bundles allesamt mehr als ein Item. Ob die Items wie in der Rechnung oben also wirklich einzeln verkauft werden, ist nicht klar.

Was ist ein Battle Pass? Bei einem Battle Pass, oder Season Pass, levelt ihr durch verschiedene Stufen für eine begrenzte Zeit. Jede Stufe schaltet neue Inhalte frei, meist Kosmetika. Moderne Battle Passes haben in der Regel einen kostenlosen Pfad für alle sowie einen kostenpflichtigen mit mehr Belohnungen.

Bei vielen Fans stößt das Vorgehen auf Unverständnis. Alles soll sich nur durch Bezahlung per Mikrotransaktion oder in bestimmten Fällen über den kostenpflichtigen Pfad des Battle Pass erspielen lassen. Die Spieler verstehen nicht, warum sie für etwas zahlen sollen, statt selbst zu spielen, um dann am Ende weniger vom Spiel zu haben.

Da die Premium-Währung „Credits“ jedoch genauso viel in Euro kostet wie in Dollar, entsprächen die Kosten ebenfalls etwas über 1000 €, wenn die Preise stimmen. 500 Credits kosten im Shop gerade 4,99 €. Für mehr Credits auf einmal gibt es Rabatte.

Was kosten die Bundles? In einem weiteren Thread auf reddit hat der Nutzer samurai1226 ausgerechnet, dass sämtliche Bundles zusammen 1035 US-Dollar kosten sollen. Das sind umgerechnet etwas über 918 Euro.

Während die Skins selbst kein Problem sind, stören sich die Fans an den Preisen und daran, dass die Kosmetika angeblich nicht freispielbar seien. Die Fans wollen selbst solche Skins in den Bundles entdeckt haben, die eigentlich als kostenlos versprochen waren, etwa die japanisch angehauchte Yoroi-Rüstung.

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Insert

You are going to send email to