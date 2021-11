Halo Infinite ist auf Steam und Xbox gestartet – Wer sollte sich den Multiplayer ansehen?

Halo Infinite ist also ein etwas anderer Shooter, bei dem es auf andere Skills und Taktiken ankommt. Habt ihr trotzdem vor, Halo Infinite zu spielen, oder habt ihr es schon angespielt? Sagt euch das Gameplay zu? Seid ihr glücklich mit den Entscheidungen von 343 Industries? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!

Allerdings: Weil die Gegner nur dann schnell sterben, wenn mehrere Leute auf sie schießen, kommt es in Matches oft automatisch zur Rudelbildung. Man muss also nicht einmal in Sprachchat aktiv sein, damit sich ein Gefühl von Zusammenhalt einstellt.

Auch die Fahrzeuge, die es auf manchen Maps und in manchen Spielmodi von Halo Infinite gibt, werden stärker mit einem koordinierten Team. Es gibt aber auch Fahrzeuge, wie der Ghost und der Banshee, in denen nur ein Spieler Platz hat – und damit viel Schaden anrichten kann.

Die Power Weapons sind hier die große Ausnahme: Schrotflinten, Sniper und Raketenwerfer töten mit 1-2 Treffern. Deshalb ist es so wichtig, diese vor dem anderen Team zu ergattern – oder sie so schnell wie möglich aus den gegnerischen Händen zu entreißen.

Das bedeutet, dass in einem Spiel wie Halo Präzision und gutes Movement wichtig sind. So wird jedes Feuergefecht zu einem kleinen Psychospielchen: Man versucht, den Gegner aus dem Tritt zu bringen, um zu gewinnen.

Damit ist Halo Infinite aktuell nur mit Spielen wie Splitgate vergleichbar. Fans von CoD Vanguard oder Battlefield 2042 werden in dem Gameplay von Halo also nicht viel wiedererkennen. Das kann für gewünschte Abwechslung sorgen – oder abschrecken.

