7 Kult-Waffen aus Halo, die Halo Infinite unbedingt noch bringen muss

Halo Infinite bietet eine große Auswahl an verschiedenen Waffen. Doch welche aus den früheren Teilen haben es nicht in die Auswahl geschafft? Wir listen hier einige der Bekanntesten für euch auf.

Obwohl die Auswahl der Wummen in Halo Infinite recht umfangreich ausfällt, fehlen doch ein paar der beliebtesten Waffen aus früheren Teilen.

Neben Klassikern wie Sturm- oder dem Kampfgewehr gibt es auch einige neue Waffen, die es so in der Reihe noch nicht gab.

In unserer Liste geht es aber um Klassiker aus früheren Ablegern, die noch fehlen und unbedingt ins Spiel gebracht werden sollten. Wir haben dazu 7 Kult-Waffen für euch ausgewählt.

1. DMR

Bisherige Auftritte: Halo Reach, Halo 4 und Halo 5.

Was ist das für eine Waffe? Ihren ersten Auftritt hatte das DMR in Halo Reach, als Ersatz für das bekannte Kampfgewehr (Battle Rifle). Im Gegensatz dazu handelt es sich bei der DMR allerdings um eine Einzelschusswaffe mit höherer Durchschlagskraft.

Hiermit bietet sie Vorteile für treffsichere Spieler, die mit wenigen Schüssen ihre Gegner ausschalten wollen. In Halo Infinite ist diese Waffe nicht vorhanden, könnte in Zukunft aber durchaus noch ins Spiel kommen.

Warum sollte es die Waffe in Halo Infinite geben? Bei den UNSC-Waffen fehlt eine Einzelschuss-Waffe, die auf Distanz stark ist und die mobiler ist, als beispielsweise das Scharfschützengewehr.

Zwar ist das Commando-LMG ein wenig in diese Nische gerückt, hat aber weder die Durchschlagskraft des DMR noch die Präzision bei schnellem Feuer. Deshalb wäre eine DMR-Variante als Ergänzung sinnvoll.

Die ursprüngliche M392 DMR aus Halo Reach.

Die modernere M395 DMR aus Halo 4 und Halo 5 via Screenshot auf Halopedia

2. Spartan-Laser

Bisherige Auftritte: Halo 3, Halo ODST, Halo 4, Halo 5

Was ist das für eine Waffe? Spätestens seit Halo 3 zählt der Spartan-Laser zu den ikonischsten Waffen der Reihe. Sein aufgeladener Schuss ist ziemlich mächtig, zerstört Fahrzeuge und durchdringt Schilde und Panzerungen wie Butter.

Es ist aber ein hohes Maß an Präzision und Geschick nötig, um mit dieser Waffe effektiv zu sein und seine Ziele auch zu treffen.

Warum sollte es die Waffe in Halo Infinite geben? Die Frage solle eher lauten: Warum nicht? Ein riesiger Laser, der so gut wie alles zerstört, aber auch ein gutes Timing und Zielvermögen voraussetzt? So eine Waffe gibt es in Halo Infinite noch nicht, abgesehen vom Raketenwerfer gibt es kaum richtig fette Wummen, die diesen Platz einnehmen konnten.

via Screenshot auf Halopedia

3. Typ-33 Flakkanone

Bisherige Auftritte: Halo 2, Halo 3, Halo ODST, Halo Reach, Halo 4

Was ist das für eine Waffe? Das ist eine Art Plasmaraketenwerfer der Allianz. Im Gegensatz zum UNSC-Raketenwerfer haben die einzelnen Schüsse weniger Durchschlagskraft, dafür kann die Waffe mehr Schüsse pro Magazin abfeuern.

Sie hat außerdem immer noch genug Power, um dem Gegner ordentlich einzuheizen und ist somit eine der mächtigeren Waffen aus der Halo-Reihe.

Warum sollte es die Waffe in Halo Infinite geben? Aktuell fehlt im Waffen-Repertoir der Banished ein Gegenstück zum Raketenwerfer der UNSC. Die Flakkanone ist außerdem nicht einfach nur eine Kopie des UNSC-Raketenwerfers: Mit mehr Kugeln im Magazin und einer deutlich höheren Feuerrate spielt sich diese Knarre auch merkbar anders.

Somit würde sie zusätzliche Abwechslung bringen und die Auswahl bei den schweren Waffen vergrößern.

via Screenshot auf Halopedia

4. Typ-51 Plasmarepetierer

Bisherige Auftritte: Halo Reach

Was ist das für eine Waffe? Der Plasmarepetierer ist eine schnellfeuernde Waffe, deren Feuerrate sich verlangsamt, je länger ihr auf das Ziel schießt. Die Feuerrate und der Schaden der Waffe sind dafür gerade bei den ersten Schüssen des Magazins hoch.

Warum sollte es die Waffe in Halo Infinite geben? Außerhalb von Halo Reach tauchte diese Waffe allerdings in keinem der größeren Ableger auf. Da es in Halo Infinite noch keine schnell feuernde Plasma-Waffe gibt, wäre der Repetierer eine sinnvolle Ergänzung.

via Screenshot auf Halopedia

5. M7 und M20 Maschinenpistole

Bisherige Auftritte: Halo 2, Halo 3, Halo 3 ODST (M7), Halo 5 (M20)

Was ist das für eine Waffe? Die M7-Maschinenpistole wurde erstmals in Halo 2 eingeführt und ersetzte damals das Sturmgewehr. Sie hatte eine hohe Feuerrate und war auf kurze Distanzen sehr stark, hatte dafür aber eine geringere Durchschlagskraft und Reichweite.

Warum sollte es die Waffe in Halo Infinite geben? Die MP führte damals in Halo ein neues Feature ein: Doppelwaffen. Neben der M7 konnte man auch einige andere Waffen in beiden Händen führen. Dieses Feature wurde nach Halo 3 und Halo 3 ODST aber nicht wieder in einem Halo-Ableger eingebaut.

In Halo 5 war sie dann als modernere M20-Version enthalten, allerdings ohne das Doppelwaffen-Feature. Somit wäre es cool, wenn man in Halo Infinite wieder 2 Waffen in beiden Händen führen könne.

Zudem gibt es in Halo Infinite keine vollautomatische Waffen, die auf kurze Distanz am effektivsten ist. Das Spiel könnte also noch eine Waffe gebrauchen, die die Rolle einer Maschinenpistole einnimmt.

M7 Maschinenpistole (via Halopedia)

M20 Maschinenpistole (via Halopedia)

6. M90 und M90A Schrotflinte

Bisherige Auftritte: Halo Combat Evolved, Halo 2, Halo 3, Halo 3 ODST

Was ist das für eine Waffe? Wer die früheren Halo-Ableger gespielt hat, wird sich an das alte Schrotflintenmodell erinnern. die M90 bzw M90A hatte eine hohe Durchlachgskraft, aber dafür eine niedrige Feuerrate und eine längere Nachladezeit.

Sie lässt sich am besten als Pump-Action-Schotflinte bezeichnen und konnte auch im Multiplayer Gegner aus nächster Nähe mit einem Schuss ausschalten. Später wurde sie durch die M45 Schrotflinte ersetzt, die zwar schneller schießt und schneller nachlädt, aber weniger Durchschlagskraft hat.

Warum sollte es die Waffe in Halo Infinite geben? Die neue Bulldog aus Halo Infinite ist zwar nun noch präziser, lädt deutlich schneller nach und verfügt über ein Trommelmagazin, hat aber so wenig Power, wie keine andere UNSC-Schrotflinte vor ihr. Da wäre die gute alte M90 eine sinnvolle Ergänzung.

via Screenshot auf Halopedia

7. Type-25 Carbine (Spiker)

Bisherige Auftritte: Halo 3, Halo Reach

Was ist das für eine Waffe? Der Spiker hatte seinen ersten richtigen Auftritt in Halo 3. Diese Waffe stammt von den Brutes und kann ziemlich verheerend sein.

Sie schießt automatisch und ihre Projektile sind nadelartig, wie beim Nadelwerfer der Allianz. Sie durchdringen Panzerung und bleiben im Ziel stecken. Gegen Energieschilde hat sie allerdings ihre Probleme.

Durch die hohe Feuerrate und den Schaden ist sie allerdings stark gegen Feinde, deren Schilde zerstört sind, oder die nur durch Panzerung geschützt werden.

Warum sollte es die Waffe in Halo Infinite geben? Sie wäre eine sinnvolle Ergänzung der Banished-Waffen, da es auch bei den Brute-Knarren noch keine schnellfeuernde Waffe gibt. Sie könnte eine vollautomatische Alternative für die Mangler sein, die gerade der Geheimtipp unter den Knarren in Infinite ist.

via Screenshot auf Halopedia

Alle 22 aktuellen Waffen in Halo Infinite

Welche Waffen gibt es in Halo Infinite? Hier die komplette Auflistung:

UNSC-Waffen

MA40 Sturmgewehr

BR75 Kampfgewehr

VK78 Commando (LMG)

MK50 Sidekick (Pistole)

CQS48 Bulldog (Schrotflinte)

S7 Scharfschützengewehr

Raketenwerfer

Hydra

Verbannte/Allianz-Waffen

Impulskarabiner

Nadelwerfer

Plasmapistole

Partikelschwert

Gravitationshammer

Mangler

Disruptor

Stalkergewehr

Zerstörer

Skewer

Schockgewehr

Blutsväter-Waffen

Heatwave

Sentinel Beam

Cindershot

Viele der Waffen sind sehr mächtig und Spieler probieren regelmäßig, was sie drauf haben. So auch mit dem Scharfschützengewehr, das 23 Spieler am Stück mit einem Kopfschuss ausschalten kann.

Hier könnt ihr euch alle Waffen im Showcase angucken:

Kommen denn überhaupt noch neue Waffen? Ja, das bestätigte der Head of Creative Joseph Staten bereits vor Release (via ign.com).

Dazu sollen auch neue Waffen zählen. Leider ist aber nicht klar, wann genau das sein wird und welche Waffen als erstes kommen werden.

Halo Infinites Multiplayer ist ein Free2Play-Spiel mit Live-Service-Unterstützung. Somit wird über einen langen Zeitraum neuer Content ins Spiel kommen.

Was haltet ihr von unserer Liste? Habt ihr selbst noch andere Favoriten, die ihr gerne in unserer Liste sehen würdet? Welche Waffen gefallen euch am besten?

