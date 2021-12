Video zeigt, wie mächtig die Sniper von Halo Infinite ist – Haut 23 Spieler auf einmal um

Ein Twitter-Nutzer hat einen Clip zu Halo Infinite geteilt, in dem er eindrucksvoll präsentiert, wie mächtig das Scharfschützengewehr sein kann. Dazu hat er eine Gruppe von 23 Spielern zusammengetrommelt, die sich brav für ihn zum Test aufgestellt hat. Das Ergebnis zeigt ein beeindruckender Clip.

Was hat er probiert? Der japanische Halo-Spieler sakanayalugang (via Twitter) hat getestet, wie viele Spieler das Scharfschützengewehr auf einmal ausschalten kann. Aktuell sind in Halo Infinite dank Big Team Battle bis zu 24 Spieler auf einer Map möglich.

Somit hat er 23 Spieler für den Test eingespannt und hat diese Gruppe brav in einer Reihe aufstellen lassen. Im Clip sieht man, wie er die Spieler noch einmal vor dem großen Schuss durchzählt.

Dann kommt es zum beeindruckenden Ergebnis: 23 Spieler mit einem Schuss – das ist in Halo Infinite durchaus möglich. Beeindruckend dabei ist, wie die Kugel nach jedem Treffer verlangsamt wird, wodurch es tatsächlich mehrere Sekunden dauert, bis alle Getroffenen umfallen.

Hier könnt ihr euch das Video dazu ansehen:

Spieler staunen über Domino-Effekt – “Wie stark ist dieses Gewehr?”

Ist theoretisch mehr möglich? Aktuell sind 24 Spieler die höchste Zahl an gleichzeitigen Teilnehmern in einer Partie. In Zukunft könnte es aber durch den Schmiedemodus zu noch größeren Kill-Zahlen kommen. Aktuell sind 23 Spieler mit einem Headshot aber das absolute Maximum.

Die Waffe gilt ohnehin als eine der stärksten in Halo Infinite. Hier findet ihr eine Übersicht zu den 8 wichtigsten Waffen in Halo Infinite und was sie so stark macht.

So kommt das Ergebnis bei den Spielern an: Die Kommentatoren zeigen sich beeindruckt von dem Ergebnis. Am meisten wird diskutiert, wie stark der Schuss mit jedem Treffer verlangsamt wird. Das sieht beinahe aus wie ein Dominoeffekt.

Insgesamt kommt der Test gut an und die Spieler fragen sich, was mit dem Scharfschützengewehr sonst noch alles möglich ist.

Wenn ihr nicht so gerne mit der Sniper unterwegs seid, könnten euch außerdem unsere Tipps für eure Controller-Settings dabei helfen, besser zu zielen.

Was haltet ihr von dem Sniper-Clip? Und wie findet ihr Halo Infinite bisher? Wir würden eure Meinung dazu gerne lesen.

Was geht sonst gerade in Halo Infinite? Zuletzt lief die erste Woche des “Fractured Tenrai”-Events. In dieser Woche war erstmals der abgedrehte Fiesta-Modus verfügbar, der euch zufällige Waffen-Loadouts in die Hand drückte.

Das Event kam aber nicht sonderlich gut bei den Spielern an. Schuld war die langsame Progression und die Verteilung des Events auf einzelne Wochen in einem Zeitraum von mehreren Monaten.

Mittlerweile geloben die Entwickler aber Besserung und wollen einiges am Shooter ändern: So will Halo Infinite das Problem lösen, das vielen den Spaß am Multiplayer verdirbt