So will Halo Infinite das Problem lösen, das vielen den Spaß am Multiplayer verdirbt

Das XP-System für den Battle Pass in Halo Infinite hat in der Community für viel Aufregung gesorgt. Langsamer Fortschritt hat Fans und Entwickler frustriert. Heute noch will 343 Industries eine Verbesserung implementieren.

In einem Thread auf Twitter hat John Junyszek, der Community Manager von Halo-Entwickler 343 Industries, Änderungen am Battle-Pass-System angekündigt (via Twitter).

Was ist die Änderung? Für die ersten Matches, die ihr an jedem Tag bestreitet, kriegt ihr mehr XP für den Battle Pass als bisher. Die neuen XP-Belohnungen sehen so aus:

1. Match: 300 XP

2. Match: 200 XP

3. Match: 200 XP

4. Match: 100 XP

5. Match: 100 XP

6. Match: 100 XP

Jedes weitere Match: 50 XP

Wie hilft diese Änderung? Ein Level im Battle Pass benötigt 1.000 XP. Die ersten 6 Matches am Tag würden also genug XP geben, um ein ganzes Level aufzusteigen. Diese XP-Änderung soll heute noch implementiert werden.

Der neue Trailer von Halo Infinite erinnert an einen der “besten Trailer aller Zeiten”

Das ist die bereits zweite Verbesserung am XP-System, die 343 Industries seit dem Launch vorgenommen hat. Kurz nach dem überraschenden Release vom Multiplayer von Halo Infinite wurde eingeführt, dass man mit jedem Match 50 XP verdient, statt nur dem 1. Match an jedem Tag.

Der heutige Schritt ist da deutlich großzügiger: Mit den ersten 6 Matches am Tag verdient man jetzt 1.000 XP – das entspricht 20 Matches nach dem bisherigen System.

Wenn ihr einen Doppel-XP-Booster für die ersten 6 Matches verwendet, könnt ihr sogar garantierte 2.000 XP am Tag bekommen – unabhängig von weiteren Challenges, die ihr schafft.

Battle Pass frustrierte sogar Entwickler von Halo Infinite

Wieso kommen diese Änderung? Diese Anpassung kommt nach viel Aufregung in der Community über das Battle-Pass-System. Der Design-Chef von Halo, Jerry Hook, hat sich am 29. November ebenfalls dazu geäußert. Auf Twitter sagte er, dass er beim Spielen selbst “den Schmerz anderer” spürt und deshalb Verbesserungen vorgenommen werden:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Twitter Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Twitter Inhalt

Sollen noch weitere Änderungen kommen? Das heutige Update ist der erste Schritt. Junyszek hat auf Twitter ebenfalls angekündigt, dass weitere Schritte geplant sind, aber Zeit in Anspruch nehmen werden (via Twitter).

Reichen diese Verbesserungen eurer Meinung nach aus? Oder glaubt ihr, dass der Battle Pass von Halo Infinite viel größere Probleme hat? Lasst es uns in den Kommentaren wissen.

Spieler, die in ihren Multiplayer-Matches einen Vorteil gegenüber ihren Gegnern haben wollen, sollten die wichtigsten Waffen im Spiel kennen – und ihre größten Stärken. Dafür empfehlen wir euch unseren Artikel:

Die 8 wichtigsten Waffen in Halo Infinite und was sie so stark macht