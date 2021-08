Splitgate ist ein Oldschool-Shooter, der auf Steam richtig durch die Decke geht. Im Spiel geht es darum, in Arenen gegeneinander anzutreten. Das Gameplay erinnert an Halo, wird aber durch Portale erweitert, mit denen ihr euch teleportieren oder durch die ihr hindurchschießen könnt, wie im gleichnamigen Spiel Portal. Splitgate erschien am 24. Mai 2019 in einer Beta auf Steam und wurde inzwischen auch für Xbox und PlayStation veröffentlicht. Im August 2021 startete zudem die Season 0 mit einigen neuen Inhalten.

