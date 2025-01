10 neue Shooter, die 2025 besonders interessant sind – Diese Releases solltet ihr im Kalender eintragen

Dying Light 2 ist ein Survival-Game aus der Ego-Perspektive, in dem ihr eine Open World angelehnt an Europa erkundet. Euch erwarten rasante Parkour-Manöver gepa...

Zudem erinnert das Movement und das Gunplay von ALARA Prime im ersten Gameplay-Trailer eher an Shooter wie CoD oder Battlefield. Heißt: Das Gunplay findet größtenteils im Visier statt und ihr könnt euch während des Schießens bewegen – also fleißig „a“ und „d“ drücken.

Was ist ALARA Prime? ALARA Prime wird ein kompetitiver Taktikshooter, in dem 4v4v4 gespielt wird. Damit unterscheidet sich der Titel von anderen Taktikshootern wie CS2 oder Valorant, die meistens auf 5v5-Matches setzen. Statt zwei 5er-Teams treten also drei 4er-Teams gegeneinander an.

In einem neuen Shooter auf Steam müsst ihr so schnell es geht looten und craften, um im Kampf eine Chance zu haben

Gespielt wird ein klassischer 5v5-Modus, wie er aus verschiedenen Taktikshootern bekannt ist: das Angreifer-Team muss eine Art „Bombe“ auf einem von 2 Spots (A oder B) platzieren. Die Verteidiger müssen das verhindern. Es gibt keinen Respawn. Bei einem Unentschieden treten die Teams in 1v1-Duellen gegeneinander an.

Was ist FragPunk? FragPunk ist ein Hero-Shooter, in dem ihr zu Beginn einer Runde bis zu 3 Spielkarten wählen könnt. Diese Spielkarten haben verschiedene Effekte. Sie können etwa das Wetter verändern, euren Kontrahenten größere Köpfe verleihen oder die Heilung der Gegner blockieren. Die spielbaren Helden haben zudem alle unterschiedliche Fähigkeiten, darunter etwa einen Sonar-Scan, eine Rauch-Wand oder heilende Pilze.

Was sind das für Shooter? Wir haben uns angeschaut, welche Shooter 2025 erscheinen und die interessantesten Spiele in einer Übersicht aufgelistet. Die Auswahl ist dabei eine persönliche Einschätzung des Autors.

