Chef von Splitgate 2 sagt auf der Bühne genau das, was Shooter-Fans seit Jahren denken, enttäuscht dann mit seiner „großen“ Ankündigung

Der Entwickler von Splitgate will First-Person-Shooter wieder „großartig“ machen, aber verärgert Shooter-Fans mit seiner neuen Ankündigung.

Um wen geht es? Das Entwicklerstudio 1047 Games hatte 2019 mit Splitgate einen Überraschungs-Hit auf Steam, doch schon im September 2022 wurde die Arbeit an dem Arena-Shooter eingestellt. Vergangenes Jahr kündigte das Studio dann Splitgate 2 an.

Im Rahmen des Summer Game Fest 2025 stand nun Ian Proulx auf der Bühne des Live-Events, das ist der CEO und Mitgründer von 1047 Games. Er hatte eine wichtige Ankündigung zu vermelden.

Sein Bühnenauftritt bestand allerdings nicht nur aus der Ankündigung. Er fing an, indem er tiefgreifende Gedanken vieler Shooter-Fans aussprach und hörte mit einer Ankündigung zu Splitgate 2 auf, die für viele Spieler das genaue Gegenteil bedeutet.

„Macht FPS wieder großartig“

Was sagte der Entwickler: In der Shooter-Community gibt es einige Gedanken und Wünsche, die seit Jahren immer wieder bei verschiedenen Spielern aufkochen, darunter etwa der Wunsch, Respawn und EA würden endlich Titanfall 3 ankündigen.

Ian Proulx greift diese Gedanken in seiner Rede auf und präsentiert sich währenddessen mit einer Mütze, auf der steht: „Make FPS great again“ [etwa: Macht First-Person-Shooter wieder großartig]. Nebenbei schießt er noch kurz gegen Activision und Call of Duty.

Alles fing so gut an, doch der letzte Satz der Rede machte für viele Shooter-Fans die vorherigen Worte komplett überflüssig, unwirksam. Lest am besten selbst:

Als wir in unserem Studentenwohnheim mit Splitgate anfingen, wollten wir nur ein Spiel entwickeln, das wir mit unseren Freunden spielen können, und 20 Millionen von euch haben mit uns gespielt. Jetzt, mit der Hilfe unserer großartigen Community, haben wir Splitgate 2 entwickelt. Warum? Weil ich mit Halo aufgewachsen bin und es leid bin, jedes Jahr dasselbe Call of Duty zu spielen, und ich wünschte, wir hätten ein Titanfall 3. Mit Splitgate 2 haben wir uns gefragt, wie wir Portale auf die nächste Stufe heben können. Was wäre, wenn man durch Portale in gänzlich andere Welten reisen könnte? Also haben wir die Action und das Movement von Arena-Shootern mit dem Ausmaß und der Intensität von etwas viel Größerem kombiniert. Splitgate Battle Royale startet jetzt kostenlos.

Splitgate 2 ist also in der Nacht auf den 7. Juni als Free-to-play-Titel für Steam, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S und im Epic Games Store erschienen – mit einem neuen Battle-Royale-Modus im Gepäck. Der klassische Arena-Modus ist aber auch dabei und soll ebenfalls zukünftig mit Updates versorgt werden.

„Ihr könnt euer Temu-Apex behalten“

So reagiert die Community: Die Ankündigung kam in der Shooter-Community gar nicht gut an – vor allem nach den großen Tönen und der “Macht FPS wieder großartig”-Mütze. Auf Steam erhielt das Spiel schon rund 3.000 negative Rezensionen. Spieler schreiben dort etwa:

„Der Launch war das Schlimmste, was dem Spiel bisher passiert ist. Was haben sie sich bei diesem Battle-Royale-Mist gedacht, nachdem sie gepredigt haben, dass sie Arena-Shooter zurückbringen wollen? Diese dämliche Mütze hat auch nichts gebracht. Der Cash-Shop stinkt nach ‘Spectre: Divide’-Level der Lächerlichkeit.“

„Bro trägt eine ‚Macht FPS wieder großartig‘-Mütze und macht den teuersten Store, den ich je gesehen habe, und veröffentlicht einen unfertigen Battle Royale.“

„‚Macht FPS wieder großartig‘, und dann veröffentlichen sie einen Battle-Royale-Modus und nennen einen Modus ‚OG Splitgate‘. Ja, ihr könnt euer Temu-Apex behalten.“

„Leider hat 1047 beschlossen, Trends hinterherzulaufen und einen weiteren Battle Royale zu entwickeln, anstatt etwas Neues zu machen. […] Daran ist nichts ‚OG‘, das ist der übliche moderne Spiele-als-fauler-Service-Mist.“

„Sich auf der Live-Bühne mit einem Witz über den Zustand des FPS-Genres lustig zu machen und dann sofort einen weiteren Battle-Royale-Modus zu veröffentlichen und ein 70-Dollar-Kosmetik-Paket zum Spiel hinzuzufügen, ist eine der schlechtesten PR-Maßnahmen, die ich mir für ein so kleines Studio vorstellen kann.“

Die Kritik am Shop liegt den hohen Preisen für kosmetische Inhalte zugrunde. Schon jetzt gibt es etwa ein Paket, das rund 70 Euro kostet. Das Paket ist derzeitig reduziert und kostet üblicherweise etwa 115 Euro. Für den Preis erhalten Spieler 4 Waffen-Skins, einen Portal-Skin und einen Charakter.

Das denkt MeinMMOs Shooter-Nerd Dariusz: Die Kritik kommt nicht unerwartet, schließlich ist die Idee, „die Action und das Movement von Arena-Shootern mit dem Ausmaß und der Intensität von etwas viel Größerem“ zu kombinieren, nichts Neues. Es ist genau das, was Call of Duty: Warzone und Apex Legends vor 5-6 Jahren gemacht haben. Dass Ian Proulx auf der Bühne sagt, er will Titanfall 3 spielen und dann ein „Apex Legends mit Portalen“ entwickelt, wirkt absurd. Man weiß ja, dass Apex Legends in gewisser Weise der Nachfolger von Titanfall 2 ist und im gleichen Universum spielt, aber als Battle Royale eben ein ganz anderes Spiel als Titanfall ist und nicht den Wunsch der Fans erfüllt.

