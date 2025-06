Kostenloser Loot-Shooter startete mit 260.000 Spielern auf Steam, erfüllt ein Jahr später einen großen Wunsch der Fans

Der Loot-Shooter The First Descendant hat sich 2024 über einen starken Release gefreut, doch seither einen Großteil seiner Spieler verloren. Jetzt erfüllt ein neues Update einen dringenden Wunsch der Community.

Um welches Spiel geht es? The First Descendant ist ein kostenloser Loot-Shooter mit 4-Spieler-Koop, in dem ihr verschiedene Klassen – die sogenannten Descendant (deutsch: Nachfahren) – verkörpert und mit ihnen die Menschheit gegen die bösartigen Aliens „Vulgus“ verteidigt.

Die Nachfahren haben allesamt unterschiedliche Fähigkeiten, die eine einzigartige Spielweise ermöglichen. Ajax ist etwa ein Tank mit wirkungsvollen Schilden, Freyna eine Damage-Dealerin mit Gift-Angriffen und Yujin ein klassischer Heiler, der dafür eher wenig Schaden austeilt.

Jetzt haben die Entwickler im Rahmen des Summer Game Fest 2025 ein neues Update angekündigt und einen ersten Cinematic-Trailer zu Season 3: Durchbruch gezeigt. Hier könnt ihr den Trailer sehen:

The First Descendant bringt eine Sache, die sich Fans zum Release wünschten

Welchen Wunsch erfüllen die Entwickler? Viel ist zu dem kommenden Update noch nicht bekannt, da erst am 12. Juni weitere Infos auf einem Showcase offenbart werden. Schon jetzt haben die Entwickler jedoch drei Highlights der dritten Season genannt:

Das riesige Axion Plains-Feld

Ein neuer Colossus Field Raid

Ein Hover-Bike zur Fortbewegung

Besonders das Hover-Bike könnte viele Spieler erfreuen. Bereits zum Release bestand in der Community der Wunsch, dass eines Tages Mounts oder Fahrzeuge zum Shooter hinzugefügt werden sollten, da diese gänzlich fehlten. Da Spieler innerhalb einer Mission häufig zwischen verschiedenen Zielen hin und her geschickt werden, verbringen sie viel Zeit mit Wandern. Das kann beim Farmen von Materialien viel Zeit beanspruchen, die Spieler lieber für den Grind nach Ausrüstung nutzen. Ein Fahrzeug wie das Hover-Bike kann den Gameplay-Loop dahingehend beschleunigen.

Wie steht es um den Shooter? The First Descendant ist im Sommer 2024 als Free-to-play-Spiel für Steam und PlayStation und Xbox erschienen und wurde seither regelmäßig mit neuen Updates versorgt. Die Blütezeit des Shooters ist dennoch bereits seit Monaten vorbei. Während das Spiel im Juli 2024 noch bis zu 264.000 Spieler auf Steam hatte (127.000 im Durchschnitt) und sich der Lead-Designer bei den Fans für den Erfolg entschuldigen mussten, waren in den vergangenen Monaten durchschnittlich nur noch 6.000-10.000 Spieler online.