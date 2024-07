Neuer Loot-Shooter ist so erfolgreich auf Steam, dass sich der Lead-Designer entschuldigen muss: „Hätten uns besser vorbereiten müssen“

Der neue Loot-Shooter „The First Descendant” ist viel erfolgreicher, als die Entwickler angenommen haben. Gerade auf Steam gab es einen riesigen Ansturm zum Release. Das führt zu einigen Problemen. Der Lead-Designer entschuldigt sich und kündigt einen Hotfix an.

Wie erfolgreich ist The First Descendant auf Steam?

Der Loot-Shooter von Nexon begann sofort mit knapp 150.000 Spielern auf Steam – am ersten Tag stieg das auf fast 230.000 an.

Der Ansturm hält mittlerweile an und ist über das Wochenende noch größer geworden – das Allzeithoch war am Samstagabend mit 248.149 gleichzeitigen Nutzern erreicht. Zudem ist das Spiel auch auf PlayStation und Xbox erschienen.

Mit so einem Ansturm haben die Entwickler offenbar überhaupt nicht gerechnet. Aber die Nachfrage nach Loot-Shootern ist riesig, nachdem Anthem, Destiny 2 und The Division 2 die Bühne bereitet haben.

So viele Echtgeld-Käufe, dass es Probleme machte

Das waren die Probleme: Im Spiel gibt es die Währung „Caliber“, die man sich kaufen kann und mit der man sich wiederum im Cash-Shop des Spiels Items holt. Doch wer zum Release „Caliber“ kaufte, erhielt die Währung gar nicht.

Der Chef-Entwickler Lee Beom-hun entschuldigt sich dafür und erklärt in einem Video (via youtube):

Es gibt eine Reihe von Dingen, für die ich mich entschuldigen muss. Zunächst einmal gab es vom ersten Tag an eine Verzögerung bei der Bezahlung von Caliber. Die Anzahl der Käufe war so hoch, dass der Server überlastet war, sodass es sehr lange gedauert hat, bis wir sie bearbeiten konnten. Wir hätten uns im Voraus gut vorbereiten sollen, aber es tut uns sehr leid, dass wir nicht in der Lage waren.

Was gab’s noch für Probleme? Auch auf Login-Probleme geht der Chef-Entwickler ein. Microsoft Azure haben hier Probleme gemacht:

Microsoft Azure war mit einem dringenden Dienstausfall beschäftigt, aber es gab einen Unfall, sodass wir eine große Serverinspektion durchführen mussten. Das Entwicklungsteam schaffte es, das Problem zu lösen, indem es die ganze Nacht aufblieb, aber ich entschuldige mich nochmals.

Tja, so ein Überraschungs-Hit bringt offenbar nur Probleme und Nachtschichten mit sich.

Hotfix kommt, soll Probleme beheben

Wie soll es weitergehen? Der Entwickler sichert zu, einen Hotfix zu veröffentlichen, der unter anderem:

die Performance-Probleme auf der PS5 angeht

die Stabilität der Client-Server erhöht

einige Bugs fixt

das Intro leiser macht, denn: Der Sound, wenn das Nexon-Logo kommt, sei einfach zu laut

The First Descendant ist als Free2Play-Titel für viele im Moment offenbar einen Abstecher wert und gut genug, dass die Leute nicht sofort wieder wegrennen, sondern im Spiel bleiben und erstmal sehen wollen, was sie erwartet. Der Shooter wird im Moment kontrovers diskutiert. Wir zeigen euch, welcher Charakter zu euch passt: The First Descendant: Welcher Charakter passt am besten zu euch?