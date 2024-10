Wenn ihr wissen wollt, wie die Story von Space Marine 2 weitergeht, müsst ihr eine neue Serie auf Amazon Prime schauen

Um zu erfahren, wie es nach den Geschehnissen in Warhammer 40.000: Space Marine 2 weiter geht, müsst ihr nicht auf ein DLC oder ein weiteres Videospiel warten. Ihr erfahrt es stattdessen in der kommenden Amazon-Serie „Secret Level“.

Was ist das für eine Serie? Es handelt sich um „Secret Level“ auf Amazon Prime Video. Die Animationsserie startet am 10. Dezember 2024 exklusiv auf Amazon Prime Video und beinhaltet eine Vielzahl von verschiedenen Videospielen.

Pro Folge wird ein Spiel behandelt, darunter unter anderem Mega Man, God of War und The Outer Worlds. Auch der gescheiterte Shooter von Sony, Concord, ist mit von der Partie.

Secret-Level-Episode führt Geschichte von Space Marine 2 weiter

Was wird in der Episode passieren? Konkrete Angaben zum Inhalt der Episode gibt es noch nicht. Nur die Info, dass die Folge kurz nach den Geschehnissen von Space Marine 2 anknüpfen soll.

Informationen zum Ende von Space Marine 2 und den möglichen Folgen für das Warhammer-Franchise erfahrt ihr hier: Das Ende von Space Marine 2 könnte die Zukunft von Warhammer 40.000 massiv beeinflussen

Wer spielt mit? Der Schauspieler Clive Standen, der seine Stimme in Space Marine 2 an Leutnant Titus verlieh, kehrt auch in der Amazon-Serie zurück.

Wer inszeniert die Episode? Inszeniert wird die Folge von dem Produzenten Dave Wilson, der schon im Jahr 2004 mit Warhammer in Berührung kam. Er arbeitete an dem Videospiel Warhammer 40.000: Dawn of War und war für eine der Eröffnungssequenzen des Spiels verantwortlich.

Diese Szene ist innerhalb der Warhammer-Community sehr beliebt und wird selbst jetzt, nach fast 20 Jahren, noch als eine der besten Animationen jemals gehandhabt.

Die ganze Lore von Warhammer zu verstehen, ist gar nicht so einfach. Die Erfahrung hat auch die MeinMMO-Autorin Johanna gemacht, als sie Space Marine 2 das erste Mal gespielt hat: Space Marine 2 hat mir Lust auf Warhammer 40.000 gemacht, dabei bin ich richtig mies darin