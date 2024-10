EA FC 25 RTTK Tracker für alle Spieler: Upgrades, Fortschritte und wichtige Termine im Überblick

Passend zum RTTK-Event für EA FC 25 präsentiert euch MeinMMO einen Tracker mit allen Spielern und ihren Upgrades. Außerdem seht ihr, wann die Spezialkarten die nächsten Fortschritte auf dem Weg zu ihren Verbesserungen sammeln können.

Update vom 21.10.24 (10:15 Uhr): Die ersten Karten aus der UEFA Women’s Champions League haben Upgrades erhalten. Wir haben sie in der Tabelle ergänzt. Zudem haben diese Woche (22. bis 24. Oktober) die ersten Herren bei einem weiteren Sieg ihrer Mannschaften auch Chancen auf Verbesserungen.

Was ist der RTTK Tracker? In diesem Tracker begleiten wir die Live-Upgrades der dynamischen Spezialkarten des Road To The Knockout (RTTK) in FC 25. Die Upgrades erlangen die Karten auf dem Weg in die KO-Runde folgender internationaler Wettbewerbe:

UEFA Champions League (UCL)

UEFA Europa League (UEL)

UEFA Conference League (UECL)

UEFA Women’s Champions League (UWCL)

Wie erhalten RTTK-Karten Upgrades? Die Bedingungen und Upgrades sind klar formuliert und richten sich an die jeweilige Mannschaft der RTTK-Spieler:

Siege in der Ligaphase bzw. Gruppenphase: +1 Gesamtrating für UCL, UEL und UECL 3 Siege für UWCL 2 Siege

mind. 1 Tor in 4 Spielen der Ligaphase bzw. Gruppenphase: +1 Gesamtrating & Rolle++

Top-Platzierung am Ende der Ligaphase bzw. Gruppenphase: PlayStyle+ & Rolle++ für UCL, UEL und UECL Top-2-Platzierung für UWCL Gruppensieg



Sollten euch die Rollen und Pluszeichen noch Probleme bereiten, empfehlen wir euch diesen Artikel: EA FC 25: Was bedeutet das Plus an meinem Spieler?

Alle RTTK-Karten mit Upgrades und Fortschritten im Überblick

Um euch eine bessere Übersicht zu garantieren, haben wir die RTTK-Karten in ihre jeweils dazugehörigen Wettbewerbe aufgeteilt. Ihr findet zu jedem Wettbewerb eine Liste.

Wichtige Hinweise zu den Listen:

verbesserte Ratings durch Upgrades werden fett markiert

die 4 Tore in verschiedenen Partien müssen nicht vom Spieler selbst erzielt werden

die neue Liga-Phase (außer in der UWCL) besteht aus 36 Mannschaften und 8 Spieltagen: für ein einmaliges Upgrade muss sich eine Mannschaft am Ende der Liga-Phase unter den ersten 2 Teams platzieren

Alle RTTK-Karten der UEFA Champions League

Spieler (Rating) Verein (Position) Siege für Upgrade Tore für Upgrade Platzierung für Upgrade übrige Spiele nächstes Spiel Bellingham (91) Real Madrid (ZM) 1/3 1/4 17 6 22. Oktober van Dijk (91) FC Liverpool (IV) 2/3 2/4 5 6 23. Oktober Kane (91) FC Bayern (ST) 1/3 1/4 15 6 23. Oktober Álvarez (90) Atlético Madrid (ST) 1/3 1/4 23 6 23. Oktober Havertz (89) FC Arsenal (ZOM) 2/3 2/4 13 6 22. Oktober Frimpong (88) Bayer Leverkusen (RV) 2/3 2/4 4 6 22. Oktober Brandt (87) Borussia Dortmund (ZOM) 2/3 2/4 1 6 22. Oktober Araujo (87) FC Barcelona (IV) 1/3 2/4 16 6 23. Oktober Barcola (87) Paris Saint-Germain (LF) 1/3 1/4 18 6 22. Oktober Doku (87) Manchester City (LM) 1/3 1/4 8 6 23. Oktober Dimarco (87) Lombardia FC* (LV) 1/3 1/4 9 6 23. Oktober Watkins (87) Aston Villa (ST) 2/3 2/4 6 6 22. Oktober Lees-Melou (86) Stade Brest (ZDM) 2/3 2/4 2 6 23. Oktober Loftus Cheek (86) Milano FC* (ZM) 0/3 1/4 32 6 22. Oktober Balogun (86) AS Monaco (ST) 1/3 2/4 14 6 22. Oktober Diogo Jota (86) FC Liverpool (ST) 2/3 2/4 5 6 23. Oktober Šeško (86) RB Leipzig (ST) 0/3 2/4 29 6 23. Oktober Lang (86) PSV Eindhoven (LF) 0/3 2/4 24 6 22. Oktober Thuram (85) Juventus Turin (ZM) 2/3 2/4 7 6 22. Oktober Otamendi (85) Benfica Lissabon (IV) 2/3 2/4 3 6 23. Oktober Stiller (85) VfB Stuttgart (ZDM) 1/3 2/4 24 6 22. Oktober Van de Beek (85) FC Girona (ZM) 0/3 1/4 30 6 22. Oktober Gimenez (85) Feyenoord Rotterdam (ST) 1/3 1/4 22 6 23. Oktober Godfrey (85) Bergamo Calcio* (IV) 1/3 1/4 11 6 23. Oktober Gonçalo Inácio (84) Sporting Lissabon 1/3 2/4 12 6 22. Oktober Posch (84) FC Bologna (RV) 0/3 0/4 26 6 22. Oktober André (84) LOSC Lille (ZDM) 1/3 1/4 18 6 23. Oktober *Lombardia FC=Inter, Milano AC=Milan, Bergamo Calcio=Atalanta

Alle RTTK-Karten der UEFA Women’s Champions League

Spieler (Rating) Verein (Position) Siege für Upgrade Tore für Upgrade Platzierung für Upgrade übrige Spiele nächstes Spiel Diani (91) Olympique Lyon (RF) 2/2 ✅ 2/4 2 4 13.11.24 Miedema (89) Manchester City (ST) 2/2 ✅ 2/4 1 4 12.11.24 Claudia Pina (87) FC Barcelona (LF) 1/2 1/4 2 4 12.11.24 Björn (87) FC Chelsea (IV) 2/2 ✅ 2/4 1 4 13.11.24 Wälti (86) FC Arsenal (ZDM) 1/2 2/4 2 4 12.11.24 Antônia Silva (85) Real Madrid (RV) 1/2 2/4 2 4 13.11.24 Giulia Gwinn (86) FC Bayern (RV) 2/2 ✅ 2/4 1 4 12.11.24

Alle RTTK-Karten der UEFA Europa League

Spieler (Rating) Verein (Position) Siege für Upgrade Tore für Upgrade Platzierung für Upgrade übrige Spiele nächstes Spiel Dybala (90) AS Roma (ZOM) 0/3 1/4 27 6 24. Oktober Romero (88) Tottenham Hotspurs (IV) 1/3 1/4 4 6 24. Oktober Alejandro Garnacho (87) Manchester United (LM) 0/3 2/4 21 6 24. Oktober Cherki (87) Olympique Lyon (ZOM) 1/3 1/4 2 6 24. Oktober Nico Williams (86) Athletic Bilbao (LM) 1/3 2/4 11 6 24. Oktober Stephen Eustáquio (86) FC Porto (ZDM) 0/3 2/4 24 6 24. Oktober Koch (86) Eintracht Frankfurt (IV) 1/3 2/4 7 6 24. Oktober Zyiech (85) Galatasaray Istanbul (RM) 1/3 2/4 8 6 23. Oktober Saint-Maximin (85) Fenerbahce Istanbul (LM) 1/3 2/4 11 6 24. Oktober Zubimendi (85) Real Sociedad (ZDM) 0/3 2/4 25 6 24. Oktober Henderson (84) Ajax Amsterdam (ZDM) 1/3 2/4 6 6 24. Oktober

Alle RTTK-Karten der UEFA Conference League

Spieler (Rating) Verein (Position) Siege für Upgrade Tore für Upgrade Platzierung für Upgrade übrige Spiele nächstes Spiel Gusto (86) FC Chelsea (RV) 1/3 1/4 6 5 24. Oktober Kean (85) AC Florenz 1/3 1/4 8 5 24. Oktober Lo Celso Real Betis 0/3 0/4 26 5 24. Oktober

Wann erscheinen die Upgrades im Spiel? Bis die Upgrades im Spiel erscheinen, müssen erst alle Partien eines Spieltags absolviert sein. Ihr könnt also frühstens jeden Freitag mit den Verbesserungen im Spiel rechnen. In der Regel tauchen sie dann um 19:00 Uhr in Ultimate Team auf.

Der Tracker wird ständig mit neuen Karten und den Ergebnissen der internationalen Wettbewerbe aktualisiert. Wenn ihr also keine Updates und Fortschritte verpassen wollt, könnt ihr regelmäßig vorbeischauen.