Ihr könnt CoD Black Ops 6 zum Release kostenlos zocken, wenn ihr ein besonderes Feature von Microsoft nutzt

Call of Duty: Black Ops 6 ist der neuste Teil der beliebten Shooter-Reihe und erscheint am 25. Oktober 2024 für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S und PC. Das ...

Wer kann das Feature nutzen? Um die 14-tägige Testversion in Anspruch zu nehmen, müsst ihr allerdings eine grundlegende Bedingung erfüllen: Ihr dürft in der Vergangenheit auf dem ausgewählten Microsoft-Konto noch kein Game-Pass-Abo besessen haben.

CoD: Alles, was ihr zu Black Ops 6 wissen müsst – in unter 2 Minuten

wpDiscuz

Insert

You are going to send email to