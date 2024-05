Call of Duty: Black Ops 6 wird für Millionen Spieler „kostenlos“ sein

Zudem glauben einige Spieler, in dem Live-Action-Trailer sei der irakische Politiker Saddam Hussein zu erkennen. Ebenso besteht die Vermutung, dass es sich bei den anderen Personen um George H.W. Bush, Bill Clinton und Margaret Thatcher handeln könnte: Der Reveal-Trailer zu Call of Duty: Black Ops 6 zeigt: Der Shooter könnte kontrovers werden

Worum soll es Black Ops 6 gehen? So richtig bekannt ist das aktuell noch nicht und auch der neue Trailer gibt noch nicht viele Infos. Die große Vorstellung des Shooters ist erst am 9. Juni 2024 im Anschluss an den Microsoft-Showcase.

Wir freuen uns, bestätigen zu können, dass Game-Pass-Mitglieder Call of Duty: Black Ops 6 ab dem ersten Tag in dem Game Pass spielen können.

Inwiefern wird Black Ops 6 kostenlos sein? Microsoft hat offiziell bekannt gegeben, dass das kommende Call of Duty: Black Ops 6 bereits am ersten Tag im Game Pass enthalten sein wird. Dazu schreiben sie auf der Website :

Call of Duty ist dafür bekannt, ein Vollpreistitel zu sein. Einzig Warzone bildet als F2P-Shooter eine Ausnahme. Jetzt hat Microsoft bestätigt, dass der kommende Ableger der Reihe für Millionen Spieler in gewisser Weise kostenlos sein wird.

wpDiscuz

Insert

You are going to send email to