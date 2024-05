Activision bestätigt: Das nächste Call of Duty wird Black Ops 6

Activision hat den Namen des nächsten Ablegers von Call of Duty verraten. Das beliebte Shooter-Franchise für die „Black Ops“-Reihe fort.

Was gab Activision bekannt? Activision hat endlich bestätigt, was für viele Shooter-Fans schon lange eine sichere Wette war: Der nächste Teil der CoD-Reihe wird Call of Duty: Black Ops 6.

Dazu postete der offizielle Kanal von Call of Duty auf x.com (ehemals Twitter) einen kurzen Teaser, der das logo des Spielszeigt und den wir euch hier einbinden:

Leaks sagen, BO6 spielt im Golfkrieg

Gibt es schon Infos zu BO6? Bereits im Vorfeld der Ankündigung gab es Leaks, die andeuteten, dass das nächste CoD wieder ein Black Ops sein wird. Zudem hieß es, der Shooter werde während des Golfkrieges spielen. Ein Teil der Community vermutete deshalb, dass das Spiel „Black Ops: Gulf War“ heißen könnte.

Mit der Verkündung des Namens bestätigte Activision zudem, dass das 2020 veröffentlichte Call of Duty: Black Ops Cold War als der fünfte Teil der „Black Ops“-Reihe gewertet wird.

Wie die Seite Insider-Gaming berichtete, werde BO6 neben dem bekannten Multiplayer-Erlebnis auch wieder eine Kampagne bieten. Diese soll jedoch, zum ersten Mal in der Geschichte des Franchise komplett in einer Open-World stattfinden.

Außerdem berichtete The Verge, dass es am 9. Juni mehr zu Black Ops 6 zu sehen gebe. Da findet Microsofts großes Xbox-Showcase statt, in dessen Anschluss eine gesonderte CoD-Präsentation folgt. Bei dem Showcase soll auch verkündet werden, dass Black Ops 6 im Game Pass enthalten sein werde. Ebenso heißt es bei The Verge, dass Activision anstrebe, B06 Ende Oktober zu veröffentlichen.

