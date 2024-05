CoD-Legende Scump zockt XDefiant, macht mit einem Skill 6 Kills in 7 Sekunden

Ist die Sonarbrille die beste Ultra-Fähigkeit? XDefiant ist erst seit wenigen Tagen draußen, weshalb sich das noch nicht so genau sagen lässt. Alle Ultra-Fähigkeiten erfüllen letztlich einen bestimmten Nutzen. Der Nutzen der Sonarbrille ist es, Intel zu erhalten und Kills zu machen. In den richtigen Händen ist das sehr stark.

Während ihr die Sonarbrille ausgerüstet habt, könnt ihr jedoch nur Sam Fishers 5.7-Pistole nutzen. Mit dieser könnt ihr aber problemlos Gegner mit einem einzigen Schuss ausschalten. Das zeigte Scump eindrucksvoll in einem Livestream auf Twitch und erzielte mit der Fähigkeit 6 Kills in 7 Sekunden.

Wie schafft Scump 6 Kills in 7 Sekunden? Scump hat die „Echelon“-Klasse in XDefiant gespielt. Das ist die Fraktion, zu der auch Sam Fisher aus Splinter Cell gehört. Die einzelnen Fraktionen haben in XDefiant verschiedene Skills, dazu gehört auch eine sogenannte „Ultra“-Fähigkeit.

Auf Twitch spielt Scump, der in CoD einen Legenden-Status hat, überwiegend Warzone und das aktuelle MW3. Zuletzt testete er jedoch Ubisofts CoD-Konkurrenten XDefiant, der am 21. Mai 2024 veröffentlicht wurde .

