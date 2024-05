Der Chef von XDefiant glaubt: Wenn du keine leichten Gegner findest, bist du der leichte Gegner

Es gibt den ersten Trailer zu Call of Duty: Black Ops 6. Hier seht ihr erstmals, worum es in dem Shooter gehen wird.

Ihr könnt in solchen Niederlagen wirklich einiges für euer eigenes Spiel lernen. Und auch wenn ihr euch nicht mit grandiosen Statistiken und tollen Clips schmücken könnt, hat XDefiant für euch zumindest eine Art Teilnehmerurkunde am Ende des Matches parat: XDefiant belohnt Spieler mit Urkunde, die nichts erreicht haben

Ihr spielt in XDefiant also zwangsläufig irgendwann gegen Spieler, die schlechter sind als ihr – außer, ihr seid wirklich an der untersten Grenze des durchschnittlichen Skill-Levels aller Spieler. Dann wirkt es für euch so, als wenn es nur Matches gegen gute oder zumindest bessere Spieler gibt.

XDefiant hat SBMM nur im Ranked-Modus und in der Willkommens-Playlist. In den anderen Modi oder der individuellen Playlist könnt ihr auf Spieler mit jedem Skill-Level treffen. Dazu zählen extrem gute Spieler, aber auch sehr schlechte.

Was ist mit der Aussage gemeint? XDefiant zeichnet sich dadurch aus, dass es Modi ohne Skill-based-Matchmaking (kurz: SBMM) hat, also die Lobbys nicht anhand eurer Fähigkeiten zusammengestellt werden. SBMM sorgt dafür, dass Spieler immer mit und gegen andere Spieler auf dem gleichen Skill-Level spielen. Dadurch müssen schlechtere Spieler nicht gegen gute Spieler antreten.

TheXclusiveAce berichtet beispielsweise, dass er Kommentare unter Videos zu XDefiant sehe, die fragen, wie er „Lobbys mit so leichten Gegnern“ bekomme. In seinem Post schreibt er dazu: „In einem Spiel mit SBMM, wenn du buchstäblich nie einen leichten Gegner findest, ist das ein Zeichen, dass du jede Menge Raum für Verbesserungen hast.“

Was meint der Chef? Der Content-Creator und Shooter-Experte „TheXclusiveAce“ hat sich auf x.com zu der Diskussion geäußert, dass die Matches in XDefiant zu schwitzig seien und es keine leichten Matches gibt.

