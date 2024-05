Spieler befürchten, XDefiant ist zu schwitzig für normale Spieler, aber ein Teil der Community findet das gut

Mit XDefiant hat Ubisoft einen neuen Arena-Shooter veröffentlicht, der besonders für Fans von Call of Duty interessant ist. Manche Spieler glauben allerdings nach ihren ersten Matches, dass der Shooter zu schwitzig ist. Andere Spieler wollten es genau so. Wir zeigen, was dahintersteckt.

Was ist die Kritik der Spieler? XDefiant ist seit einigen Tagen spielbar und schon kurz nach dem Start des Shooters ist auf Reddit zu lesen, dass das Spiel zu schwitzig für normale Spieler sei. Die aktuelle Spielerfahrung sei davon geprägt, gegen „CoD-Schwitzer“ zu spielen (via Reddit).

Die Kritik beruht auf der Tatsache, dass XDefiant kein SBMM, also Skill-based-Matchmaking hat. SBMM sorgt dafür, dass Spieler des ungefähr gleichen Skill-Levels in eine gemeinsame Lobby kommen. Ihr sollt also mit und gegen Spieler spielen, die so gut sind wie ihr.

Das Fehlen von SBMM bedeutet, dass jeder gegen jeden spielen kann. Ein Spieler, mit einem eher geringen Skill-Level kann auf einen Spieler treffen, der seit Jahren Spiele wie CoD und XDefiant auf dem höchsten Niveau spielt.

Wieso ist das kontrovers? SBMM ist in der Shooter-Community ein viel diskutiertes Thema. Gute Spieler kritisieren, dass sie nicht immer auf ihrem höchsten Niveau spielen wollen. Es ist ein Spiel und sie wollen auch mal Spaß haben. Schlechtere Spieler wollen jedoch nicht gegen deutlich bessere Spieler spielen und chancenlos unterlegen sein.

In Call of Duty und anderen vergleichbaren Spielen werden schlechtere Spieler davor geschützt, auf gute Spieler zu treffen. Sie spielen ausschließlich auf ihrem Niveau. Hohe Niederlagen gegen deutlich bessere Spieler und die damit verbundene negative Spielerfahrung werden durch das System gemieden.

In XDefiant werden schlechtere Spieler jetzt mit dem Frust konfrontiert, der entsteht, wenn Spieler haushohe Niederlagen einstecken müssen. Gute Spieler freuen sich wiederum, nicht ausschließlich gegen die besten der besten spielen zu müssen und auch mal entspannen zu können.

Die einen mögen es also, dass es in XDefiant kein SBMM gibt, die anderen finden es eher schlecht.

Wie wird XDefiant das Problem lösen? Mit einem Ranked-Modus. Aktuell ist in XDefiant nur der Casual-Modus spielbar, in dem jeder auf jeden treffen kann und es kein SBMM gibt.

XDefiant wird allerdings einen Ranked-Modus erhalten, in dem es durchaus ein Matchmaking gibt, das den Rang und dementsprechend den Skill des jeweiligen Spielers berücksichtigt.

Wenn ihr also zukünftig ausschließlich gegen Spieler auf eurem Niveau spielen wollt, müsst ihr Ranked spielen. Wenn ihr querbeet gegen alle Skill-Level spielen wollt, dann ist Casual euer Modus. Ihr habt die freie Wahl.