XDefiant ist ein neuer kostenloser First-Person-Arena-Shooter von Ubisoft. Vom 13. bis 23. April 2023 läuft die Closed Beta des Spiels, ein genaues Release-Datum wurde bisher noch nicht bekannt gegeben. In XDefiant gibt es die fünf unterschiedlichen Fraktionen: Libertad, Phantoms, Echelon, Cleaners und DedSec. Aus diesen wählen Spieler ihre Figur und treten in Teams in verschiedenen PvP-Modi gegeneinander an. Das Gameplay des Shooters zeichnet sich vor allem durch schnelles Movement, intuitives Gunplay sowie anpassbare Waffenaufsätze aus.